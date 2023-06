Nagy a baj: az összes védőnő felmondott a vidéki településen, mi lesz így a családokkal?

Nem tudni ki látja el a gyerekeket hétfőtől a Veszprém megyei Pétfürdőn, ugyanis a falu mindhárom védőnője felmondott. Egyikük azt mondta: az, hogy júliustól az önkormányzattól a megyei kórházhoz kerülnek, csak az utolsó csepp volt a pohárban. A Belügyminisztérium szerint a váltással mindenkinek nő a bére, a védőnők szerint viszont sokaknak csökken, mivel az állam nem fizeti azokat a béren kívüli juttatásokat, amelyeket eddig az önkormányzatok adtak - számolt be róla az RTL Híradója.

Ahogy az RTL Híradójának Gárdonyi Andrea nyilatkozott, már csak ezen a héten lát el kisgyerekeket Pétfürdőn, mivel június 30-án véget ér 17 éves védőnői pályafutása. Mint ahogy a másik két kolléganőjének is. Ezzel a falu összes védőnője felmondott. Nem tudni, hétfőtől kihez mehetnek kisgyerekükkel az anyukák.

Andrea az RTL Híradónak azt mondta, régóta fontolgatták kolléganőivel, hogy felmondanak. Egyre több volt az adminisztráció, és egyre kevesebb idő jutott a valódi munkára. Akkor döntöttek, mikor kiderült: júliustól az önkormányzattól a megyei kórházhoz kerülnek.

Folyamatosan lebeg a levegőben az, hogy pluszfeladatok fognak jönni, olvashattunk már most is konkrétumok nélkül ilyen nyilatkozatokat, és hát a munka az mindig több, a megbecsülés meg mindig egyre kevesebb, úgyhogy a sok közül ez is benne volt

– nyilatkozta Gárdonyi Andrea.

A védőnők bére nő júliustól, 18 százalékkal, ezt hangsúlyozta többször is az egészségügyért felelős államtitkár. Andrea szerint azonban ez nem igaz. Eddig az önkormányzattól kaptak cafetériát, jutalmat, volt ahol ruhapénzt, és benzintámogatást is fizettek. Ezeket a béren kívüli juttatásokat azonban a kórházak jövő hónaptól nem fizetik ki. Így Andreának 20-30 ezer forinttal csökkenne a fizetése, a béremelés ellenére.

