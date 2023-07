Íme, a magyar vidék bűntérképe: ezekben a megyékben most a legveszélyesebb élni

Tippeljetek, 2023-ban hol a legveszélyesebb Magyarországon élni? Budapesten, Nógrádban vagy Borsodban? A HelloVidék most annak is utánanézett, hogyan alakult az elmúlt fél évben a helyzet, melyik megyékben történt a legtöbb bűncselekmény, de hozzuk a legbiztonságosabb régiókat is.

Kétség sem férhet hozzá, ezt korábban, az Eurostat adataira hivatkozva a HelloVidék is megírta, hogy a világ egyik legbiztonságosabb országában élünk. Ráadásul az elmúlt évtizedekben, pontosabban a 2010-től eltelt időszakban, majd felére esett vissza a Magyarországon elkövetett bűncselekmények száma. Míg 2009-ben 375 383 regisztrált bűnesetek történt, addig 2022-ben ez a szám 167 774-re apadt. Ehhez azonban hozzátartozik az is, hogy a bűncselekmények száma 2022-ben magasabb lett ugyan, mint 2021-ben, illetve 2020-ban, de tekintettel a koronavírus-járványra és az amiatt elrendelt korlátozásokra, ezen évek statisztikáit nem lehet összehasonlítási alapként figyelembe venni. Ha kicsit részletesebben nézzük az adatokat, a KSH adatai szerint 2009 óta (2022-es adatokkal összehasonlítva) az emberölés, testi sértés, közúti baleset okozása, hivatalos személy és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, garázdaság, lopás, rongálás, sikkasztás és csalás tekintetében is mind-mind csökkentek a bűnesetek számai. A legjelentősebb apadás a lopás esetében érhető tetten: míg 2009-ben 162 945 ilyen bűncselekményt regisztráltak, addig 2022-ben "mindössze" 46 833-at. Egyedül a kábítószeres bűncselekmények száma duplázódott meg 2009 óta, valamint az ittas/bódult járművezetés okozta bűnesetek száma nőtt. Ami biztos, hogy továbbra is toronymagasan a főváros vezet a bűncselekmények számában a Pénzcentrum által készített összesítés szerint is, amely azt mutatja, hogy az elmúlt évben Budapesten történt a legtöbb a vagyon elleni bűntett. A fővároson kívül országos viszonylatban az észak-keleti régióban fordul elő a legtöbb rablás és lopás, míg a legkevesebb az ország nyugati vármegyéiben. Korai lenne még hátradőlni Összességében, míg tavaly az első negyedévben 34 965 bűncselekmény történt Magyarországon, idén az első negyedévben már majd 8000 esettel többet esetet regisztráltak. A KSH rendszeresen közli a regisztrált bűncselekmények, elkövetők, elkövetések, sértettek, sértetté válások negyedévenkénti, megye és régió szerint számait is. Beszédes, hogy a friss adatok szerint 2023 első negyedévében (az egy évvel korábbi adatokhoz képest) szinte az összes magyarországi régióban nőtt a regisztrált bűncselekmények (elkövetők, elkövetések, sértettek, sértetté válások) száma. A 2023. első negyedéves adatait vizsgálva, a bűncselekmények számát tekintve – ahogy a tavalyi évben is – idén is toronymagasan Budapest (9 461) és a Közép-Magyarország, mint régió viszi a prímet (13 390) Utána a bűncselekmények számát tekintve - megyei bontásban: Borsod-Abaúj-Zemplén (4 503 bűncselekménnyel - egy évvel korábban ez az esetszám még 2 368 volt) Bács-Kiskun (2 038 bűncselekménnyel) Győr-Moson-Sopron (1 997 bűncselekménnyel) Szabolcs-Szatmár-Bereg (1 834 bűncselekménnyel) Hajdú-Bihar (1 699 bűncselekménnyel A 2022-es első negyedévi statisztikai adatok is igen hasonlóak voltak – talán annyit érdemes megjegyezni, hogy 2023-ban Hajdú-Bihar megye „előkelőbb” helyre sorolódott, valamint hogy Borsodban a tavalyi évhez képest majdnem kétszer annyi bűncselekmény regisztráltak az első negyedévben. A 2023. első negyedévének adatai szerint így alakult a régiók közötti sorrend (a legbiztonságosabbtól haladunk a legveszélyesebb régiók felé): Dél-Dunántúl (2 967) Nyugat-Dunántúl (3 346) Közép-Dunántúl (3 618) Észak-Alföld (4 713) Dél-Alföld (4 751) Észak-Magyarország (6 201) Budapest (9 461) Közép-Magyarország (13 390) Mit mutat Magyarország bűnügyi térképe? Még naprakészebb és frissebb statisztikai adatokat nyerhetünk a police.hu tematikus fertőzöttségi térképéről, ahol külön, megyei és járási bontásban, a bűncselekmények fajtáira is rákereshetünk. A HelloVidék által vizsgált időszak az elmúlt fél év volt: 2022 december 26-tól 2023. június 24-ig tartó időszak. Ahogy látszik, a bűnügyi statisztikák szerint is az elmúlt fél évben is toronymagasan Budapest volt a legbűnösebb város. 100 ezer főre itt jutott a legtöbb bűncselekmény, számszerűen az elmúlt fél évben összesen 807 db. A dobogó második fokán, az első vidéki megyét, Hevest találjuk, itt 100 ezer lakosra vetítve a vizsgált időszakban összesen 707 bűneset történt. A harmadik helyre Somogy került (690), a korábbi évekhez képest megelőzve Nógrádot, ami a negyedik helyre csúszott (663). A sorrend innentől kezdve elég szoros, ami viszont még érdekesebb, hogy a lista legalján, „alacsony fertőzöttséggel” Hajdú-Bihar megye áll, 100 ezer lakosra vetítve 339 bűnesettel, majd Békés következik (355). Ha a járásokra keresünk rá, még érdekesebb adatokat találunk Ha a police.hu tematikus térképén járási bontásban is rákeresünk arra, hogy melyek azok a vidékek, amelyek a legfertőzöttebbek, még beszédesebb adatokat nyerhetünk. A HelloVidék által vizsgált időszak maradt az elmúlt fél év, és továbbra is az összes bűncselekményt vizsgáltuk. 5 „legbűnösebb” vidék- 100 ezer lakosra vetítve: Siófoki járás: 1398 Tiszavasvári járás (Szabolcs-Szatmár Bereg megyében): 1365 Nyírbátori járás (Szabolcs-Szatmár Bereg megyében): 1178 Záhonyi járás (Szabolcs-Szatmár Bereg megyében): 987 Ózdi járás (BAZ megye): 939 5 legbiztonságosabb vidék - 100 ezer lakosra vetítve: Pilisvörösvári járás (Pest megye): 221 Szentgotthárdi járás (Vas megye): 257 Pécsváradi járás (Baranya): 267 Tét járás (Győr-Moson Sopron megye): 282 Pannonhalmi járás (Győr-Moson Sopron megye): 339 A rétegek szerinti vizsgálat is izgalmas eredményeket mutat Közterületen bűncselekményt (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt fél évben): a legtöbben Budapesten (386), majd Heves megyében (244) aztán Nógrád (241) követtek el, de Vas megye is élen jár (227). A legkevesebb regisztrált közterületi bűncselekmény (100 ezer lakosra vetítve) Békésben (113), Hajdú-Biharban történt (128), és ha a számokat nézzük, közel fele annyi ilyen eset fordult elő, mint a „legbűnösebb” megyékben. Közterületen elkövetett bűncselekmények a fertőzöttségi térképen 2023-ban (Forrás: police.hu) A legtöbb személy elleni erőszak (100 ezer lakosra vetítve): talán meglepő módon nem is Budapesten (120), hanem Szabolcs-Szatmárban (170), aztán Nógrád megyében (164) és Tolna megyében (164) fordult elő. A legkevesebb személy elleni erőszak - 100 ezer lakosra vetítve - Hajdú-Bihar megyében (64), valamint Békésben történt (71). A "legerőszakosabb" megyék 2023-ban (Forrás: police.hu) Lopás (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt féléves adatokat vizsgálva): nem meglepő módon lopás tekintetében is Budapest áll az élen (173), utána Heves (127), majd Szolnok (99), aztán Somogy (98) következik. A legkevesebb tolvaj Békésben (35), aztán a Hajdúságban (47) valamint Csongrád megyében (47) garázdálkodik. Lopások számának alakulása 2023 első félévében (Forrás: police.hu) Rablások tekintetében (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt féléves adatokat vizsgálva): az elmúlt egy évben Budapestet (3) megelőzve Somogy megye (15) áll az élen, majd Heves megye (12), aztán Borsod megye (10) következik. Ez elmúlt fél évben Vas, Vas és Békés megyében viszont mindössze 1-2 rablást rögzítettek. Rablások számának alakulása a fertőzöttségi térképen 2023-ban (Forrás: police.hu) A legtöbb garázdasággal kapcsolatos bűncselekmény (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt féléves adatokat vizsgálva) Budapest történt (89), majd a második helyen Nógrád (72), megosztott helyen Borsoddal együtt Vas megye (68) következik. A legkevesebb garázdaság a vizsgált időszakban Komárom-Esztergom megyében történt (15). Garázdaság megyénként 2023-ban (Forrás: police.hu) Tulajdon elleni szabálysértést (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt féléves adatokat vizsgálva): első helyen meglepő módon nem Budapesten (172), hanem Hevesben (227), majd Somogy megyében (214), aztán Szabolcsban (188) követtek el. A legtisztább megyék, tulajdon elleni szabálysértés tekintetében: Szeged környéke (96), Hajdú-Bihar (97) és Veszprém megye (99). Tulajdon elleni szabálysértések megyénként 2023-ban (Forrás: police.hu) Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! 