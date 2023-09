Pályakezdőként sem álom a félmilliós fizetés: ezek a legkapósabb magyar diplomák

A friss felvételi eredmények, és a lassan kezdődő egyetemi szemeszter kapcsán a Pénzcentrum annak járt utána, hogy a legnagyobb hazai HR-közvetítők miként látják jelenleg a piacot: melyik diplomák, szakmák most a legkapósabb, mekkora fizetésekre számíthatnak itt a pályakezdők. A hazai diplomák munkaerő-piaci helyzetéről a Profession.hu, a Prohuman és a Trenkwalder szakértőivel beszélgettek.

Ahhoz képest, hogy 2022-ben alig több mint 73 hallgatót vettem fel egyetemre, addig a 2023-as év igazi sikersztorinak mondható a maga majd 95 ezer felvett tanulójával. Az adatokból immár tudjuk azt is, hogy 34 százalékkal nőtt a műszaki, természettudományi, mérnöki és informatikai területre felvettek száma. De továbbra is nagyon kapós helynek számít a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, de a pszichológia, a jogász, a pénzügy és számvitel és a turizmus-vendéglátás is - írta cikkében a Pénzcentrum. Éppen ezért, a friss felvételi eredmények, és a lassan kezdődő egyetemi szemeszter kapcsán annak jártak utána, hogy a legnagyobb hazai HR-közvetítők miként látják jelenleg a piacot: melyik diplomák, szakmák most a legkapósabb, mekkora fizetésekre számíthatnak itt a pályakezdők.

2023-ban ezek a legkapósabb diplomák

A Trenkwalder igazgatója szerint egyértelműen a kapós sztárdiplomák közé lehet sorolni az orvosi és tanári diplomákat, annál az egyszerű oknál fogva, hogy ezeken a pályákon óriási munkaerőhiány. De ugyanígy rendkívül keresettek és jól fizető munkakörök a mérnöki, pénzügyi, közgazdasági és IT-munkakörök is.

Tóth Rozália, a Prohuman Diákmunka operatív igazgatója arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy a legnagyobb kereslet a műszaki, informatikai és gazdasági végzettséggel rendelkezők iránt mutatkozik. Adataik alapján a következő diplomák a legkeresettebbek: villamosmérnök, gépészmérnök, programtervező, mérnökinformatikus, pénzügy és számvitel, kutatási területek (pl. vegyész). Az ezeken a szakokon végzettek a diplomaszerzést követően viszonylag rövid időn belül találnak munkát.

A Profession.hu felületén idén a legtöbb hirdetést, amelyekben elvárás a diploma a mérnök, a bank, biztosítás és bróker, a pénzügy és könyvelés, valamint a gyártás és termelés területén aktiválták. Beszámoltak arról is, ezek közül a pályakezdőket megszólító hirdetések száma a mérnököknél a legmagasabb, de a gyártás, termelés és a pénzügyi területek is élen járnak e téren.

Diplomák, amikkel Dunát lehetne rekeszteni

Nógrádi József „tömegdiploma” a jogi diploma, a bölcsész diploma, de a művelődésszervezőkért sem folyik nagy harc kint a piacon. „Emellett még olyan humán szakokról beszélhetünk, amelyek korábban sem voltak igazán keresettek” - tette hozzá a szakértő, aki megemlítette azt is, mérnöki területen is van olyan, ami már a foglalkozás lassú kihalása vagy a lokalitása miatt nem sokat ér (pl. bányamérnök), igaz ezeket legalább külföldön még jól megfizetik. Nógrádi szerint sok efféle diplomával az a baj, hogy semmilyen gyakorlati tapasztalatot és ismeretet nem ad a pályakezdőnek.

Emellett az ország erőteljesen indusztriális vonalon indult el, nincs ennyi jogászra és bölcsészre szükség

- emelte ki a vezető. Bodor Fruzsina úgy közelítette meg a kérdéskört, hogy a Dunát rekesztő diplomákhoz leginkább azok a diplomák tartoznak, amelyek nem olyan tudást biztosítanak, amit csak egyetemen lehet megszerezni, és amit csak az adott szakmában lehet alkalmazni. Ebből adódóan sok hallgató úgy lép ki a munkaerőpiacra, hogy nincs konkrét elképzelése arról, hogy mivel szeretne foglalkozni, és a tanulmányai is inkább sokrétűek voltak, semmint hogy egy-egy terület specialistájává váltak volna.

Ez a sokrétűség később előnyt jelenthet, ám a pályakezdők számára még inkább hátrány

- nyomatékosított a szakértő, aki hasonlóan szerint népszerű tanulmány még a turizmus-vendéglátás, a gazdálkodás és menedzsment is, de kitért arra is, hogy az elmúlt években megugrott a pszichológia alapszakon szerzett diplomák száma is, és az alapszakos hallgatók zöme nem folytatja tanulmányait mesterszakon, ami alapfeltétele lenne a klinikai tevékenységnek.

Ennek következtében az alapszakos pszichológiai diplomával rendelkezők nagy részét felszívják a humán erőforráshoz kötődő pozíciók, de itt már abszolút telítettség látható

- vélekedett, ahogy a telítettség kapcsán megemlítette a bölcsész diplomákat is. Igaz azzal a distinkcióval, hogyha a nyelvtudás fejlesztésére is koncentrál a hallgató, akkor az üzleti szolgáltató központokban nagy eséllyel el tud helyezkedni pályakezdőként, viszonylag magas kezdő fizetéssel.

Milyenek a kezdőfizetések?

A bérek kérdése sem egyértelmű, a mérnökök, a fejlesztők, építészmérnökök kezdőként is számíthatnak 500 ezres vagy afölötti kezdő bruttókra, de ugyanígy az üzleti támogató központokban (SSC-k) is lehet kezdőként 500 ezer forint felett keresni úgy, hogy az itteni állások alig 15 százalékánál van feltüntetve felsőfokú végzettség, mint szükséglet.

