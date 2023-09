Nincs fék a beruházásokon: újabb gyár épülését támogatja jelentősen a kormány

Mintegy 18 milliárd forintos beruházással 170 új munkahelyet hoz létre Miskolcon a járműelektronikai készülékek gyártásával foglalkozó Bosch Energy and Body Systems Kft. – jelentette be hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint, a német cég egyrészt tovább bővíti az elektromos hajtás fejlesztését és tesztelését, mintegy 4,5 milliárd forintból, másrészt pedig növeli a termelési kapacitást több terméktípus esetében 13,5 milliárd forintból. A beruházásnak köszönhetően 170 új munkahely jön létre az észak-magyarországi nagy városban, mindezt a kormány 3 milliárd forinttal támogatja.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a hazánkban lassan húszezer embernek munkát adó Bosch nagyban segíti a gazdaság dimenzióváltását, ezen újabb beruházás pedig jól példázza, hogy Magyarország mind a kutatás-fejlesztési, mind a termelési beruházások terén továbbra is vonzó tud lenni. Valamint kitért arra is, hogy Magyarországon a német cégek alkotják a legnagyobb beruházási közösséget, valamint a kereskedelmi forgalom is újabb rekordot döntött, hiszen a tavalyi, valaha volt legmagasabb értéket ez a szám féléves összehasonlításban már tíz százalékkal meghaladta idén.

Címlapkép: Getty Images

