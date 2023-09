Ingázók, figyelem: mutatjuk, hogy változik a győri fővonal menetrendje

A győri fővonal hétfőtől érvényes menetrendje már elérhető az ELVIRA menetrendi keresőben és a MÁV applikációban - tájékoztatta a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága.

A közleményben felidézték, hogy a Biatorbágy és Szárliget közötti vasúti pálya felújítása miatt hétfőtől jelentősen módosul a vonatok közlekedési rendje a Budapest-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom vonalon. A három hónaposra tervezett vágányzár október 26-ig tartó első ütemében is már hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra és pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk az utasoknak.

Az S10-es, S12-es és InterCity vonatok esetében a menetrendi kereső jelzi a pótlóbuszra való átszállás, illetve a vonatra való visszaszállás állomását is, továbbá a buszokra kattintva megtudható, hogy melyik köztes állomásokon, megállóhelyeken állnak meg.

A keresésnél az utasoknak a kiindulási és érkezési állomások beállításán kívül arra is figyelni kell, hogy az utazás napját - szeptember 18. és október 26. közötti dátum - is pontosan meg kell adni ahhoz, hogy a módosított menetrend alapján megfelelő vonatokat, pótlóbuszokat és átszállási helyeket jelezzen az ELVIRA vagy a MÁV app. Ha az utas az utazás tervezett indulási vagy érkezési idejét is megadja, akkor szűkebb ajánlati listából könnyebben tud választani

- hívta fel a figyelmet a MÁV.

Hétfőtől helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők a győri fővonalon közlekedő InterCity-k a teljes útvonalukon, a nemzetközi vonatok pedig a Keleti pályaudvar és Tatabánya között. A M4-es metrón elfogadják a győri vonalra érvényes vasúti jegyeket és bérleteket.

Címlapkép: Getty Images