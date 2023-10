Gyűlnek a viharfelhők a Volán körül: a csalódott sofőrök inkább a szomszédban kezdenek új életet

Egyre feszültebb a helyzet a Volánbusznál, a társaságnál nemcsak a súlyos sofőrhiány okoz komoly problémát, de az is, hogy van olyan telephely, ahol az autóbuszvezetők forgalmi kompenzációs pótléka, tízszerese a legkisebb elszámolt pótléknak.

Kisebb vita bontakozott ki a napokban a Volánbusz, és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke között. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk a szakszervezet elnöke, Dobi István nemrég arról beszélt, hogy mintegy ezer sofőr hiányzik a Volánbusznál. Nem sokkal ezután a Volán sajtóközleményében azt írta, hogy a 10 ezer fős autóbusz-vezetői létszámhoz viszonyítva országosan 238 sofőr hiányzik csak. A társaság szerint Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád vármegyében keresik a legtöbb kollégát.

A vonatpótlások ellátására – az egyes területek foglalkoztatási helyzetét is figyelembe véve – az ország több vármegyéjéből irányítottunk át autóbusz-vezetőket. A közszolgáltatás folyamatos ellátását minden területen a jogszabályoknak és a kollektív szerződésnek megfelelő keretek között biztosítjuk

- írták a közleményükben.

A Volán tehát lényegében nem cáfolta Dobi István szavait, csak a sofőrhiány mértéke miatt emelt kifogást. Az égető létszámhiány több okra vezethető vissza. A fent említett vármegyékben nagyon sok sofőr döntött úgy, hogy Ausztriába kezd inkább új élete a jobb élet reményében.

A sofőrhiány és a műszaki szakszemélyzet (karbantartói állomány) hiánya okozza a legnagyobb problémát, mivel a közlekedés területén működő szolgáltatást végző más társaságok, sokszor a versenyképesebb bérekkel elcsábítják a Volánbusznál dolgozókat. Nincs biztos adatunk, mert a Volánbusz az üzleti érdekeire hivatkozva, nem arról híres, hogy adatokat szolgáltasson a szakszervezetek felé, de úgy gondoljuk, hogy ezer fő körül van az az állományi létszám, ami hiányzik erről a két területről.

- mondta a Hello Vidék megkeresésére Dobi István.

A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke szerint a Nyugat-magyarországi megyékben nagyobb a munkaerőhiány, mivel az Ausztriai közlekedési vállalkozások az Európai bérekkel is nagyobb lehetőséget kínálnak a közlekedésben dolgozók számára.

Befolyásolja ezt még a régiókban működő termelő üzemek is, akik a magyarországi átlagbérnél magasabb béreket tudnak biztosítani. Sok szakmát elhagyó közül, nem is a közlekedés területén folytatják munkájukat, hanem a magasabb munkabért biztosító munkáltatóknál

- hívta fel a figyelmet.

Egyre gyakoribbak a járatkimaradások

A helyzetet tovább rontja a vasútvonalak bezárása, mivel a vonatpótló busz további pluszmunkát jelent a sofőrök számára. Nemrég a Budapest-Hegyeshalom vonal egyik szakaszának felújítása miatt is buszokat kellett beállítani. Az új helyzet miatt nem csoda, hogy a sofőröknek jóval többet kell a volánnál ülniük. A túlóraszám így érthető módon az eget verdesi. Érthető módon a sofőrük egyre inkább túlterheltebbek s mivel kevés a sofőr, szabadságra sem tudnak elmenni az emberek, egy-két napot engednek maximum, ami viszont semmire sem elég, a maradék szabadság pedig jövő évre megy át.

A szakszervezet korábban egy 25 százalékos keresetfejlesztési igényt jelentett be. Indoklásunkban arról beszéltek, hogy a jelentős munkaerőhiány miatt elkerülhetetlen a drasztikus méretű béremelés, mivel a fluktuáció mértéke nem csökken, inkább hónapról, hónara nő. Mint mondják, már most is jelentős járatkimaradások vannak, a szolgáltatás jelenlegi keresztmetszetét a Volánbusz az utazóközönség számára pedig nem tudja biztosítani.

A Volán egyebek mellett az alanyi jogú SZÉP-kártya-juttatással, lojalitás juttatással, és üzemanyag-megtakarítás térítésével próbálja megtartani a dolgozókat. Ezen felül díjmentesen biztosítják a munkavállalóiknak és családtagjaik az utazást a Volánbusz járatain, továbbá ingyenesen utazhatnak a MÁV-START és a GYSEV járatain is.

Az utasok isszák meg a levét a spórolásnak

Az energiaválság árnyékában természetesen az is igaz, hogy a Volán is ott próbál meg spórolni, ahol tud, így például nagyobb figyelmet kapott az utóbbi időben az autóbuszok üzemanyag-felhasználása is. A megszorítások miatt azonban végső soron a munkavállalókon csattan az ostor. Ezzel kapcsolatban Dobi István a klimatizált buszok javítását hozta fel példaként, amik olykor rendkívül sokáig tartanak. Ezért gyakran előfordul, hogy a kánikulában klíma nélküli buszt kell vezetniük az autóbuszvezetőknek az utasok legnagyobb kárára.

A buszok rossz műszaki állapotával kapcsolatban érdemes megemlíteni azokat a rejtélyes tűzeseteket is, amelyek idén történtek. A tűzesetek majdnem minden esetben, az autóbuszok műszaki állapotával voltak kapcsolatban.

Óriási a szórás a pótlékok terén is

A drasztikus létszámhiány, és bérfeszültségek mellett egyre nagyobb felháborodást okoznak a telephelyek közötti eltérő kompenzációs pótlékok is. Vannak ugyanis olyan régiók, ahol az autóbuszvezetők forgalmi kompenzációs pótléka, tízszerese a legkisebb elszámolt pótléknak az országban. Az eltérés mértéke legfőképpen annak az integrációs folyamatnak köszönhető, amely során a hét korábbi közlekedési központ beleolvadt a Volánbuszba. A hét korábbi társaságnál az eltérő bérrendszerek miatt, főként a munkavégzést preferáló bérelemek nem voltak egységesek, így például az alapórabér megállapításánál is nagy különbségek voltak.

Az integrációs tárgyalásokon, amikor próbáltuk összefésülni a hét eltérő szabályozást, megegyeztünk a munkáltatóval abban, hogy a Volánbuszba történő beolvadással, egy munkavállalónak sem csökkenhet a bére, azonos teljesítmény esetében

- mondta Dobi István.

Mint mondta, ez volt fő célja annak, hogy létrehozzák a Forgalmi Kompenzációs Pótlékot (FKP), ami akkor 0-650 Ft. között volt. Az eredeti célja az FKP-nek az volt, hogy a vármegyék közötti bérkülönbségeket az új bérrendszerrel elvileg megtartsa azért, hogy keresetveszteség ne érje a munkavállalót.

Jelenleg a legkisebb forgalmi kompenzációs pótlék a Volánbusznál 81 Ft/óra, míg a legmagasabb, 870 Ft/óra. A szervezet szerint a Volánbusz viszont már régóta nem hajlandó telephelyenként közölni a pótlékok mértékét, ezért a SZAKSZ a megyékből kéri be az elszámolt összegeket, hogy lássák milyen eltérések vannak, amit a munkaerőpiac általi mutatókkal, véleményük szerint nem lehet magyarázni.

A legutóbbi emelésnél voltak olyan területek, akik kimaradtak az emelésből és például Zala vármegyei autóbuszvezetők pótléka nem változott, míg más vármegyékben, a munkáltató a szakszervezetek véleményének kikérése nélkül, egyoldalúan változtatott a pótlék mértékén. A szervezet nemrég közösségi oldalán tette közzé az egyes telephelyek forgalmi kompenzációs pótlékok listáját az egyes telephelyekre lebontva:

Tatabánya: 525 Ft/óra,

Oroszlány: 523 Ft/óra

Komárom: 528 Ft/óra,Esztergom: 574 Ft/óra

Győr: 534 Ft/óra,

Sopron: 500 Ft/óra.

Székesfehérvár helyijárat 604 Ft/óra,

Dunaújváros helyi járat 695 Ft/óra.

Szentendre, Pomáz Vác: 446 Ft/óra.

Érd: 519 Ft/óra.

Debrecen: 187-200 Ft/óra.

Miskolc: 161 Ft/óra

Kecskemét: 232 Ft/óra.

A fentiek tükrében jól látszik, hogy milyen nagy az eltérés az egyes régiók között, valamint az is, hogy arányaiban véve, milyen mértékben tér el a pótlék, akár még egy területen belül is.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Volánbusz kommunikációs igazgatóságát, amint válaszolnak frissítjük a cikkünket.

Címlapkép: Getty Images