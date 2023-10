Kiderült az igazság a magyar gabonáról: erre számíthatunk idén ősszel vidéken

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara legfrissebb jelentése alapján az idei évben 676 ezer hektáron termelt napraforgó betakarításának készültsége 92%-ra emelkedett az országban és több megyében már be is fejezték. A termésátlag országosan 3 tonna/hektár, de nagy a szórás a megyék között és a parcellák szintjén is.

A termelők a kukorica betakarításakor a Dél-Dunántúlon 3,3 tonna/hektár, az Észak-Alföldön 3 tonna/hektár, míg az Alföld déli részén 2,7 tonna/hektár átlagos hozamot értek. Ennek alapján a végső termésmennyiség 2 millió tonnára várható. A 746 ezer hektáros kukoricaterület betakarítása most már folyamatos és a készültsége 22%-ra emelkedett. Nagyon eltérőek a vármegyei termésátlagok, amelyek 5-9 tonna/hektár közöttiek, köszönhetően a különböző adottságú területeknek és a csapadék mennyiségi eloszlásának. Míg a Nyugat-Dunántúlon 8,7 tonna/hektáros termésátlaggal indult el a munka, a Dél-Alföldön mindösszesen 5,8 tonna/hektár ez az érték. Ez alapján a teljes hazai kukoricamennyiség nagyságrendileg 5,3 millió tonnára várható az idén. A szója betakarítása már meghaladta az 58 ezer hektáros terület egyharmadát, a termésátlag eddig 3 tonna/hektár. Megkezdődött a cukorrépa kampány is, a betakarítás készültsége 10%-os, 55 tonna/hektár körüli termésátlaggal országosan. A tárolókapacitások az őszi betakarítással országos szinten teljesen megtelnek, így indokolt az ukrán importtilalom hazai fenntartása. A szeptember közepén végzett gazdálkodói tárolókapacitás-felmérés során egyébként az önkéntes válaszadó mezőgazdasági termelők 11%-a jelezte, hogy lehet tárolási problémája, 13%-uk pedig befogadná más gazdálkodó terményét. A főbb gabona- és olajosnövény terménycsoportok exportjánál a júniusig rendelkezésre álló adatokból az látszik, hogy május-július hónapokban havonta 460-480 ezer tonna hagyta el az országot, elsősorban búza és árpa, kisebb mértékben napraforgó és repce. Címlapkép: Getty Images