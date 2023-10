Te is fűtesz fával otthon? Ezt jobb, ha tudod az idei fűtési szezon előtt

A megnövekedett kereslet ellenére minden jel arra mutat, hogy nem lesz hiány idén tűzifából, és elegendő kályha áll rendelkezésre a boltokban is. A tavalyi árszint maradt, sőt egyfajta mérséklődés tapasztalható az egyes helyeken a faáraknál.

Az elszálló energiaárak, és a megnövekedett rezsiszámlák miatt rengetegen döntöttek úgy az utóbbi évben, hogy gázról fára váltanak. A növekvő kereslet miatt sokan alternatív fűtőrendszereket kezdtek el keresni, egyesek vegyestüzelési kályha, vagy sparheltre váltottak. A kormány még tavaly vezette be a hatósági áras tűzifát, ám idén április 15-től kivezetésre került a könnyítés.

Mint ismert, a tűzifáért az állami erdőgazdaságoknál kellett jelentkezni, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbmétert lehetett igényelni. A program alatt összesen több mint 1 253 000 köbméter tűzifára fizettek be az állampolgárok, összesen több mint 170 000 háztartásból.

Az emberek akkor valósággal megrohamozták a boltokat, és pillanatok alatt elfogytak az üzletekből a kályhák, sőt még a használtpiacról is elkapkodtak mindent, amivel fűteni lehet. Az azóta eltelt időszakban egyfajta visszarendeződés történt, a szakértők úgy látják, hogy az idei fűtési szezon már jóval nyugodtabb lesz, mint tavaly, és fahiánytól se kell tartani.

A Magyarországon rendelkezésre álló faanyagok mennyisége elegendő

- mondta lapunk megkeresésére Tóth János, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség főtitkára.

A szakértő szerint az igények, és az egyéb energiahordozók árának emelkedése miatt a tűzifa ára az átmeneti emelekdés után mára már elkezdett mérséklődni. A nagyobb fatömeggel rendelkező kibocsátók, és eladóhelyek igyekeznek a vevőket különböző mértékű akciókkal segíteni. Tóth János szerint az utóbbi időben 8-10-15 százalékos csökkenés tapasztalható egyes helyeken.

A szakember ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a tűzifaárak mérséklődése régiónként eltérő. Tóth János úgy véli, hogy a korábbi hatósági árazás, ha nem is kiemelkedően, de bizonyos mértékben eltorzította a piaci viszonyokat.

Volt, ahol ez az eladót segítette, de volt, ahol ez más lépésre kényszerítette. Amint véget ért a hatósági ár, gyakorlatilag a piachoz igazították országszerte az áraikat tűzifát kínálók. Érdemes hozzátenni, ugyanakkor azt is, hogy volt olyan térség, ahol már tavaly is csökkenés volt tapasztalható

- hívta fel a figyelmet.

Az elszálló energiaárak, és a megnövekedett rezsiköltségek miatt nagyon sokan váltottak fára, ami miatt jelentősen megnövekedett a kandallók iránti kereslet is. Tóth János ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy már tavaly nyártól érződött, hogy nagyobb kereslet van tűzifára és különböző fűtési berendezésre.

A megváltozott körülmények miatt nagyon sok raktár kifogyott a tüzelőberendezésekből, de ugyanez volt tapasztalható a használtáruk piacán is

- mondta lapunknak.

A hazai faállománnyal kapcsolatban a szakértő fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy Magyarországon a fával borított területek folyamatosan növekednek. Régiónként természetesen előfordulhat, hogy egy adott területről az öreg nagyméretű állomány valamekkora hányada időszakosan kitermelésre kerül.

Az éves faállomány növekménynek a 55-60 százaléka kerül kitermelésre, tehát mindig egy kicsit több a lábon álló élőfakészlet, mint amennyi egy évvel korábban volt

- tette hozzá.

Hasonlóan vélekedett korábban a Pénzcentrumnak Sulyok Csaba, a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. A szakértő azt mondta hogy a vállalatnál egy átlagos évre számítanak, mindenkit ki fognak tudni szolgálni, nincs kilátás fahiányra. Az árak kapcsán ugyanakkor arról beszélt, hogy náluk a lágylombos tűzifa (például a nyárfa) illetve a fenyőfélék erdei köbméterenként 20 ezer forintba kerülnek, a keménylombos tűzifa (például akác) erdei köbmétere pedig 40-42 ezer forint a vállalat kirendeltségeinél.

Az utóbbi időszakban az inflációt meghalódó mértékben emelkedtek a fakitermelési díjak, de a tüzelőárak megállapításánál nemcsak ennek a költségét kell nézni: ezeket az erdőket a kitermelést követően felújítási kötelezettség is terheli, és az ehhez tartozó költségek is jelentősen megnövekedtek. Ezeket mind az egységárakban is kénytelenek érvényesíteni az erdészetek. Összességében ezért a tűzifaárak legalább az infláció mértékével emelkedtek az elmúlt egy évben

- magyarázta a vezérigazgató-helyettes.

Továbbra is igazságtalan a szociális tüzelő elosztása

Aggodalomra ad okot, hogy még mindig rendkívül igazságtalan a szociális tüzelő elosztása. A szociális tüzelőanyag támogatás mértéke 2018 óta változatlan, míg azóta több, mint kétszeresére emelkedtek a tűzifaárak. A program kerete összesen öt milliárd forint, ami eltörpül a rezsicsökkentésre szánt több száz, az energiaválság óta pedig több ezer milliárdokhoz képest.

A Habitat for Humanity a Belügyminisztériumtól kikért adatok alapján arra a megállapításra jutott, hogy az egy háztartásra jutó támogatás mértéke 30-szoros is lehet települések közt.

A szervezet szerint a 2023-as pályázati kiírásban a tűzelőanyagok előre meghatározott egységára drágább lett. Ennek hatására az önkormányzatok az idei fűtési szezonban jelentősen kevesebb tűzelőanyagot tudtak vásárolni és kiosztani a rászorulók számára.

Mint írták, a maximálisan megpályázható összeg meghatározott szempontrendszere és az elnyert tüzelőanyag kiosztási feltételei, amiket helyiu rendszerben szabnak meg az önkormányzatok, eltérhetnek egymástól. Ezért lehetséges az, hogy évről évre óriási egyenlőtlenségek vannak az egy háztartásra jutó tüzelőmennyiség tekintetében a települések, megyék között.

