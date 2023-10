Orbán Viktor: érkezik az újabb nemzeti konzultáció; erről kérdezik hamarosan a magyarokat

Orbán Viktor miniszterelnök élő interjút ad a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" című műsorban. Brüsszelből, az EU-s csúcstalálkozóról jelentkezett be. Beszélt az EU-s költségvetésrő, az új nemzeti konzultációról és a csok pluszról is, számolt be a Pénzcentrum.

Mint Orbán Viktor elmondta, a múlt éjjel az EU-s költségvetés részleteit tárgyalták meg késő éjjelig. Az előterjesztést visszadobták. Azok a konfliktusok, amelyek sok ezer kilométerre születtek innen, itt vannak most Európa utcáin. A miniszterelnök szerint kell egy világos stratégia, hogy mit akar elérni az EU ezzel a rengeteg pénzzel a következő években. Az ukránok a fronton nem fognak győzni, és rossz stratégiát választott az unió. Most meg kell állni, és újra kell gondolni az irányokat. Újabb nemzeti konzultációt jelentett be a miniszterelnök 10-11 kérdéssel, mely a kormánynak egy erős alapot nyújt majd a tárgyalások során. A csok pluszról Orbán Viktor elmondta, ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő, úgy gondoljuk, a kormány legfontosabb feladata, hogy lehetővé tegye, az emberek vállalhassák a gyermekeket, amelyeket szeretnének. A falusi csok jól ment, de a városi csok iránti érdeklődés elapadt, mint mondta, ezért ehelyett újat kellett kitalálni. A kormány ezt több körben megvitatta, így az embereknek ismét érdemes számolgatni: 1-2-3 gyerek esetén komoly segítséget kaphatnak az otthonteremtéséhez. Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher