292 milliós támogatást kapott a a hévízi kórház: mutatjuk, mire ment el a pénz

Orvostechnikai eszközök beszerzésével és épületrészek felújításával modernizálták a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő járóbeteg-szakellátását - közölte az intézmény.

Közel 292 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével korszerűsítette járóbeteg-szakellátó szolgáltatásait a kórház, amely az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert összegből végezte el a fejlesztéseket.

A kórház a röntgendiagnosztikai és az ultrahang-diagnosztikai osztályon, a menopauza és oszteoporózis osztályon, valamint a balneoterápia, a fizioterápia, a mozgásszervi rehabilitáció és a gyógytorna során használt orvostechnikai eszközeit fejlesztette a projekt keretében.

A diagnosztizálást segíti az új mobil EKG, a polarizációs mikroszkóp és a terheléses kerékpár ergométer. A balneoterápiás eszközpark pillangókáddal, kézen és lábon alkalmazható örvényfürdővel és betegemelővel bővült.

A gyógytornát új állító és végtagmozgató gépek segítik, a fizioterápiás eszközök mélyoszcillációs készülékkel, illetve mágnesterápiás, ultrahang- és lökéshullám-terápiás eszközökkel egészültek ki. Ezekkel új beavatkozásokra nyílik lehetőség a komplex terápián belül, bővül a fizioterápiás eljárások választéka, illetve új betegcsoportok ellátása is lehetséges lesz.

A beruházás a kórház több épületét érintő infrastrukturális fejlesztéseket is tartalmazott: frekvenciaszabályozott, gépház nélküli személyfelvonó készült, akadálymentes kezelőhelyiségeket alakítottak ki, és felújítottak több rendelő-vizsgálóhelyiséget. A beruházást számítógépes munkaállomások beszerzése is kiegészítette. A közlemény arra is kitér, hogy az intézmény területi illetékessége a járóbeteg-szakellátás terén Hévízre, valamint Zala vármegyére terjed ki, de bizonyos egészségügyi szolgáltatásai országos hatókörűek.

A projekt céljai között szerepelt az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése, valamint a járóbeteg-szakellátásban új, korszerű eljárások bevezetése, a meglévő szolgáltatások minőségének javítása.

A diagnosztikus eljárások, technikák modernizálása alapfeltétele a hatékony és gyors diagnózis felállításának és a mielőbbi kezelés megkezdésének. A vizsgálati és terápiás fejlesztések eredményeként a mozgásszervi betegek jelentős része ezután járóbetegként juthat hozzá a megfelelő kezeléshez, hozzájárulva ezzel a kórház fekvőbeteg-kapacitásainak tehermentesítéséhez.

Mindez idő- és költséghatékonyabb, a páciensek számára is kényelmesebb kezeléseket tesz lehetővé, mert több ember vizsgálható, illetve kezelhető adott idő alatt, nem szükséges a beteget továbbküldeni diagnosztikai eljárások miatt, mindez pedig a várólisták rövidülésével is járhat

- közölték.

Címlapkép: Getty Images

