Ingük-gatyájuk rámegy a magyaroknak egy tisztességes temetésre: ezt mégis hogy gondolják?

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki tisztességes módon szeretne elbúcsúzni szeretteitől. Az elmúlt években jelentősen megnőttek a temetkezési költségek. Egy koporsós temetés akár már 400 ezer forintba is kerülhet. Éppen ezért egyre többen keresik az alternatív megoldásokat. Az elszálló árak nehéz helyzetbe hozták a temetkezési szektort is, ám egy kis kreatívítással a vállalkozások képesek lehetnek alkalmazkodni a változó gazdasági környezethez. Többek között erről is beszélt a Hello Vidéknek a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke, Palkovics Katalin.

A begyürüzött energiakrízis a gyászszertartások költségeit is jelentősen megemelte. Egy váratlan tragédia súlyos nehézséget tud okozni a családoknak. Éppen ezért fájhat a szerettük elvesztése. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint szeptemberben egy koporsós temetés ára átlagosan 409 700 forint volt Magyarországon, ebbe beletartozik a sírásás, a ravatalozás, a temetés levezetése, a gyászkocsi és egyéb költségek is. A hamvasztásoknál pedig 293 940 forintos átlagárat mutatott ki a KSH. A drágulás erősnek mondható, hiszen 2021 szeptemberében még a koporsós temetés 293 ezer forint volt, a hamvasztásos pedig 212 ezer forint. Ahogy minden egyéb szolgáltatásra, így a temetkezési szolgáltatásra is igaz, hogy minél több szolgáltatást rendel meg egy hozzátartozó, vagy magasabb minőségben, úgy annál magasabb díjjal kell számoljon - mondta lapunk megkeresésére a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke. Palkovics Katalin szerint a temetési költség egy konkrét összeg, amely sok esetben nem csak a temetéssel szorosan összefüggő díjtételeket tartalmazza, hanem bele értik a kapcsolódó, egyéb szolgáltatások díját is, mint például virágok, koszorúk, hirdetés, tor, sírhely díj. A temetői díjakat minden esetben a temető tulajdonosa határozza meg, nem pedig a temetkezési szolgáltató. Vannak Magyarországon olyan temetők, ahol a helyi lakosok részére ingyenes a sírhely, viszont ’népszerű’ vagy frekventált temetkezési helyen előfordulhat, hogy költségesebb lehet egy sírhely megváltási díja. A választás és a döntés joga minden esetben a megrendelőé - hívta fel a figyelmet. Nagy a nyomás a temetkezési szektoron is A temetkezési költségek megugrása mellett a vállalkozásoknak a béremeléseket is figyelembe kell venniük. A temetkezési vállalkozásoknak gyakran emelniük kell az áraikat a növekvő költségek fedezésére. A vállalkozásoknak számos stratégiai lépést kell tenniük ahhoz, hogy kezeljék ezt a helyzetet és fenntartsák vállalkozásukat. Néhány lehetséges megoldás és intézkedés lehet az ár struktúra felülvizsgálata, a hatékonyság növelése, kiegészítő szolgáltatások bevezetése, költségcsökkentés, pénzügyi tervezés, piackutatás és marketing - húzta alá Palkovics Katalin. A szakember úgy véli, hogy bár az elszálló költségek kezelése nagy kihívást jelent, de a temetkezési vállalkozások kreativitással és stratégiai megközelítéssel képesek lehetnek megfelelni a változó gazdasági környezetnek és fenntartani vállalkozásukat. A vállalkozásoknak fontos, hogy mindezek mellett az ügyfelek számára nyújtott minőségi szolgáltatások megtartsák és a hosszú távú sikerek érdekében az alkalmazkodjanak a változó piaci feltételekhez. Egyre népszerűbbek az urnás temetések A Központi Statisztikai Hivatal év elején közzétett adatai szerint az elmúlt öt évben mintegy 60 százalékkal emelkedtek a temetési költségek. Éppen ezért nem csoda, hogy egyre többen választják az olcsóbb, urnás temetést: öt családból négy a hamvasztás mellett dönt. Az urnás temetések, vagyis a hamvak szertartásos temetése, egyre népszerűbbé váltak az elmúlt években. Számos oka van ennek a tendenciának, amelyek között a következőket lehet kiemelni Palkovics Katalin szerint: Költséghatékonyság: Az urnás temetések általában olcsóbbak lehetnek, mint a hagyományos koporsós temetések, mivel nem szükséges sírhelyet vagy koporsót vásárolni, és a temetési szolgáltatások is egyszerűbbek lehetnek. Ez vonzó lehet azok számára, akik anyagi megfontolásokból választják ezt a lehetőséget. Rugalmasabb helyszínválasztás: Az urnás temetések lehetővé teszik a családoknak és barátoknak, hogy rugalmasabban válasszanak temetési helyszínt. Nem feltétlenül kell temetőben vagy ravatalozóban megrendezni a szertartást. Környezettudatosság: Az urnás temetések környezetbarátabbak lehetnek, mivel kevesebb nyersanyagot és földterületet igényelnek, mint a hagyományos koporsós temetések. Ezt azok a hozzátartozók választják, akik szeretnék csökkenteni környezetre gyakorolt lábnyomukat. Egyéni kifejezés lehetősége: Az urnás temetések nagyobb egyéni kifejezési lehetőséget biztosítanak. A családok és barátok kreatívan megtervezhetik a szertartást, és szabadon választhatnak olyan elemeket, amelyek az elhunyt személyiségét tükrözik. Mobilitás: Az urnák könnyen hordozhatók, ami lehetővé teszi a családtagoknak, hogy az elhunyt hamvait magukkal vigyék vagy elszórják. Fontos megjegyezni, hogy az urnás temetések népszerűsége országok és kultúrák között eltérő lehet. Egyes kultúrákban a hagyományos koporsós temetések továbbra is dominálnak, míg másoknál az urnás temetések terjednek. Az egyéni és kulturális preferenciák, valamint az anyagi lehetőségek mind szerepet játszanak abban, hogy egy család milyen típusú temetést választ - emelte ki Palkovics Katalin. Extravagáns szolgáltatásokból nincs hiány A közel 300 ezer forintos hamvasztásos temetés ellenére a Hello Vidék talált olyan szolgáltatót, aki 150 ezer forinttért is vállalja a hamvasztást. A költségek összegét alapvetően rengeteg tényező határozza meg a hamvasztásos temetésnél. Az általunk megvizsgált szolgáltatónál a legnagyobb tételt maga a hamvasztási díj teszi ki, ez olyan 31 ezer forint körül alakult, a második legnagyobb tételt a hamvasztási koporsó, és a szállítási díj adja, aminek az ára 27-27 ezer forint. De az ügyintézési költségek se olcsóak, az általunk szemügyre vett cégnél ezért a szolgáltatásért 24 ezer forintot számolnak fel. Érdemes hozzátenni, hogy a különböző temetkezési vállalatok már rendkívül széleskörű szolgáltatásokat nyújtanak a gyászolóknak. Találtunk olyan céget, amely repülőgépről történő szórást is vállal, igaz ezért a speciális szolgáltatásért mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, egy ilyen szolgáltatás ára 350 ezer forint. De egy hajós temetés se olcsó mulatság, egy ilyen szolgáltatás hamvasztással együtt 340 ezer forint. Egyre többen keresik az alternatív megoldásokat Sok gyászoló hozzáértő és megértő módon reagál az áremelkedésekre, és elfogadják, hogy a temetési szolgáltatások költségei nőttek. Tudják, hogy ezek a szolgáltatások szükségesek, és készek fizetni értük. Néhány gyászoló család már a temetés előtt pénzügyi tervezést végez, hogy meghatározzák, mennyit tudnak és hajlandók költeni a temetésre. Ez segíthet abban, hogy ne kerüljenek váratlan helyzetbe az áremelkedések miatt. Az áremelkedések hatására sok család alternatív megoldásokat keres a temetési szolgáltatások terén. Például lehetnek olyan szolgáltatók, akik kedvezőbb árakat kínálnak, vagy alternatív temetési lehetőségeket, mint például az urnás temetések vagy a hamvak elszórása - folytatta tovább lapunknak Palkovics Katalin Mint mondta, vannak olyan családok, akik az áremelkedések hatására segítséget kérnek családtagoktól, barátoktól vagy jótékonysági szervezetektől, hogy fedezzék a temetési költségeket. Ilyen veszteségélmény megélésekor az érzelmi terhek is megnőnek a gyászolók számára, ezért érzékenyebben reagálnak az árakra. Minden gyászoló család egyedi, és reakcióik és válaszaik is széles skálán mozognak. A temetési szolgáltatók viszont lehetőséget biztosítanak az ügyfelek számára a megfelelő döntések meghozatalához, és támogatást nyújtanak az érzelmileg nehéz időszakban - tette hozzá. Egyelőre parkolópályán a szociális temetés gondolata Az elszálló költségek kordában tartása miatt a kormány korábban fontolóra vette a szociális temetés gondolatát. Ez a forma elsősorban azoknak lenne segítség, akik szűkösebb anyagi körülmények között élnek. Ennek ellenére már a legelején komoly kritikák fogalmazódtak meg ezzel a temetkezési móddal kapcsolatban, ugyanis a temetkezéssel járó feladatok egy része, mint az elhunyt felkészítése és a sír megásása a gyászoló rokonokra hárulna. A szociális temetést, mint lehetőséget eredetileg 2014-ben vezette volna be az Orbán-kormány, de valójában minden évben újra elhalasztották. Abban a formában, ahogy ez a jogszabály 2014-ben megjelent szakmailag nem támogattuk a szociális temetés bevezetését. A kegyeleti szakma több más konstrukciót vetett már fel a jogalkotónak, melyeket pénzügyi és szakmai érvekkel is alátámasztott, de eddig még egy sem került napirendre. Fontos megjegyezni, hogy a társadalom is nagy mértékben elutasította a szociális törvény bevezetését. - mondta a tervezetet fírtató kérdésünkre Palkovics Katalin. 