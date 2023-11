Indul a legújabb szuperhitel: megtudtuk, hány milliót nyerhetnek rajta a magyar családok

Múlt hét csütörtök késő este megjelent a kormány CSOK Pluszra vonatkozó tervezete, melyből a már korábban bejelentett jellemzők mellett további részletszabályok is megismerhetőkké váltak. A dokumentumból többek között az is kiderült, hogy a futamidő első 12 hónapjára vonatkozó türelmi idő nem csak választható opció lesz, így a hitelfelvevők az első évben csupán a tőketartozás utáni kamatot fogják fizetni, magát a tőkét nem. Ennek függvényében a Pénzcentrum két lehetséges opciót is megvizsgált, hogy lássuk, mégis mekkora lesz az adósok által visszafizetett teljes összeg a futamidő egésze alatt.

Szinte napra pontosan egy hónappal az új CSOK Plusszal kapcsolatos kormányzati bejelentés után jelent meg az új támogatási formára vonatkozó, már a részletes szabályokat is tartalmazó tervezet. A számos részletkérdést tisztázó, több mint 40 oldalas dokumentumból derült ki az is, hogy a már korábban bejelentett türelmi idő nem választható opció lesz a támogatott hitelt igénylők számára – az adósok az első 12 hónapban mindenképpen kizárólag a felvett hitelösszeg utáni kamatot fogják fizetni. Ez az első évben jelentősen kisebb havi törlesztőrészleteket fog eredményezni ahhoz képest, mintha rögtön megkezdődne a tőketartozás visszafizetése is. A második évtől kezdve viszont a törlesztő valamelyest magasabb lesz annál, mintha nem létezne a türelmi idő, hiszen így – a maximálisan igényelhető futamidő esetében – 25 év helyett 24 év alatt kell visszafizetni a tőketartozást. Ahogy azt már korábban is kiszámoltuk, a maximális, 50 millió forintos támogatott hitelnek 25 éves futamidő mellett a türelmi idő nélkül 237 106 forint lenne a havi törlesztőrészlete. A türelmi idő miatt viszont az első évben ez mindössze havi 125 ezer forint lesz, ugyanakkor a 13. hónaptól kezdve 243 755 forint (+6 649 forint). Alapesetben tehát így fog kinézni a törlesztőrészlet a második évtől kezdve. Ugyanakkor ez sem a végleges összeg, hiszen – mint már ismeretes - a második vállalt gyerek megszületésétől kezdve gyerekenként 10-10 millió forinttal csökkenni fog a tőketartozás összege, ami értelemszerűen a havi törlesztőrészlet csökkenését is maga után vonja majd. Ahány ügylet, annyi változat A fenti kérdésre nincs általános, pontos válasz, hiszen nem mindegy, hogy milyen hosszú a futamidő, ahogy az sem, hogy mikor születnek meg a vállalt gyerekek – értelemszerűen minél előbb, annál jobb, hiszen a csökkentett tőketartozás után már kevesebb kamatot kell fizetniük az adósoknak. Tehát a hitel lejártáig visszafizetett teljes összeg pontos nagysága ügyletenként eltérő lesz, ám ennek ellenére egy-egy lehetséges forgatókönyv alapján megnéztük, hogy jelen tudásunk szerint mekkora törlesztőkkel és mekkora teljes visszafizetendő összeggel kell majd számolni abban az esetben, ha a vállalt gyerekek pontosan a rendelkezésre álló határidőkre érkeznek meg – tehát a 10-10 millió forintos tartozáselengedésre 8 és 10 év után kerülne sor. A számítást változatlanul 25 éves futamidő mellett végeztük el az 50 millió forintos hitelösszegre vonatkozólag. Lássuk a számokat Tehát mint írtuk, az 50 millió forintos kamattámogatott hitel után az első évben havi 125 ezer forintot, a második évtől pedig havi 243 755 forintot kell majd fizetni az ugyancsak maximális, 25 éves futamidő választása esetén. Példánkban a törlesztő összege ezután évekig nem fog változni – az első vállalt gyerek megszületésére 4 évük lesz a támogatott személyeknek, ám ez még nem jár tőkeelengedéssel, tehát minden marad a régiben. Bár az első vállalt gyerek érkezésekor lehetőség lesz 12 hónapra szüneteltetni a hitel törlesztését, ez a közzétett tervezet szerint nem lehet majd hatással a tőketartozásra – azt ugyanis nem lehet majd megemelni a szüneteltetés ideje alatt meg nem fizetett kamattal. Tehát ha igénybe is veszik az adósok ezt a lehetőséget, egy évvel később ugyanonnan fogják folytatni a törlesztést, mint ahol abbahagyták. A második vállalt gyerek megszületésére 8 évet kapnak majd az igénylők – ekkorra a tőketartozás értéke 38 915 189 forintra csökken a 96. havi törlesztőrészlet megfizetését követően. A valóságban persze még az általunk most felvázolt forgatókönyv esetében sem biztos, hogy pontosan ebből az összegből vonnák le a 10 millió forintot. A kisebb-nagyobb eltérés elvi lehetősége abból adódik, hogy a tervezet szerint a vállalt gyerekek megszületését követően 180 nap áll majd rendelkezésre a hitelelengedés igénylésére. Tehát ha valaki nem kapkodná el a dolgot, és csak hónapokkal a gyerek születése után kérné az elengedést, annak némileg még a fenti összegből egyébként következő 28 915 189 forintnál is alacsonyabb lesz a tőketartozása. Amennyiben viszont feltételezzük, hogy a gyerek megszületésekor azonnal elengedésre kerül az első 10 millió forint, úgy a futamidőből hátralévő 17 évre a már említett közel 29 millió forint tőketartozás marad hátra, ami havi 181 117 forintos törlesztőrészletet jelent. Ezt azonban már csak két évig fizethetik az adósok, hiszen a harmadik vállalt gyerek megszületésére 10 év áll majd rendelkezésre. Példánkban ez alatt a két év alatt a tőketartozás 26 226 795 forintra csökken – ebből kerül elengedésre a második 10 millió forint. A fennmaradó 16 226 795 forint visszafizetésére tehát még 15 év áll az adósok rendelkezésére, ami már csak 112 059 forintos törlesztőrészletet fog jelenteni. Az általunk felvázolt forgatókönyv esetében tehát a 25 év alatt összesen 46 492 896 forintot kell visszafizetniük az adósoknak, ami 3 507 104 forinttal kevesebb, mint az eredeti hitelösszeg. Tehát a teljes visszafizetés összege már a lehető legrosszabb esetben is lényegesen alacsonyabb lesz az eredeti hitelösszegnél – ide nem számítva most azokat a lehetőségeket, amikor a vállalások nem teljesülnek. Ugyanakkor még a fenti példa képzeletbeli adósainál is jobban járnak azok, akik magasabb havi törlesztőrészletet – egyúttal rövidebb futamidőt - is képesek lesznek vállalni, hiszen ők kevesebb hitelkamatot fizetnek majd a hitelt nyújtó banknak. Még tovább csökkenti majd a teljes visszafizetés összegét, ha a vállalt gyerekek a lehető leghamarabb születnek meg. A teljes cikk a Pénzcentrumon olvasható. 