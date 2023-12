Nehéz éve van a gazdáknak: most kiderül, lesz elég magyar dió a karácsonyi süteményekbe?

Vegyes érzései lehetnek a diótermesztőknek Magyarországon, hiszen a tavalyi aszályos évet követően a kezdeti várakozásokhoz képest csalódást jelentett a betakarítás. Békés megyéből kifejezetten rossz hírek érkeztek, körülbelül fél termés lett, részben a kórokozók nyomása, részben az eleve rossz kötődés miatt, és egyes helyekről némi fagykárt is jelentettek – derült ki a FruitVeB adataiból. Ám nem Békés az egyetlen megye, ahol nem lehetnek elégedettek a termelők, hiszen Vas és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén kívül nem igazán lett bőséges, jó a termés.

Végéhez közeledik a dió betakarítása, és a szüret előtti kilátásokhoz képest jelentősen romlott az összkép. Bár az idei bőséges csapadék segítette a megfelelő méret kialakulását és a szemek kitelését, egyben nagyobb kórokozónyomást is okozott. Itt jött elő a tavalyi aszályos év drámai stresszhatása a fák kondíciójára: gyakori volt, hogy a gondosan végzett növényvédelem sem segített az ültetvényekben a leromlott kondíció miatt. Ezért a betakarítás kezdetén még közepesnek-jónak látszó termés bizony nem ritkán a vártnak csak 60-70%-a lett az országszerte meglehetősen vegyes képet mutató diósokban.

Fejér megyében a közepesnél gyengébb termés várható: a gombás és bakteriális fertőzésekkel szemben a legyengült fák nem tudtak dacolni, hiába végezték el a megszokott védekezéseket az ültetvényekben. Jó hír talán, hogy a mérettel nincs gond, ami valamelyest segítheti az exportot, tekintettel arra, hogy a tavasszal az európai piacokra beérkező chilei dió nagy mennyiségben, de relatíve kis méretben került beszerzésre, és még mindig megtalálható a piacokon. A magyar dió így akár keresett termék is lehet Európában, különös tekintettel arra, hogy Franciaországban is a tavalyinál kisebb termést várnak tavalyi rekordot követően. Kérdés, hogy mi lesz az egy-két hét múlva kezdődő ukrán és román (gyakran fekete vagy szürke) behozatallal, bár az előzetes hírek szerint ezekben a szomszédos országokban is kisebb lesz az idei termés a tavalyinál, sőt, időben meg is csúszott a betakarítás. Az ezekből az országokból származó áru döntően dióbél formájában kerül Magyarországra nyomott áron, finoman szólva is rendkívül változatos minőségben.

A piaci képhez hozzátartozik, hogy megfelelő növényvédelmi technológia hiányában az ország jelentős részén a kiskertekben a dióburok-fúrólégy és a kórokozók miatt lényegesen gyengébb termés várható – ez ugyanúgy igaz hazánkra, mint Romániára és Ukrajnára.

Somogy megyében, a Balaton déli partján nagyon vegyes a kép, itt is számottevő a tavalyi aszály okozta stresszhatás, és a betakarítás elején még jónak tűnő terméstől messze elmaradtak a betakarított mennyiségek. Rendkívül nehéz viszont termést becsülni, mert vannak – akár ültetvényen belül is – olyan területek, amelyekről kiváló termést szüreteltek. Általánosságban viszont a mennyiség elmaradt a várttól annak ellenére is, hogy a fákon rengeteg volt a szem, ám sok volt közöttük a rossz, fertőzött dió. Bizonyos fajtáknál nem is nőtt meg a gyümölcs, bár a mérettel, kiteltséggel általában itt sincsenek problémák. Érdekes megfigyelés, tapasztalat, hogy a nagyon nagy méretű szemek között (38+) sok a gyenge minőségű baktériumfertőzött dió, ennek oka egyelőre nem tisztázott.

Vas megyében is igen változékony kép bontakozik ki: az öntözött, nagyüzemi ültetvényeken fajtától függően akár kiváló termés is várható (pl. Alsószentiváni kései), de általában a Milotai fajtáknál és a Chandlernél jó-közepes hozamok jellemzők, elsősorban itt is a baktériumos és gombás fertőzések miatt. A tavalyi, katasztrofális árszínvonalú évet követően érzékelhetően megnőtt a kereslet a dió után – kevés helyről jelentettek hasonló jelenséget a gazdák. A nyugati országrészből nem is annyira az idei termés mennyiségére, hanem az értékesítési árakra érkezett panasz, de a megtérüléssel az ország egyetlen pontján sem elégedettek az idén.

Szabolcs-Szatmár megyében több nagyüzemben is jó, esetleg közepes termés várható – és itt megjegyzendő, hogy már tavaly is jó közepes termést takarítottak be – de itt is igaz, hogy a környékbeli szórványgyümölcsösökben és kiskertekben nyomozni kell az egészséges szemeket – ahol nem volt a fák tetejét is elérő, megfelelő növényvédelmi technológia, ott gondot okoztak a gombák és a baktériumok, viszont a dióburok-fúrólégy itt nem volt meghatározó tényező. Váratlan kártevőként jelentkezett a gabonalégy, amely ugyan kezelhetetlenül nagy gondokat nem okozott, inkább meglepetésszerű kártétele érdemes említésre. A megyében a dió beltartalmi értéke, minősége jó, a méret kifejezetten nagy, és az őszi szárazabb időszakot követően nem kell küzdeni a túlzott vizesedéssel sem.

Békés megyéből kifejezetten rossz hírek érkeztek, körülbelül fél termést várnak, részben a kórokozók nyomása, részben az eleve rossz kötődés miatt, és egyes helyekről némi fagykárt is jelentettek. A tavaszi aszály áthúzódó hatása itt is jelentős, rengeteg a koronákban a belső száraz ág. Bár a méret is sokkal jobb, mint tavaly, legalább 20%-kal kisebb hozamok valószínűsíthetők még a tavalyi rossz termőévhez képest is.

Összefoglalva: a tavalyi aszályos évet követően a kezdeti várakozásokhoz képest csalódást jelent a betakarítási vége felé látható kép – bár végleges eredményekről csak november közepén-végén tudunk majd beszámolni.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)