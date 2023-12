Különös dolgok zajlanak az agráriumban: így nyerhetnek a szemfüles gazdák egy halom pénzt

Érdekes trend bontakozik ki a búza piacán az elmúlt hónapokban, érdemben ugyanis magasabb árat képesek elérni mindazon termelők, akik komoly minőségi terményt akarnak eladni.

Míg korábban a magasabb hektáronkénti hozamok és csak kevésbé alacsony ár miatt a termelőknek jobban megérte lágybúzát termelni, most úgy tűnik, kicsit is jobb árakat csak minőségi terménnyel lehet kicsikarni a piacból – még akkor is, ha ez hektáronként kisebb mennyiséget jelent.

Tény, hogy az árváltozás másik oka, hogy az utóbbi hetekben a kényszerértékesítők elfogytak a piacról. Az elmúlt időszakban a termelőkhöz megérkeztek a támogatások, így sok esetben enyhült a likviditási igény, vagyis a gazdák nem akarják már mindenáron eladni a termést, hogy gyorsan pénzhez jussanak.

Egyelőre persze bizonytalan, hogy a trend fennmarad-e 2024-ben is, de a vetésterületi adatokból már látszik, hogy mennyiségében mindenképpen kisebb terméssel kell számolunk, mint idén.

Őszi búzából csaknem 973 ezer hektáron terveztek vetni, múlt hónap közepéig ebből 858 ezer hektáron történtek meg a munkák, igaz, azóta valamennyit növekedtek a tényleges vetésterületek. Őszi árpából egyébként 336 ezer hektár volt a gazdák vetési szándéka, november közepéig ebből 309 ezer hektárt vetettek el. A rozs esetében a 37600-ból 37300 hektárt vetettek és tritikáléból a 79500-ból 76700-at, vagyis november közepéig itt már jóval nagyobb arányban meg is valósultak a gazdák által tervezett munkák.

Összességében látható tehát, hogy az őszi búza esetében már a vetési szándék is kevesebb volt az előző szezonhoz képest, de az elvégzett munka még ezt is alulmúlta. Hasonló a helyzet az őszi árpa esetében is

– mondta el az Agrárszektornak Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára.

Az viszont már most látszik, hogy biztosan kevesebb lesz az őszi búza, mint az előző évben volt, amikor nagy területen, több mint egymillió hektáron vetettek a gazdák ebből a növényből. Ennek oka, hogy a 2022-es nagy aszály miatt a termelők egy jelentős része csalódott a kukoricában és a nagy nyári hősokkok előtt aratott, így kevesebb kockázatot hordozó búza mellett döntött. Az őszi árpa vetérsterülete kisebb mértékben, de szintén csökken.

A mostani csökkenés oka minden bizonnyal az alacsony árakban keresendő Pótsa Zsófia szerint. A főtitkár elmondta azt is, hogy bár a nyári hónapoktól kezdve havonta több százezer tonna búza került exportra, de így is viszonylag sok marad az országban.

Címlapkép: Getty Images