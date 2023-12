Nesze neked sörforradalom: kész horror, ami a magyar kisüzemeknél folyik

A gyenge forint, az infláció, az alapanyagok drágulása együttesen rendkívül nehéz helyzetben hozta a hazai kis sörfőzdéket, így jövőre sem kerülhető el az áremelés - derült ki a Pénzcentrum mai cikkéből.

Mint az tudható a sörfőzés egy olyan iparág, amelynek magas az energiaigénye. Emellett a sörfőzdék szinte minden magas minőségű alapanyagot külföldről szereznek be, így a forint árfolyamcsökkenés és a magas infláció különösen érzékenyen érintette a kisebb üzemeket - írta a Pénzcentrum. Az év kihívásairól, a drága alapanyagárakról így számolt be a lapnak a Szent András Sörfőzde ügyvezetője, Bukovinszky Béla:

a 2023-as évi általános infláció a sörfőzdei alap-, és segédanyagokat is érintette. A maláta és komló ára nem emelkedett olyan mértékben mint ’22-ben de az energiaköltségek emelkedése sok főzdénél csak ebben az éveben gyűrűzött be.

De arra is kitért, hogy az alapanyagon felül még természetesen a munkabérek is rendkívül számottevőek, hiszen ilyen gazdasági helyzetben a munkavállalóknak is biztosítani kell a jó fizetést, valamint a sör csomaglóanyaga is egy nem elhanyagolható összeg.

A csomagolóanyagok ára, és a munkabérek is jelentősen emelkedtek, ezek együttesen emelték a sörök előállítási költségeit

- tette hozzá az ügyvezető. A MONYO Sörfőzde ennél jelentősen erősebben fogalmazott, azt illetően, hogy a 2023-mas év milyen volt:

kifejezetten nehéz éven vannak túl a hazai sörfőzdék. Olyan kihívásokkal kellett megküzdenünk, mint az 50-150%-os drágulás az alapanyagok és csomagolóanyagok terén, 20% feletti infláció, elszálló energiaárak, ingadozó forint árfolyam. Emellett, a fogyasztók kétszer meggondolják, hogy a drága kisüzemi sörök beférnek-e a vásárlói kosarukba

- fejtette ki Kelemen Balázs, a MONYO gazdasági vezetője. Azonban a Szent András Sörfőzde ügyvezetője azt is hozzátette, hogy mindezek ellenére az idei évben a sör ára nem növekedett az infláció mértékével, ami azért nem könnyítette meg a piaci résztvevők dolgát.

Ugyanakkor mindezeket együtt sem tudták sem a kis sem a nagyobb üzemek érvényesíteni az áraikban, hiszen a sörök ára 20%-alatt, míg az általános infláció jóval 20% feletti volt a 2023-as évben.

