El sem hiszed, miből csináltak biogázt: ez aztán tényleg filléres fűtőanyag

Csaknem 100 százalékos tisztaságú, növényi rost alapú biometánt táplálnak a hazai földgázhálózatba az E.ON Hungária csoport és a Pannonia Bio Zrt. együttműködésében - közölte az E.ON az MTI-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint a Pannonia Bio évente több mint egymillió tonna takarmánykukoricát és 2023 óta háromszázezer tonna árpát vásárol fel szinte teljes egészében magyar gazdáktól, amiből különféle fehérje takarmány- és élelmiszeripari alapanyagokat, valamint bioetanolt gyártanak.

A vállalat dunaföldvári üzemében a gabonafeldolgozás során kiválasztott rostból köztes termékként biometán készül, amelyet az E.ON Hungária csoporttal közös fejlesztés keretében a hazai földgázhálózatba juttatnak. A betáplálás előkészítésekor az energiavállalat föld alatti acélvezetéket épített ki a Pannonia Bio gázkiadási pontja és a meglévő E.ON-vezeték összekötésére. A gázhálózati csatlakozási pont egyben mérő- és szűrőállomás is, amely lehetővé teszi, hogy az üzemben megtermelt biogáz folyamatos kontrollal, megfelelő tisztaságban kerüljön a gázelosztó hálózatba.

Ez a legnagyobb kapacitású biogáz-betáplálás az országban

Az E.ON közleménye szerint ez a legnagyobb kapacitású biogáz-betáplálás az országban. A fejlesztés energetikai és környezeti fenntarthatósági szempontból is fontos, az energia zöld forrásból, maradék növényi rostokból származik, és azonnal, helyben hasznosul, nincs szükség további szállításra. A biogázt maga a termelőüzem is felhasználhatja, de a felesleg a kiépített gázvezetéken keresztül a környéken élőkhöz is eljuttatható.

Biogázt szinte minden mezőgazdasági termékből elő lehet állítani

A fejlesztéssel bővülhetnek a hasonló partnerségek, mert biogázt szinte minden mezőgazdasági termékből elő lehet állítani, a kritikus pontnak számító biometán-tisztaság pedig az E.ON közreműködése révén garantálható. A biogáz-termelő vállalatok ugyanazokkal a feltételekkel csatlakozhatnak a földgázrendszerhez, mint a földgáz-termelők, de a rendszerbe betáplálni kívánt biogáznak meg kell felelnie a szigorú minőségi előírásoknak - hívta fel a figyelmet az E.ON.

Címlapkép: Getty Images

