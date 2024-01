Ennek nem mindenki fog örülni: az épülő aksigyár ferobbanhatja a vidéki nagyváros lakáspiacát

A kínai BYD autógyár-beruházása máris élénkülést hozott a szegedi lakóingatlanok iránti keresletben. A jövőben a környékbeli településeken is komoly erősödésre lehet számítani - közölte az Ingatlan.com.

Magasabb fordulatszámra kapcsolt a szegedi és a Csongrád vármegyei lakáspiac, miután a kínai BYD tavaly decemberben bejelentette, gyárat épít a vármegyeszékhelyen - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből.

Szeged kivételes helyzetben

Az eladó lakások és házak iránt országosan már több mint 210 ezer érdeklődés érkezett 2024 januárjában az ingatlan.com oldalán, ami éves összevetésben 20 százalékos erősödést mutat. A legnagyobb növekedést Szeged érte el, az ottani lakóingatlanok iránti kereslet 68 százalékkal emelkedett, ami messze a legjelentősebb élénkülés a megyei jogú városok és vármegyeszékhelyek körében.

Az adatokból látszik, hogy a gyárberuházás a szegedi lakóingatlanokat is felértékelheti. Tavaly januárban például az eladó új építésű szegedi lakások és házak átlagos négyzetméterára 907 ezer forint volt, a decemberi bejelentés előtt 911 ezer forintot tett ki, idén januárban viszont már 958 ezer forintra nőtt. A használt lakások áraira egyelőre még nem volt hatással az autógyár Szegedre költözése. Az átlagos négyzetméterár a 2023 januári 647 ezer forintról a decemberi bejelentésig 661 ezer forintra, idén januárra pedig 670 ezer forintra emelkedett

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az országos átlagot meghaladó felértékelődés jöhet

Csongrád-Csanád vármegyében a használt lakóingatlanokat idén januárban átlagosan 542 ezer forintért árulták a tulajdonosok. A vármegye legnagyobb kínálattal rendelkező városaiban közül Hódmezővásárhelyen 376 ezer, Szentesen 303 ezer, Makón 291 ezer, Csongrádon 271 ezer forintnál tartottak az árak 2024 januárjában. A Szeged tágabb vonzáskörzetébe tartozó Deszken 584 ezer, Újszentivánon 552 ezer forintra, Sándorfalván 407 ezer forint az átlagos négyzetméterár.

Balogh László közölte azt is, hogy az elmúlt hetekben látott változások alapján a gyárberuházás berobbantja a szegedi és a vármegyei lakáspiacot, ahogy ez történt korábban Győrben, Debrecenben vagy Kecskeméten is.

Szeged egyébként is kiemelt helyzetben van az ingatlanpiacon, mert nem csak regionális központról, hanem az ország egyik legnagyobb egyetemvárosáról beszélünk. Emiatt pedig már eleve jelentős értéket képviselnek a szegedi lakóingatlanok, amelyek árai a következő 2-3 évben az országos átlagot meghaladó mértékben nőhetnek.

- tette hozzá a szakértő. A szegedi kiadó lakások jelenleg az egyetemvárosok középmezőnyében helyezkednek el havi 140 ezer forintos átlagos bérleti díjjal, de a helyi albérletpiacon is felértékelődésre számít Balogh László.

Az ingatlan.com szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy a következő években nem csak Szegeden, de a környékbeli településeken is komoly lakáspiaci élénkülésre lehet számítani. Az erősödő kereslet viszont nem egy csapásra épül be az ingatlanárakba, hanem akár több éven át tartó folyamat eredményeként.

