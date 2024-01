Szegedre költözik a világ legnagyobb kínai autógyára: feje tetejére állt még az ingatlanpiac is

Most már hivatalos, Szegedre jön a legnagyobb kínai elektromosautó-gyártó. A bejelentés óta állítólag 68 százalékkal megnövekedett az ingatlanok iránti kereslet. A Népszava ment utána a tényeknek.

Az ingatlan.com számolt be arról, hogy messze az országos élénkülés fölött mérték a szegedi lakóingatlanok iránti érdeklődést, ahol a szakmai portál szerint 68 százalékkal többen kívánnak ma ingatlan vásárolni, mint egy évvel korábban. Igaz, szegedi ingatlanos körökből azt is hallottuk, hogy az utóbbi hónapokban belassult a helyi piac, így a változás magas értéke részben ezzel is összefügghet.

Az adatokból látszik, hogy a gyárberuházás a szegedi lakóingatlanokat is felértékelheti. Tavaly januárban például az eladó új építésű szegedi lakások és házak átlagos négyzetméterára 907 ezer forint volt, a decemberi bejelentés előtt 911 ezer forintot tett ki, idén januárban viszont már 958 ezer forintra nőtt. A használt lakások áraira egyelőre még nem volt hatással az autógyár Szegedre költözése. Az átlagos négyzetméterár a 2023 januári 647 ezer forintról a decemberi bejelentésig 661 ezer forintra, idén januárra pedig 670 ezer forintra emelkedett

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Kicsit kétkedve olvastam, hogy Szegeden 68 százalékkal növekedett volna az ingatlanok iránti kereslet. Az élénkülés feltétlenül igaz, sőt, az is, hogy szó szerint „belelkesedett” a helyi ingatlanpiac, ami január végén általában is megtörténik, de ez most más, mert egyértelműen azzal hozható kapcsolatba, hogy ideérkezik a világ egyik legnagyobb elektromos autógyártója, a BYD

– nyilatkozta a Népszavának Berkes Kriszta, szegedi ingatlanközvetítő.

