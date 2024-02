Brutális számok érkeztek: ennyit is kifizethetsz 2024-ben, mire megkapod a jogsit

Egy év leforgása alatt jelentősen megemelkedett az autóvezetői tanfolyamok ára a KSH legfrissebb adatai alapján. Egy átlagos személygépjármű-vezetői tanfolyam ára 345 800 forintba került idén januárban, míg tavaly ugyanekkor még „csak” 322 110 forintba, azaz a drágulás egy év alatt több mint 7 százalékos volt. Az emelkedés mértékét mégjobban szemlélteti, ha felidézzük, hogy három éve még 201 620 forint volt átlagosan egy tanfolyam ára. A Magyar Autósiskolák Szövetségének (Maisz) elnöke, Böröcz Mátyás a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy a növekvő költségek miatt jelentősen megcsappant a jogosítványszerzési kedv, de komoly gondban vannak a hazai autósiskolák is, akik az elszálló infláció miatt várhatóan idén is kénytelenek lesznek emelni az áraikon. Pető Attila, közlekedési szakértő arra hívta fel a figyelmet lapunknak, hogy a kormány által nemrég belengetett ingyenes jogosítványszerzés körül még mindig rengeteg nyitott kérdés van, és félő, hogy az egyes autósiskolák isszák majd meg ennek a levét is.

Idén várhatóan még drágább lehet majd a jogosítványszerzés, az autósiskolák ugyanis kénytelenek a tanulókra áthárítani az újabb és újabb költségeket. Az elmúlt években tapasztalt drágulás miatt sok vidéki városban jelentősen csökkent az érdeklődés a jogosítvány megszerzése iránt. Az áremelkedés okai mögött a magas üzemanyagár, és az infláció áll. A benzin ára tavaly decemberben még átlagosan 561 forint volt, ez 2024 elejére 579 forintra növekedett, jelenleg pedig 606 forinton áll. A gázolaj tavaly decemberben még csak 588 forint volt, de mostanra már eléri a 649 forintos szintet, ami 10 százalékos növekedés. A dráguláshoz természetesen nagyban hozzájárult a kötelező jövedékiadó-emelés. Mindezek tükrében nem lenne meglepő, ha az autósiskolák tovább növelnék az áraikat idén is. Némi szépségtapasz, de az államilag szabályozott vizsgadíjak nem változtak tavalyhoz képest. A Kresz vizsga 4.600 Ft, a gyakorlati vizsga pedig 11.000 Ft marad. Az elsősegély- nyújtó tanfolyam 10.000 Ft, a vizsga díja pedig 18.000 Ft. A kormány azért, hogy valamelyest mérsékelje az utóbbi évek drasztikus emelkedését tavaly bejelentette, hogy átvállalja a B kategóriás jogosítvány megszerzésének szinte a teljes költségét sikeres vizsga letétele után utólagos visszatérítés formájában a középiskolásoknak és az állami szakképző intézményekben tanulóknak. Az állami támogatás érinteni fogja „a közlekedési alapismeretek” elsajátítását, amely a KRESZ-vizsgáig vezető elméleti oktatást jelentheti, és „a gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek” megszerzését is, amely a forgalmi vizsgáig előírt 29 gyakorlati órára vonatkozhat. Tehát a fent említett pár ezer forintos vizsgadíjakat leszámítva a teljes képzés költségét az állam fizetné a 2024/25-ös tanévtől, azaz 2024 szeptemberétől. Bár részleteket azóta sem közöltek a törvényjavaslattal kapcsolatban 2024 január elején megerősítették: valóban úgy tervezik, hogy ősztől ingyenessé teszik a jogsit kb. 50-60 ezer diák számára. Sok még a nyitott kérdés Azt egyelőre nem tudni, hogy történt-e szakmai egyeztetés az autósiskolákkal, valamint még azt sem, hogy mennyi idő áll rendelkezésére maximum a tanulónak az ingyenesség igénybevételére, de azt sem, hogy mik lesznek a finanszírozás pontos feltételei és további korlátai.Tehát sok még a nyitott kérdés, az azonban tény, hogy az autósiskolák többsége jelentős bevételkieséssel számolhat. Vagyis rengeteg buktatója lehet az ingyenességnek. Böröcz Mátyás, a Magyar Autósiskolák Szövetségének (MAISZ) elnöke lapunknak azt mondta, hogy a kormány döntése komoly kihívás elé állította az autóiskolákat. A szakember szerint Szegeden ez óriási felzúdulást keltett, mivel rendkívül sok iskola van, így azok jelentős összegtől eshetnek el. Eddig a 20 év alattiak jogosítványszerzéséhez utólag lehetett 25 ezer forint költségtérítést igényelni az Államkincstáron keresztül. Ebben, a 2018 nyarán életbe lépett állami támogatási programban a kormány eddig már több mint négymilliárd forint támogatást adott mintegy 163 ezer kérelmezőnek. Pető Attila, Kreszprofesszor is óva intett a hurráoptimizmustól. A közlekedési szakértő a HelloVidéknek elmondta, hogy az autósiskolák év elején megpróbálnak meghatározni egy árat, ami egész évre érvényes maradhat, és ha drasztikusan nem emelkednek az üzemanyagárak akkor nem igen szoktak emelni. Mint mondta, az utóbbi évek drágulása az egyéb költségek miatt történt. A szakember szerint Budapesten 8-10 ezer forintos óradíjakkal számolhatunk, de ez vidéken se sokkal olcsóbb maximum 7 ezer forint. Pető Attila ugyanakkor fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy manapság már szinte lehetetlen 30 órával levizsgázni. Nem ritka az a tanuló, aki 60-80 órával megy vizsgázni, sőt nagyon sokszor maga a tanuló kéri még a plussz órákat, mert látja magán, hogy mi az, ami megy, és mi az, amit még nem tud megcsinálni - hívta fel a figyelmet. A szakember úgy véli, hogy nagyon sokan vannak olyanok is, akik bár rendelkeznek jogosítvánnyal, mégis visszajárnak hozzájuk, azért, hogy felfrissítsék tudásukat. Aki úgy jön vissza, hogy 4-5-10 éve nem vezetett az, olyan mintha teljesen újrakezdené a vezetést. Sokan a kivárásra játszanak Böröcz Mátyás szerint vidéken nagyon megcsappant a jogosítványt szerzők száma, ráadásul sokan az új jogszabályváltozástól teszik függővé azt, hogy beiratkoznak tanfolyamra. Az autósiskolák nagyon nehezen élik meg egyébként is a mindennapokat, jelentős létszámcsökkenés van vidéken sok helyen. Főleg azoknak nehéz, akik bérlik a helyiségeket az oktatáshoz, és amellett még ki kell termelni a minimálbéremelésből fakadó további forrásokat is - tette hozzá. Pető Attila is hasonló létszámcsökkenésről számolt be lapunknak, a szakember tapasztalatai szerint a Covid óta átlagosan olyan 10-15 százalékkal esett vissza a tanulók száma. Ráadásul az sem tesz jót a piacnak, hogy a kormány által belengetett rendelkezés miatt sokan kivárnak inkább, mielőtt elkezdenék a tanfolyamot. A Kreszprofesszor szerint nagyon keveset tudni még a kormány intézkedéséről, nem tudni azt sem, hogy az adott autósikolákat, hogyan fogja majd kompenzálni az állam, illetve azt sem, hogy a támogatott jogosítvánnyal mely autósiskolák élhetnek majd. De az sem világos, hogy miképp iktatnák be tantervi keretek között a középiskolákban az ingyenes órákat. Egyre kevesebb az oktató Arra a kérdésre, hogy elegendő autóoktató áll-e idehaza rendelkezésre a Böröcz Mátyás azt mondta, hogy jelenleg különböző kategóriákra képzik az autóoktatókat. Adott esetben lehetőség van csak B kategóriát oktatni, ebből a szempontból van kellő utánpótlási lehetőség, ám hogy mit hoz a jövő még kérdéses. Az mindenesetre tény, hogy egyre több az oktatók közül az, aki másodállásban dolgozik már. Pető Attila szerint 2020-ban relative kevés oktató volt, mint mondta évente egy közlekedésoktató tanfolyamot szervez a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet (KTI). Magyarországon hozzávetőlegesen 4 ezer autóoktató van, évente kb 300 új oktató jön, de kb ugyanennyi ki is esik. A szakember szerint, ha elindul a kormány által felvázolt kedvezmény, akkor kapásból 30-40 ezer emberrel bővülhet az ujjonnan jogosítványt szerzők aránya, amit a meglévő kapacításokkal képtelenség lesz kezelni. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. 