Luxussá válhat ez a húsfajta Magyarországon: nagyon egészséges, de ki tudja ezt megfizetni?

Közeledik a húsvét, és a slágertermékek a sonka és a tojás mellett sok helyen bárány is kerül az asztalra. Mennyi hús fogy az ünnepek alatt? Mely részét kedvelik leginkább a magyarok? Milyen helyzetben van jelenleg az ágazat? A Helló Vidék magazin kérdéseire Dr. Kukovics Sándor a Juh Terméktanács ügyvezető igazgatója válaszolt.

HelloVidék: Milyen évet zártak a gazdák? Milyen hatással volt a takarmányárak, az energiaárak stb. emelkedése az ágazatra?

Dr. Kukovics Sándor: Az energia és takarmány árak egyértelműen negatív hatással voltak a juhágazatra. Igaz ugyanakkor, hogy a szemes gabona piac árai jelentős mértékben visszaestek, ami az állattartók számára kedvező hatással voltak, ugyanakkor a bárányhizlalásban használt keveréktakarmányok (tápok) árai alig változtak, jelenleg is magas szinten vannak. A juhágazat erősen támogatás függő ágazattá vált az elmúlt évtizedekben, olyannyira, hogy e nélkül még jobban visszaesne az elmúlt időszakban is visszafejlődő ágazat. Ennek okai kifeszítenék e riport kereteit, de meg kell említeni az állományok elaprózottságát, a kis egyenkénti nyáj méretet, a képzett munkaerő hiányát, az elszabadult energia árakat.

HelloVidék: Mennyi bárányhús fogy az ünnep alatt?

Dr. Kukovics Sándor: Valaha a hazai bárányhús termelés (élő vágóbárány) 55-65%-át a húsvéti szezonra állították elő, és a húsvéti szezon manapság is a meghatározó bárányértékesítési időszak. A bárányhús fogyasztás szezonja azonban már nem koncentrálódik erre az időszakra, hanem sokkal inkább kapcsolódik a turizmushoz. Ennek is van húsvéti szezonja, de az év szinte minden hónapjában vannak bárányhús ételeket fogyasztó turistáink. Emellett, a hazai fogyasztók nagyobbik hányada is a HORECA szektor ajánlataiból választ magának juhhús ételt. A feltett kérdésre nehéz megközelítő pontossággal választ adni, de a felméréseink szerint e szezonban fogy az évi fogyasztás 35-40%-a.

HelloVidék: Melyik részét vásárolják leginkább az állatnak?

Dr. Kukovics Sándor: A bárányhús ritkábban kerül a hazai asztalokra, mint a sertés és csirkehús. A birkapörkölt domináló szerepét azonban az elmúlt 6 évben, érdemben sikerült csökkenteni az EU támogatású spanyol-magyar promóciós pályázatok kampányainak eredménye képpen. Ezek keretében több mint 300 éttermet sikerült bekapcsolnunk a „Bárány Napok” elnevezésű programjainkba. Az évente két-két hétvégén megrendezett programok keretében több mint .száz ezer fogyasztó választott bárány és/vagy juhhús ételt, és élvezte azok ízeit és tápláló értékeit. A bárányhúsból (és juhhúsból) számtalan húsétel elkészíthető, ezekből mutatunk be nagyon sok receptet a programunk honlapján (www.barihus.hu) , ahonnan e receptek, valamint a receptkönyvünk is letölthető. E kiadvány világon is egyedülálló „szolgáltatása, hogy minden recept mellett megtalálható egy QR kód, amelyet okos telefonnal leolvasva hozzá juthatunk az adott étel elkészítését tartalmazó videóhoz is. Nehéz megmondani, melyek a legkedveltebb ételek, de talán a comb, a csülök, a gerinc testrészből készültek a legnépszerűbbek.

HelloVidék: Mit lehet tudni az exportról?

Dr. Kukovics Sándor: Különleges helyez alakult ki a vágójuh piacon, mert ebben az évben a Húsvét és a mohamedán Ramadam ünnepi időszak időben „összecsúszik”. Ennek következtében a más években hagyományos két külön ünnep okozta vágó bárány - vágójuh kereslet most egy hullámban van jelen a piacon. Ezt az érdekes helyzetet tovább „bonyolítja” néhány további tényező. Egyrészt, idén korábban van Húsvét, és az értékesíthető vágógidáink nagy hányada a szezon szállítási vége előtt nem éri el az értékesítési testsúlyt. Másrészt, a Vörös tengeren kialakult „háborús állapot” miatt nehezebbé vált az élőállatok szállítása a közel keleti és az észak afrikai országokba. A világ vágójuh export piacán meghatározó és többek között Európába is szállító Ausztrália és Új-Zéland élőjuh szállításai részben megakadtak, részben Afrika megkerülésére kényszerültek. Ezek nemcsak többlet költséget, de ezzel magasabb árat is jelentenek. Ez a két ország közül Új-Zéland EU-ba irányuló exportja alapvetően a Szuezi csatornán keresztül érkezik – átlagos években – az EU piacaira. A fenti tényezők kialakulása miatt abszolút és relatív hiány egyszerre alakult ki a bárányhús piacon, ami felfele húzza az árakat. A jelenlegi ár eléri, sőt, talán meg is haladhatja a karácsonyi árat – mert az ár már most is karácsonyi szinten van. A választási bárány (20-24 kg-os súlykategória) ára már február végén is elérte az élősúly kg-onkénti 1900-1950 Ft-os árat. Ez hús árban 5-5,2 €/kg (1976-2055 Ft/kg) húsárat jelent, vágott test egyenértékben számítva. Az egyes testrészekből származó hús árak a 15-30 €/kg (5928- 11856 Ft/kg) árat is elérhetik. Tehát, amely juhtartóink, akiknek piacérett bárányai vannak, jó piacra, magas árakra számíthatnak a naptár szerint „összecsúszott” húsvéti és ramadán szezonban. A piaci és ennél fogva a felvásárlási árakat alapvetően a nemzetközi kereslet határozza meg, aminek kialakulásában a kereskedelmi cégek nagyobb szerepet játszanak, mint a termelők. Természetesen, azon termelők, akik például termelői csoportok keretében-, vagy kereskedőkkel való termeltetési szerződés alapján tevékenykednek, szerencsésebb helyzetben lehetnek a vágó bárányaik értékesítésében. A hazai vágóbárány termelés célja alapvetően a külföldi piacon való, magasabb áron történő értékesítés. A vágóbárányunk mintegy 80-85%-a élő vágó exportra kerül. Sajnos, azt is el kell mondanunk, hogy 2017-óta több mint 130 000 egyeddel csökkent a vágójuh kivitelünk, amely 2023-ban már alig haladta meg a 420 000 egyedet. Ez vágott test egyenértékben (húsmennyiségben) számítva azt jelenti, hogy 7.780 tonnáról 4.600 tonnára esett vissza a kivitelünk.

HelloVidék: Mit lehet tudni a hazai fogyasztásról a HORECA szektor szemszögéből?

Dr. Kukovics Sándor: Az alapvetően exportra való termelés következtében a hazai fogyasztásra kevesebb is jut. A COVID következményeként visszazuhant a HORECA kereslet, és az egy főre jutó hazai fogyasztás 2020-ra 0,24 kg-ra zuhant vissza – az előző évek 0,35-38 kg/fő/év szintjéről. Ezen a helyzeten az sem segített, hogy évente jelentős mennyiségű import juh és bárányhús érkezett/ érkezik a hazai piacainkra. A legutóbbi hivatalos becsléseink szerint 2024-ben az egy főre jutó juh- és bárányhús fogyasztás elérheti ismét a 0,28 kg/fő/év szintet. Ebben a HORECA szektor részbeni magára találása meghatározó szerepet játszik.

HelloVidék: Miért érdemes bárányhúst fogyasztani (nem csak Húsvétkor)?

Dr. Kukovics Sándor: Nem véletlenül van a köztudatban a húsvéti bárány fogalma. Erre az időszakra lettek vágásra érettek a téli elletési szezonban megszületett bárányok, és ekkor értékesítettük a legtöbb vágóállatot. Az elmúlt évtizedekben a helyzet megváltozott, a húsvéti szezon dominanciája mellett augusztus eleje (az olasz Ferragusto ünnep idén augusztus 15.-én lesz), és a karácsonyi szezon is kialakult, sőt, a szezonok közötti időszakban is, szinte folyamatosan exportáljuk a vágóbárányainkat. A három meghatározó szezon az olasz piac igénye alapján alakult ki az elmúlt évtizedekben. Már azonban csaknem 20 országba szállítunk vágóállatokat és bárány illetve juhhúst. Az utóbbinak több mint 500 tonna volt a 2023-ban kiszállított mennyisége. Sok mindent el lehet mondani a bárányhús fogyasztás előnyeiről – a magas fehérje-, és a közhiedelemmel szemben alacsonyabb zsírtartalmat, a kiváló ásványi anyag és vitamin tartalmat, a könnyű emészthetőséget, a sokféle felhasználási lehetőséget – még is a juhtartás, a juh- és bárányhús előállítás kiváló fenntarthatóságát, környezet megtartására gyakorolt pozitív hatását emeljük ki a más állatfajokkal való összevetésben.

Címlapkép: Getty Images