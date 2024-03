Gőzerővel készülnek a kereskedők, pékségek: nem lesz hiány tojásból és kalácsból az ünnepen

Mint kiderült, az üzletekben ugyan megfelelő az ellátás, a színvonalat, választékot is biztosítják, a tojás iránti kereslet jellemzően csak az ünnepek előtti napokban nőtt érzékelhetően. De egymás után, tucatjával kerülnek ki a kemencékből a sós és édes kalácsok is. Mire számítanak a kereskedők, pékségek? Lássuk!

Mire számíthatunk tojásfronton?

Nagyobb tömegre számítottunk a boltokban így húsvét előtt, úgy tűnik, idén ez későbbre tolódik, megoszlik. A kínálatban nem tapasztaltunk hiányt, sőt egyes üzletekben több fajta méretű, kiszerelésű tojás közül lehet választani

- mondta Szakál László, a hazai élelmiszer-üzletlánc kiskereskedelmi igazgatója a Veszprém Vármegyei Hírportálnak, majd hozzátette, időben felkészültek a mennyiséggel, a most már magasabb forgalom ellenére sem tapasztalnak hiányt üzleteikben.

Jellemzően battériás tartásból származó tojásokat árusítunk, ami megfelel valamennyi hazai és uniós előírásnak. A technológia lényege a szabadabb jellegű, állatbarát tartás emeletes ketrecekben

– mondta el a kiskereskedelmi igazgató.

Kiemelte azt is, hogy a legkeresettebb a hagyományos, M-es méretű tojás, amit tízdarabos kiszerelésben árulnak. Keresik az úgynevezett extra sárga tojást is, illetve a kisebb, S méretű tojásokat vásárolják még szívesen a vevők, ami harmincdarabos kiszerelésben is megvehető.

Mi a helyzet a húsvéti kaláccsal?

Hagyomány a családoknál, hogy húsvétkor a sonka mellé sós vagy édes kalács is kerül az ünnepi asztalra. A kalács több évszázada a magyar parasztkonyha legrangosabb ünnepi tésztaétele. Több helyen ízesítik hagymával, sajttal, de előszeretettel kakaóval is.

Minden évben készítünk sós mindszenti és édes-sós foszlós kalácsot is

– mondta el Pappné Orsós Evelin, az egyik kaposvári pékség szakoktatója a Somogy Vármegyei Hírportálnak. Hozzátette: évek óta hagyományos receptek alapján gyúrják a péksütemények tésztáját húsvétra náluk.

De nem csak ők készülnek nagy forgalomra.

A kalácsok nagy részét megrendelésre sütjük, de ha valaki betéved, akkor is tud vásárolni. Húsvét előtt több száz darab készül belőle

– mondta el Ojtó Lajos, a Slendy Pékség tulajdonosa. Üzleteikben az édes és a sós kalács egyaránt népszerű.

Címlapkép: Getty Images