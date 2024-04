Zsebbenyúlós az idei húsvét: horror áron mérik a szezon slágerét a boltokban

A Húsvét elmaradhatatlan kelléke idehaza a sonka, ami az egyik legtradicionálisabb magyar termék az ünnepek idején. A 2023-as GfK-adatok alapján a hárommillió magyar háztartás kicsit több mint 21 milliárd forintértékben vásárolt a március–áprilisi időszakban húsvéti húskészítményeket, illetve sonkákat; ez kicsivel több mint 6800 tonna sonkát jelent, ami háztartásonként 2,3 kilogrammot tett ki, körülbelül 7200 forintértékben a múlt évben. A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy a magas infláció érzékenyen érintette az ágazatot, aminek nyomán azt tapasztalták, hogy 2022-ről 2023-ra valamelyest visszaesett a hazai sonkafogyasztás. Mostisch Martina lapunknak azt is elárulta, hogy melyek azok a tényezők, amelyek főképp kihatással vannak a sonka árának alakulásában.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy nincs Magyarországon olyan család, ahol ne kerülne sonka az asztalra húsvétkor. Az elszálló árak ugyanakkor komoly kihatással voltak az ágazatra. Már tavaly sem számított túl olcsó terméknek a sonka, az Agrárszektor korábban arról írt, idén is folytatódhat a drágulás mértéke, mivel a sertéscombért is többet kell fizetni, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy a feldolgozók költségei is emelkedtek.

A diszkontok közül sokan importtal nyomják le a húsvéti sonka árát a leggyengébb minőségi kategóriában. Az akciózás felbolydította a piacot, de ha az elmúlt éveket vizsgáljuk, látható, hogy a GfK Piackutató Intézet adatai érdekes változást mutattak be a 2022-es és a tavalyi húsvéti forgalomról. A GfK tavalyelőtti számai azt mutatták, hogy a magyar háztartások 17,4 milliárd forint értékben, összesen 7539 tonna sonkát, illetve füstölt árut vásároltak, ami háztartásonként 2,5 kilogramm, átlagosan 5700 forint értékben.

Tavaly ennél jóval többet, 21,3 milliárd forintot költöttek, viszont ebből jóval kevesebbre, 6862 tonna sonkára és füstölt árura futotta, ami háztartásonként 2,3 kilogramm. Ezek tükrében érdekesek lehetnek a korábbi adatok is: 2018-ban például 7800 tonnányi sonka és egyéb füstölt hús fogyott, 13 milliárd forint értékben.

Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetsége (Hússzövetség) ügyvezető titkára a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy a tapasztalataik az, hogy 1800 kg alatt van a gyorspácolt sonka klónként ára, ami ugyanannyi, mint a tavalyi ár.

Az látszik, hogy az egyes diszkontok nagyon akcióznak. Nyilván olcsóbb, mint volt. Március elején mi 2500 forintra tippeltük a gyorspácolt sonkának a kilós árát. A hagyományos kötözött sonka ára pedig 3500 forintnál kezdődhet

- hívta fel a figyelmet.

Mostisch Martina szerint a hazai magyar cégek inkább a minőségi kategóriákra koncentrálnak, és bíznak abban, hogy a fogyasztók számára is vonzó lehet például a hagyományos füstölt sonka.

Mi mindenképpen a hazait preferáljuk, ha lehet akkor ünnepi asztalra kevesebb sonkát tegyenek, de inkább jobb minőségű. Ha nem szeretnének csalódni akkor ezt a hagyományos húsvéti sonkát válasszák. Mindig elmondjuk, hogy a hús bizalmi termék, olyan helyen vásároljuk, ahol nem csalódott eddig még, olyan kereskedelmi egységnél, előállítónál, ahol eddig még nem volt problémánk az adott húsipari termékkel

- tette hozzá.

Mint mondta, ha lehet mindig alaposan nézzük meg a címkét, amin minden részletesen fel van tűntetve. Elsősorban milyen típusú sonkáról van szó, miből készült, milyen eljárással. Gyorspácolt, nem gyorspácolt, főtt vagy éppen nem főtt. Minden esetben nézzük meg ki az előállító, forgalmazója a terméknek, hogy nyomon követhető legyen. Ha ez nincs feltűntetve, akkor lehet akkor inkább ne vigyük haza. Ugyanez vonatkozik a szavatosságra is.

A szakember azt is elárulta, hogy 2022-ről 2023-ra némiképp csökkent a hazai sonkafogyasztás, ami mögött a magas infláció volt tetten érhető. Az árat elmondása szerint leginkább a munkaerőköltség, rezsiköltség, üzemanyagköltség és elsősorban a sertéshús ára szabja meg.

Az, hogy idén, hogy fog alakulni a sonkafogyasztás egyelőre még nem tudni, de a tagvállalataik visszajelzése kapcsán fontos kiemelni, hogy még a húsvétot követő héten is sokan vásárolnak sonkát. Sokan a bent maradt készleteket akciózzák. Húsipari berkekben sokan attól tartanak, hogy a rengeteg akció miatt nőhet azon fogyasztók tábora, akik inkább az olcsót választják. A félelem az, hogy még azok közül is sokan így tesznek majd, akik megtehetnék, hogy a magasabb minőségi kategóriákba tartozó húsvéti sonkát tegyék a kosarukba.

Előreláthatólag május közepén lehet majd friss adatokat mondani a forgalom alakulásával kapcsolatban. A hússzövetség tagvállalatai abban reménykednek, hogy a hagyományos sonkafogyasztás idén nőni fog

- magyarázta.

Címlapkép: Getty Images

