Megkezdte az idénymunkások toborzását a Lidl és az ALDI: ennyiért keresnek dolgozót a Balatonra

Megkezdte a Lidl a nyári szezonra való toborzást: összesen közel 200 új pozícióra keres munkavállalókat a Balaton és a Velencei-tó partján található nagyforgalmú áruházaiba. Az ALDI mintegy 100 új szezonális munkahely létrehozásának köszönhetően bővíti dolgozói létszámát, hogy az érintett 10 üzletében a megnövekedett vásárlószám ellenére is gördülékeny maradjon a kiszolgálás.

A Lidl Magyarország minden évben kiemelten készül a nyári szezonra. A vállalat tizenegy, a Balaton és a Velencei-tó közelében található áruházában új, szezonális munkahelyeket hoz létre április 1. és augusztus 31. között, hogy a megszokott színvonalon szolgálhassák ki a vásárlókat.

A nyárhoz közeledve folyamatosan növekszik a szezonális üzleteink forgalma, és a megnövekedett vásárlószám kiszolgálásához plusz munkaerőre van szükség, ezért már áprilistól hónapról hónapra új munkavállalókkal bővül a Lidl érintett áruházainak csapata. A főszezonra összesen közel 200 új munkahelyet hozunk létre, amihez kiemelt bérezés társul. Az elérhető belépő bruttó jövedelem heti 40 órás munkaviszony esetén 588.000 Ft, és ezen felül még szállást is biztosítunk. Mindez kiváló lehetőség azok számára, akik az egész szezont a vízparton töltenék, vagy akár a felsőoktatásban tanuló diákok számára, akik plusz jövedelemhez szeretnének jutni

– emelte ki Tőzsér Judit a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Az érdeklődők teljes és részmunkaidős pozíciók közül is választhatnak majd, munkaviszonyuk pedig a munkábaállás kezdőidőpontjától függően 1-5 hónap közötti határozott időre szól. A szezon alatt dolgozó munkavállalók – csak úgy, mint a Lidl minden munkavállalója – számára a vállalat a közösségi közlekedéssel történő munkábajárást 100%-ban téríti, míg az autóval történő munkábajárást 40 Ft/km-rel támogatja. Ezen felül részesülnek a Lidl nagy értékű egészségprogramjában is.

Mit kínál az ALDI?

AZ ALDI a nyaralóövezetben található üzleteiben az üdülni vágyók igényeinek megfelelően alakítja szezonális kínálatát és üzletei nyitvatartását. A Balatonlellén, Gárdonyban, Szántódon, Siófokon és Balatonalmádiban található üzletek a nyári időszakban egy parkolóban felállított, légkondicionált sátorral bővülnek, ahol a non-food termékek, például szerszámok, kerti eszközök, strandfelszerelések, ruházat és háztartási termékek is elérhetőek lesznek.

Az ALDI június 1. és augusztus 31. között 10 Balaton környéki üzletét is kiemelt, az átlagosnál nagyobb forgalmú üzletté nyilvánítja, amelyek a korábbinál is hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat, még jobban alkalmazkodva a nyaralók életéhez. Az áruházlánc mintegy 100 új szezonális munkahely létrehozásának köszönhetően bővíti dolgozói létszámát, hogy az érintett 10 üzletében a megnövekedett vásárlószám ellenére is gördülékeny maradjon a kiszolgálás. A munkavállalók a határozott idejű munkaviszony keretén belül teljes, illetve heti 30, vagy 35 órás részmunkaidőben is dolgozhatnak.

A vállalat a szezonális balatoni pozíciókban tovább emelte béreit, így ezekben az üzletekben heti 30 óra esetén havi bruttó 413 325 forint, heti 35 óra esetén havi bruttó 482 213 forint, míg 40 órás munkaviszony esetén havi bruttó 551 100 forint a járandóság.

Címlapkép: Getty Images