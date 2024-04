Nyakunkon a szezon: ennyit kereshet egy diák 2024 nyarán a vidéki Magyarországon

A nyári szezon közeledtével egyre több cég és vállalkozás keresi a fiatal munkaerőt a szezonra. különösen a vendéglátásba, és a turizmusban. A Meló-Diák lapunk megkeresésére elmondta, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nőtt a diákmunkák száma Magyarországon, részben a gazdasági fellendülésnek, részben pedig a diákmunka népszerűségének köszönhetően. Bizonyos munkakörökben ráadásul a diákok magasabb béreket vihetnek haza, mint a szüleik. A nyári munkát vállaló diákok közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak, így ugyanolyan szabályok vonatkoznak rájuk, mint más munkavállalókra, kivéve, ha diákszövetkezeken keresztül vállalnak munkát. A legnépszerűbb diákmunkák továbbra is a felszolgálói, pultos, recepciós vagy animátori munkák a fiatalok körében.

Idén nyáron is több ezer iskoláskorú fiatal keresi az alkalmi vagy hosszú távú diákmunkák lehetőségét. Szezononként több tízezer diák vállal munkát országszerte, ami azt mutatja, hogy ez egy stabil és növekvő trendről beszélhetünk. Szerepi Bálint, a Meló-Diák régióvezetője lapunknak azt mondta, hogy a diákmunkák növekvő száma pozitív jel a munkaerőpiacra való beilleszkedés és a gyakorlati tapasztalat szerzésének szempontjából is.

Az egyik fontos kérdés ugyanakkor, amit a legtöbben feltesznek ilyenkor maguknak, az az, hogy vajon milyen átlagbérrel számolhatnak egy nyári diákmunka során. Az elmúlt időszakban két változás is kedvezően hatott a diákbérekre. Egyrészt 2022-ben bevezették a 25 év alattiak szja- (személyi jövedelemadó) mentességet, ami azokat a fiatalokat is érinti, akik diákszövetkezeteken keresztül vállalnak munkát – így a bruttó bérük megegyezhet a kézhez kapott nettó fizetésükkel. A szabályozás azonban összeghatárhoz kötött: aki havi bruttó 499.952 forintnál többet keres, nem mentesül az adó alól.

A legnépszerűbb diákmunkák tavasszal, és nyáron továbbra is a kereskedelemben és a gyorséttermeknél találhatóak, ahol sok diák talál lehetőségeket, továbbá a nyári táborokban való részvétel is nagyon vonzó a fiatalok körében. Ezek a munkák gyakran rugalmas időbeosztást, kidolgozott betanulási folyamatokat és támogatást kínálnak, ami ideális a diákok számára

- hívta fel a figyelmet Szerepi Bálint.

A Meló-Diák régióvezetője szerint a tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy ezek a munkák nemcsak jövedelem szempontjából értékesek, hanem néha egy-egy életre szóló tapasztalatot is nyújtanak a diákok számára. A Meló-Diák a HelloVidék kérdésére elmondta, hogy a kutatások bizonyítják ennek a társadalmi hasznosságát, dolgozni, különböző pozíciókat kipróbálni egyben lehetőség a kapcsolatok építésére, a soft skillek fejlesztésére, és többek között a csapatmunkában való részvételre is.

A gazdasági válság, és az elszálló árak érzékenyen érintik a diákokat is, akik közül sokan egyre többen vállalnak munkát a mindennapi költségeik fedezésére. Jelenleg a minimálbér 1 534 Ft, ami azt jelenti, hogy ennél nem kereshetnek kevesebbet.

Az átlagos órabér vidéken 1 600 és 2 000 forint között mozog, természetesen a munkatípustól és a tapasztalattól függően. Egy diák, aki heti 20-30 órát dolgozik, havi szinten könnyen megkereshet több százezer forint, hiszen 25 év alatt teljes adómentességet is élveznek

- tette hozzá.

Természetesen az is igaz, hogy az a diák, aki rendelkezik jogosítvánnyal, megfelelő nyelvtudással vagy speciális szoftverismereteket igénylő feladatkört lát el, az akár félmillió forintot meghaladó összeget is megkereshet egy nyár alatt, amiből – a közhiedelemmel ellentétben – már nem csak a fagyipénzét tudja megkeresni.

A fiatalok mobilitása sokszor az adott lehetőségtől függ. A diákok egyre kevesebbet hajlandóak helyben városon belül utazni, ez észrevehető éves tekintetben, azonban nagyobb a vállalkozó kedvük is közben, így egy jó nyári lehetőség miatt sokan hajlandóak akár átmenetileg más városba költözni, ha megfelelőnek érzik.

A legvonzóbb régiók a diákok szempontjából elsődlegesen azon a területek, ahol a turizmus és a vendéglátás virágzik. Ilyen például a Balaton régiója, ahol rengeteg szezonális munka várja a diákokat, valamint a főváros és a nagyobb városok, ahol sokféle munka lehetőség nyílik a különböző iparágakban.

Ezek a régiók széles körű lehetőségeket kínálnak a fiatalok számára, így vonzó célpontok a tavaszi és nyári diákmunkákhoz. Érdemes folyamatosan figyelni a meghirdetett lehetőségeket, hiszen már most is elérhetőek nyitott nyári pozíciók, és a sokaság még most fog érkezni

- magyarázta.

Természetesen nem csak iskolaszövetkezetek és közvetítő cégek kínálnak állást a fiataloknak, hanem más is. Tavaly nyáron a vártnál több mint kétezerrel többen, körülbelül 28 200-an regisztráltak a kormány diákmunka programjára is, ami elsősorban a kisebb településeken nyújtott segítséget az ott élő diákoknak. A diákmunkával foglalkozó cégek nem mindenhol vannak jelen, nincs mindenhol partnerük, így nélkülözhetetlen, hogy ezekben a régiókban is megoldott legyen a diákok foglalkoztatottsága.

Címlapkép: Getty Images