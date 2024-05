Horror áron kínálják a magyar epret: mutatjuk, 2024-ben hol szedhetsz olcsóbban

A szamóca kétségtelenül sokak nagy kedvence, ezért jó hír, hogy a hazai termés is megjelent már a boltokban és a piacokon. A hazai I. osztályú földieper kilója a Nagybanin 1700 forint is lehet, míg a II. osztályú 1400 forint. A boltokban pedig még 5000 forint feletti árral is találkozhatunk. Ám ennél jelentősen olcsóbban is hozzájuthatunk a friss szamócához a Szedd Magad akciók keretein belül. - írta mai cikkében az Agrárszektor.

Nem kell azonban mindenáron a piacra, illetve a boltokba mennünk ahhoz, hogy viszonylag olcsón mi is hozzájusson a friss gyümölcshöz, Magyarországon ugyanis számos "Szedd magad" szamócás található, ahol a bolti ár alatt kínálják a garantáltan friss magyar szamócát.