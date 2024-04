Felejtsd el a bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: friss, 2024-es országos lista

Jó hír az eperkedvelőknek, hogy elindult a hazai szezon, a legtöbb helyen már friss magyar gyümölcsöt kapni. Igaz, többnyire még csak a fóliában nevelt fajtákat árulják, de lassan a főutak mentén és a bevásárlóközpontok parkolóiban is pakolnak ki az árusok. Friss körképünkben termelőket is kérdeztünk, de hozzuk azt is, melyik megyében hol nyitnak idén Szedd magad epresek!

Érésben a legelső gyümölcs, ami hazánkban is megterem, így érthető módon minden évben nagy várakozás előzi meg, mikor indul az eperszüret. A fűtött fóliás szamócával már április elején elkezdődött a hazai gyümölcs szezonja. De ahogy Kocsis Márton, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs szakmai referense a HelloVidéknek elmondta, már a fűtetlen fóliasátras termesztésben is beindult a szamóca érése, majd április végén, május elején – az időjárás függvényében – a szabadföldi ültetvényeken is indulhat a szüret.

A legfontosabb, hogy az idei szezon korán kezdődött a márciusi 25-30°C-os hőmérsékletek miatt, volt olyan időpont, amikor 3 héttel jártunk a szokásos menetrend előtt:

Az utóbbi hidegebb időszak csökkentette ugyan ezt az előnyt, de még így előrébb vagyunk a szokásosnál. A nagy melegek másik következménye, hogy egymásra csúsztak a hidegfóliás fajták. Ezek közül mindig a Clery az első, ezt követi a Joly, majd az Asia jön. Egyelőre Asia még kevés van, de a Jolyt már bőven szedik a Cleryvel együtt. A szabadföldi állományok is előrébb járnak, elvétve már vannak piros szemek is, de nekik még 10-14 nap biztosan kelleni fog ahhoz, hogy nagyobb mennyiségben kerüljenek piacra.

- közölte a HelloVidéknek a FruitVeB szakembere.

Az ország nyugati szélén, május elejére tervezik az indulást

Szalay István és Szalayné Rácz Adél, akik Vas megyében gazdálkodnak, és már több mint 7 éve foglalkoznak többek között epertermesztéssel is. A szalmázástól az indázásig minden munkafolyamatot kézi munkával végeznek. Az idei évben 2,5 hektáron várnak termést. Az idei évtől már nemcsak Szombathelyen (a Söptei úton) hirdetnek "Szedd magad" akciót, hanem a Sárvárhoz közeli Jákfán is telepítettek egy nagyobb ültetvényt. Mesélik, hogy tavaly nyáron sokat dolgoztak, ugyanis a szombathelyi ültetvényt újra telepítették a szomszédos területre, illetve a jákfai terület is növekedett. Bíznak benne, hogy idén is bőséges lesz a termés.

Az Alpokalján jellemzően az országban utolsóként, még Győr-Mosonhoz képest is 3-4 nappal később kezdik el az eperszüretet. Az eper érésében az a 2-3 fokos különbség (főként éjszaka) is nagyon számít. Úgy tervezik, hogy a szabadföldi epret május 10. környékén fogják tömegesen szüretelni, a "Szedd magad" akciókat pedig rá né-hány napra nyitják meg.

Az idei eperszezon különösen izgalmasnak mutatkozik. Az elmúlt évek során azt tapasztalták, hogy kétféle forgatókönyv létezik. Az egyik, amilyen volt a tavalyi év is, amikor még májusban is télikabátban szedték a szamócát, és igazán csak június elején kezdett el beérni a termés. Idén épp a másik forgatókönyv látszik megvalósulni: a nyárias márciusi hetek után hamar megindult a növény. A szokatlanul hűvös áprilisban aztán azon kellett izgulni, hogy elviszi-e a fagy a bogyósodó termés javát. Az elkövetkezendő hetekben felmelegedésre számíthatnak, és abban bíznak, hogy szépen megindul a szamóca érése is. Egységesen sok virág van rajta, egyelőre komolyabb betegségeket sem látnak. Összességében nem számítanak rekordtermésre, egy átlagos szezonban bíznak.

Az árak kapcsán elárulták a szombathelyi termelők, hogy így, a szezon megkezdése előtt még nagyon nehéz meghatározni, de abban bíznak, hogy egy inflációt követő árral számolhatnak. A tavalyi évben "Szedd magad" akció esetén 1350 forintot kértek el az eper kilójáért, a szedett eper ára pedig 2300 forint körül mozgott.

Az előző években egyértelműen nőtt az eper termőterülete

Ahogy Kocsis Márton, a FruitVeB szakmai referense a HelloVidéknek elmondta, becslések szerint körülbelül 1000-1500 termelő lehet ma Magyarországon, ők szoktak a nagybanin is értékesíteni. És persze rengeteg a nagyon kis területen gazdálkodó, a piacon időnként kis mennyiségekkel megjelenő termelő, de őket például a földalapú támogatások igénybejelentéseit rögzítő TERA rendszer nem is méri.

Az előző években egyértelműen nőtt a termőterület, míg 2020-ban 550 hektár, addigra ma már 656 hektár a TERA által rögzített hivatalos terület,

de a kis-termelőkkel együtt körülbelül 880-920 hektárra becsülhető a teljes szamócatermő felület Magyarországon (a nagyon kis, szétszórt területek miatt nehéz pontosan ösz-szesíteni). Hazánkban egyébként a legnagyobb termőterületek Baranya, Bács-Kiskun és Pest vármegyében vannak.

A nagy melegek miatt a fóliasátrakban szokatlanul sok lett a porzáshibás áru

A szamócát egyre elterjedtebben termesztik blokkfóliában, és általában ez sokszor hosszú (akár 50 m körüli) alagutakat jelent. Ahogy a FruitVeB elmondta, a szaktanácsadók nem javasolnak 30 méternél hosszabb létesítményeket, mert középtájon igen erős lehet a melegedés.

Pontosan ez történt az idén: az alagutak közepén, a meleg miatt lett sok „porzós”, deformált gyümölcs, ami onnan is látszik, hogy az ajtók közelében az ilyen gyümölcsök aránya sokkal alacsonyabb volt. A nagy meleg a bibe termékenyülési idejét is lerövidíti, márciusban ezzel is voltak problémák. Az idei szezon érdekessége, hogy porzáshiba általában nem a melegek, hanem a hidegek, késői fagyok miatt szokott kialakulni nálunk, de most ennek a fordítottja történt. A mostani esők komoly károkat, rothadást nem okoztak, mert ehhez meleg is kellett volna. Ráadásul nem egy-folytában esett az eső, hanem általában felszáradtak az állományok két eső között – magyarul nem álltak a vízben a növények huzamosabb ideig.

- közölte a Kocsis Márton, aki azt is elárulta, hogy ennek a mostani hidegebb időszaknak a szamóca piacára igen kedvezőtlen hatása volt, főleg azért, mert visszavetette a keresletet, ami az árakon is meglátszott – ráadásul az importnyomás, különösen a görög árué még mindig magas.

Milyen változások történtek az epertermelés terén az elmúlt években?

Talán a legfontosabb változás, hogy Magyarországon egyre több terület kerül be fólia alá – fogalmazott Kocsis Márton Az elmúlt 10 éves időszakot tekintve nagyot nőtt a fólia aránya a teljes területen belül, mivel sokkal biztonságosabb termesztési körülményeket tesz lehetővé. A másik változás, hogy többéves állományokat már nem tartanak a hazai termesztésben – szabadföldön találni még néhol kétéves állományt, de hároméveset már sehol.

Szintén jelentős változás az automatizálás terjedése, ami főleg a fóliasátrak szellőztetését, a telefonról indított vagy napsugárzás (hőmérséklet) szerinti, érzékelők által vezérelt öntözést jelenti. A fajtahasználatban nincs jelentős változás: még mindig a Clery, a Joly és az Asia a legtöbbet termesztett fajtáink. Ennek oka, hogy ezek nagy finom, ízes fajták, tehát nem azzal a koncepcióval nemesítették ki őket, hogy hete-kig bírják a pulton, vagy hogy ne sérüljenek szállítás közben. Minden olyan (főleg Nyugat-Európából származó) újítás, ami nem az ízre koncentrált, elég látványosan megbukott az előző években a magyar piacokon, pláne, hogy Nyugat-Európában eleve a kicsit világosabb színű gyümölcsöket kedvelik.

Kiváló ízű az idei magyar eper

Még a mostani, hidegebb időszakban is sok volt a napsütés, így a FruitVeB szakembere szerint bátran kijelenthető, hogy kiváló minőségű és ízű az idei szamóca – a sok napsütésnek köszönhetően jó cukortartalom alakult ki.

Milyen várható hatással volt az eperszezon az árakra a helyi és globális piacokon? Az európai szamócaszezonra jellemző, hogy az egyik nagy európai exportőr, Spa-nyolország már a szezon vége felé jár – a szezonra tervezett mennyiség 80%-át már eladták. A másik nagy beszállítónknál, Görögországban viszont most dübörög igazán a szezon, ezért nem is olyan nagy baj, hogy a magyar szabadföldi szamócá-nak még kell 10-14 nap a piacra kerüléshez.

Mennyi most az eper kilója?

Április végén 1800-1400 Ft között alakul a termelői ár a nagybanin, és a görög eper is körülbelül 1000-1200 Ft/kg között lehet, mert 1600 Ft-ért adják a kereskedők. A már nyitva tartó "Szedd magad" helyeken a friss gyümölcs ára általában (online fórumok szerint) 2300-2500 Ft/kg körül mozog.

Az áruházak kínálatát tekintve:

A Spar online webshopjában 500 grammos kiszerelésben 990 forintért kapható az eper.

A Tesco online kínálatában 1832 Ft/kg-os áron vásárolható meg.

A LIDL akciós újságjában pedig akár 1398 Ft/kg-os áron is találunk epret.

Szedd magad eper 2024 - országos helyszínek vármegyénként

Nem kell azonban mindenáron a piacra, illetve a boltokba mennünk ahhoz, hogy viszonylag olcsón mi is hozzájusson a friss gyümölcshöz, Magyarországon ugyanis számos "Szedd magad" szamócás található, ahol a bolti ár alatt kínálják a garantáltan friss magyar szamócát. Mielőtt azonban bárki elindulna epret szedni, érdemes tájékozódni az eperföld nyitvatartásáról, a szükséges felszerelésről, hogy kell-e vinni valamilyen tárolóeszközt, valamint a "Szedd magad!" akció aktuális feltételeiről.

Érdemes azt is megtudni, hogy van-e szedhető minimum mennyiség, van-e belépési díj, kell-e időpontot foglalni, lehet-e kártyával fizetni, és hogy hány éves kortól látogatható az eperföld.

Bács-Kiskun megyei Szedd Magad Akciók

Kecskemét, Hírös Eper

Facebook: Hírös Eper

Weboldal: hiroseper..hu

Szedhető gyümölcsök: eper

Egyéb információk: A gazdaság a Szarkás tanya 14/a. sz. alatt található.

Kaskantyú, Bio Szamóca

Telefonszám: +3620/433-9555

Facebook: Bio Szamóca

Egyéb információk: A kert Kaskantyún, a Bercsényi utcában található

Lajosmizse, Mizse tanya

Kapcsolattartó: Békefi Róbert

Telefonszám: +3630/466-8552

Facebook: Egy kis tanya

Egyéb információk: Az M5-ös autópályán, Budapest irányából a 67-es km-nél a lajosmizsei kihajtónál Cegléd és Nagykőrös irányába kell hajtani kb. 800 métert. (itt van a szakaszha-tár, elég a Pest megyei matrica) Navigációs cím. Lajosmizse, Egy kis tanya vagy Lajosmizse, Mizse tanya 194.

Békés megyei Szedd Magad Akciók

Köröstarcsa, Zöld Fa Eper

Kapcsolattartó: Kurucsó Hajnalka és Kurucsó Péter

Telefonszám: +3630/924-1467 és +3630/519-3646

Facebook: Köröstarcsa Zöld Fa Eper

Egyéb információk: A kert a Zöldfa u. 1. sz. alatt található

Murony, Eprészet

Telefonszám: +3670/249-4344

Facebook: Eprészet

Egyéb információk: A kert a Duna u. 18. sz. alatt található

Fejér megyei Szedd Magad Akciók

Gárdony, Borbás Kert

Kapcsolattartó: Borbás Edit, Szűcs Milán

Telefonszám: +3620/390-4535, +3620/427-0570

Facebook: Borbáskert

Szedhető gyümölcsök: alma, birs, eper, meggy, sárgabarack, szilva

Egyéb információk: A pontos helyszínt telefonon kell egyeztetni, mivel több föld is van.

Nagyvenyim, Venyim Gyümölcsöse

Kapcsolattartó: Csizmadia György

Telefonszám: +3620/469-9761

Facebook: https://www.facebook.com/VenyimGyumolcse

Szedhető gyümölcsök: alma, eper, cseresznye, meggy, tulipán

Székesfehérvár-Csala, Barackvirág Farm

Telefonszám: +3630/336-4791

Facebook: Barackvirág Farm

Szedhető gyümölcsök: eper, meggy, őszibarack, sárgabarack

Győr-Moson-Sopron megyei Szedd Magad Akciók

Bágyogszovát

Kapcsolattartó: Horváthné Németh Mária

Telefonszám: +3630/396-4467, +3630/283-7573

Egyéb információk: A kert Bágyogszováton, a Dózsa u. 12-ben található

Csíkvánd, Polgár Kertészet

Kapcsolattartó: Polgár Károly

Telefonszám: +3630/2043600 és +3630/665-0835

Facebook: Polgár Kertészet

Szedhető gyümölcsök: eper, meggy, körte, sárgabarack

Egyéb információk: Gyarmat felől érkezve az Arany János utcából a temető előtt balra kell fordulni

Fertőszentmiklós, Barackfarm

Kapcsolattartó: Németh Ibolya

Telefonszám: +3620/351-9010, 0630/572-1603

Facebook: https://www.facebook.com/barackfarm.fsztm

Szedhető gyümölcsök: eper, őszibarack, sárgabarack

Egyéb információk: Fertőszentmiklós és Röjtökmuzsaj között, a 8627-es út mentén

Gyömöre, Juliska mama kertje

Kapcsolattartó: Szabó Gábor

Telefonszám: +3670/675-7591, +3670/675-7592

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063602442538

Egyéb információk: A kert Gyömöre határában Tét felől érkezve jobb oldalon fekszik.

Győrszemere, Eperország

Hédervár, Epreskert

Kapcsolattartó: Mayer Attila

Telefonszám: +3620/773-6442

Facebook: Epreskert

Jobaháza

Telefonszám: +3630/993-8154

Egyéb információk: Előzetes egyeztetés szükséges

Mecsér, Bio Eperkert

Facebook: Bio Eperkert

Egyéb információk: Az eperkert Mecsér határán, a szélkeréknél található.

Mosonmagyaróvár, Eperország

Kapcsolattartó: R. Nagy János

Telefonszám: +3670/235-6892

Facebook: Eperország

Egyéb információk: Az 1-es út mellett, a Rádióállomással szemben található az eperföld

Rajka, Eperország - régi

Rajka, Eperország - új

Vámosszabadi, Eperország

Hajdú-Bihar megyei Szedd Magad Akciók

Bocskaikert, Dancsi Kertészet

Kapcsolattartó: Turai Hajnalka

Telefonszám: +3630/867-4372

Facebook: Dancsi Kertészet

Szedhető gyümölcsök: alma, eper

Egyéb információk: A kert Bocskaikert és Hajdúhadház között található (Bocskaikert, Teleki utca).

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szedd Magad Akciók

Szolnok-Szandaszőlős, Epersziget

Kapcsolattartó: Pozderka István

Telefonszám: +3630/928-4668

Facebook: Epersziget

Egyéb információk: Szolnok-Szandaszőlős elhagyva Rákóczifalva felé jobbra a betonútra fordulva egy nagy Epersziget feliratú molinó jelzi az irányt. Innen kb. 800 m-re van a bejá-rati kapu.

Komárom-Esztergom megyei Szedd Magad Akciók

Piliscsév

Kapcsolattartó: Urbanics László

Telefonszám: +3630/410-5669

Facebook: Szedd Magad Eper Piliscsév

Egyéb információk: A kert a Vörösvári u. 6. sz. alatti családi ház mögött található

Vértesszőlős, Eperföld

Kapcsolattartó: Tóth Péter

Telefonszám: +3670/314-5043

Egyéb információk: Szedési időben a településen táblák jelzik a kert elhelyezkedését

Pest megyei Szedd Magad Akciók

Áporka, Eperfarm

Kapcsolattartó: Szabó Rita

Telefonszám: +3630/9898-225

Facebook: Szamóca Szüret - Eper Szedd Magad

Egyéb információk: A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 12 év alatti gyerekek a kert-be nem vihetők be. A belépési díj: 500.-Ft/fő

Budakalász, Lupa-sziget, Erdbeerland

Telefonszám: +3626/368-000

Email cím: info@eperfold.hu

Facebook: Eper Szedd Magad

Egyéb információk: A föld a 11-es úton a Lupa szigeti elágazásnál, a Duna gátjánál található

Pilisvörösvár, Csobánkai út, Erdbeerland

Telefonszám: +3626/368-000

Facebook: Eper Szedd Magad

Weboldal: eperfold.hu

Egyéb információk: A kert a pilisvörösvári temetővel szemközt, a Csobánkai úton található

Pomáz, Napelem

Kapcsolattartó: Janicsek család

Telefonszám: +3620/292-7589

Facebook: Pomázi Eper Szedd Magad

Egyéb információk: Szentendrét és Pomázt összekötő úton a Napelem közelében található az eperföld

Pomáz, Trafó

Kapcsolattartó: Janicsek család

Telefonszám: +3620/292-7589

Facebook: Pomázi Eper Szedd Magad

Egyéb információk: Szentendrét és Pomázt összekötő úton az ELMŰ transzformátorház kö-zelében található az eperföld

Solymár, Kövesbérci - Erdbeerland

Telefonszám: +3626/368-000

Facebook: Eper Szedd Magad

Egyéb információk: A kert a 10-es főúton közelíthető meg, a Kövesbérci úttal szemben ta-lálható

Szentendre, Erdbeerland

Telefonszám: +3626/368-000

Facebook: Eper Szedd Magad

Egyéb információk: Szentendréről Budakalászra vezető régi útról kell a Vízművel szembe, a földútra térni a Ford kereskedés mögé, onnan 150-200 m-t kell még haladni a földúton

Somogy megyei Szedd Magad Akciók

Marcali, Eperliget

Telefonszám: +3630/990-6663

Facebook: Eperliget

Egyéb információk: A kert Marcaliban az Árpád u. végén található

Vas megyei Szedd Magad Akciók

Csepreg

Telefonszám: +3620/521-2602

Facebook: Csepregi Eper Szedd Magad

Egyéb információk: A Boldogasszony kápolna felé vezető út mentén, a temetővel szemben kell lekanyarodni az istállóknál

Szombathely, Eperföld

Facebook: Szedd Magad Eper - Szombathely

Egyéb információk: A kert Szombathelyen, a Körmendi út felöli oldalon, a BPW gyárral szemközti hídon áthajtva érhető el.

Szombathely, Söptei úti Eperföld

Kapcsolattartó: Rácz Adél

Telefonszám: +3620/570-/8661

Facebook: Szombathely Eper Szedd Magad a Söptei úton

Egyéb információk: A kert Szombathelyen, a Söptei úton található.

Zala megyei Szedd Magad Akciók

Vasboldogasszony, Epreskert

Kapcsolattartó: Rövid Zoltán

Telefonszám: +3630/957-6194

Facebook: Vasboldogasszonyi Epreskert

Címlapkép: Getty Images