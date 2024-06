Bejött a magyar gazdák számítása: ez a növény lehet az idei év nagy nyertese

Egyre többen látják be a szója előnyeit tervezhetőség, a kiszámíthatóbb termelhetőség, az értékesíthetőség és úgy általában a jövedelmezőség szempontjából. De vajon hogyan látják a helyzetüket a gazdák?

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a szója vetésterülete Magyarországon, 2024-ben egészen rendkívüli, 26 százalékos növekedést lehetett megfigyelni ennél a kultúránál, amellyel idén mintegy 72 ezer hektáron foglalkoznak a magyar termelők - mondta Bene Zoltán, a Karintia Kft. ügyvezetője az Agrárszektornak.

A szakember szerint Magyarországon a szója termesztése a 2014-2021-es uniós költségvetési ciklusban érte el a csúcspontját, amikor 2015-ben, a termeléshez kötött szemesfehérje támogatást bevezetve, 77,5 ezer hektáron vetették a gazdák ezt a növényt.

2022-re ez lecsökkent 67,6 ezer hektárra, 2023-ban pedig a végleges vetésterület ennél – a 2022-es rendkívüli aszály ellenére sikeresnek mondható országos teljesítményét látva szinte érthetetlen módon - jóval szerényebb, 58 ezer hektár lett.

A szakember ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a 2023-as év sikere után Európában, de Magyarországon is ismét emelkedést mutat a szója vetésterülete: idén 73,8 ezer hektáron foglalkoznak fővetésben ezzel a növénnyel itthon a gazdák.

Ez a 25%-ot meghaladó növekedés pedig azt jelenti, hogy a szója lehet a 2024-es év nyertese a hazai szántóföldi növénytermesztésben, a tervezhetőség, a kiszámíthatóbb termelhetőség, az értékesíthetőség és úgy általában a jövedelmezőség szempontjából is.

Bene Zoltán beszélt arról is, hogy a szója jól bírja a fejlődésének kezdeti szakaszában jelentkező aszályos időjárást, így nem is a mostani, hanem majd az augusztusi időjárás fogja meghatározni a jövőjét. A szakember szerint most még korai lenne bármit is mondani, de az kijelenthető, hogy az ország legnagyobb részében a talajok vízellátottsága megfelelő, és ahol nem voltak árvizek, ott nincs jelentős probléma az állományokkal.

Címlapkép: Getty Images