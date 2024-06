Özönlenek a magyarok ezekbe a határ menti falvakba: de mi történik itt?

Az utóbbi években egymás érték a krízisek, válságok, akár hónapról hónapra is változhatott, hogy a lakosság vándorlása az üdülőtelepülések, az agglomeráció, vagy éppen a nagyvárosok felé fordult. Olyan változások zajlottak le pár év alatt a trendekben, amekkorákhoz máskor évtizedek kellenek. A lakóhely választás most talán nehezebb is, mint valaha. A lehetőségek megsokszoródtak: az infrastruktúra fejlődése miatt a főváros agglomerációja szinte a Balatonig nyúlik, a home office elterjedése pedig sokak számára azt is lehetővé tette, hogy szinte bárhová elköltözhessenek. A Pénzcentrum új cikksorozatában régiónként elemzik, hogy mely településeken nőtt a lakosok száma leginkább az elmúlt években. Most Nyugat-Dunántúlon a sor, a régiós és megyei toplisták alapján kiderül: hová költözhettek a legtöbben, tehát melyek a leginkább vonzó lakóhelyek ma Magyarországon.

Ahogy a portál írja, a legfrissebb belügyminisztériumi nyilvántartás szerint 9 millió 765 ezer fő volt Magyarország állandó lakossága 2024 januárjában. Ez 0,4 százalékos csökkenés 2023 év elejéhez mérten, és 1,53 százalékos visszaesés 2020-hoz viszonyítva. A Nyugat-Dunántúlon a bejelentett állandó lakosok száma 987 732 volt év elején. 2023-hoz képest 0,2 százalékos csökkenés, 2020-hoz képest viszont növekedés (0,19%) történt! Ez a nyugat-dunántúli térség lénygesen jobb helyzetét mutatja az elnéptelenedés szempontjából, mint az országos átlag, illetve más régiók. Összevetésképpen a hasonló népességű Közép-Dunántúlon - ahol 1 millió 70 ezer volt a bejelentett állandó lakosság száma 2024 januárjában -, 2023-hoz képest 0,42, 2020-hoz képest 1,26 százalékos a visszaesés. A legnépszerűbb települések régiós rangsorában - melyet az állandó lakosok számának százalékos, tehát lakosságarányos növekedése alapján állítottunk fel - egyértelműen Zala és Vas vármegyei települések dominálnak, ha 2023-hoz viszonyítunk. 2020-hoz képest az előny a zalaiak felé billen el és Vas, valamint Győr-Moson-Sopron kerülnek egélba. dominálnak. Az egyéves listában 50-ből 21 zalai, 20 vasi és 9 győr-moson-soproni település van, az ötéves összevetésben pedig 20 zalai és 15-15 vasi és győr-moson-soproni került a topba. A legnépszerűbb települések egytől egyig községek, nincs olyan kivétel, mint a Közép-Dunántúlon Velence. Bár a toplistán előnyben voltak az apró- és törpefalvak - hiszen az ilyen településeken akár 10 fős bővülés is jelentős arányt tesz ki -, akadnak azért 2-3 ezres települések is. A régió aprófalvas településszerkezetéből egyébként az következik, hogy sokkal több kisfalu van alapvetően versenyben, ellentétben például az alföldi települések szerkezetével, ahol nem is jellemző a sok párszázas lakosú kisközség. Azonban ez így fair, hiszen Magyarországon a legkisebb falvakat fenyegeti leginkább az elnéptelenedés, az a néhány népszerű falvacska, amely növekedést tud mutatni, kiérdemelte, hogy a toplisták élére álljon. Ilyenek például Zalában Valkonya, Baglad vagy Gombossze, Répceszentgyörgy, Márokföld, illetve Zalaköveskút, Ligetfalva, Szijártóháza, vagy Pördefölde és Sénye. Agglomerációs települések ugyancsak kerültek a listába: ilyen a Győrhöz közeli Mezőörs, mely egy év alatt 30,8 százalékos növekedést mutatott, vagy a határmenti Rajka, ahol 2020 óta közel 80 százalékkal nőtt a lakosságszám! Rajka növekedését nagyban okozhatja Pozsony agglomerációs hatása, ezt támasztja alá, hogy a népszámlálási adatok szerint Rajka lakosságának már 70 százaléka külföldi állampolgár, akik alapvetően szlovákok. Ez a jelenség nem csak Rajkán érhető tetten - bár itt a leglátványosabb -, Dunakiliti és Bezenye lakóinak negyede is külföldi állampolgár már, Hegyeshalom és Dunasziget lakóinak pedig a tizede. Az 50-es listán több olyan falu is van, amely öt év távlatában lakosságszám csökkenést mutat, 2023-ról 2024-re viszont emelkedett, esetleg stagnál a lélekszám. Ilyen például Valkonya, Bödeháza, Lendvadedes, Gáborjánháza, Orfaluahol, Zalasárszeg, Döbröce, Szentliszl, Bókaháza, vagy Mikekarácsonyfa. Illetve vannak olyan települések, ahol öt év távlatában növekedés látszik, 2023-ról 2024-re viszont csökkenés, stagnálás. Ilyen Zalaköveskút, Ligetfalva, Iborfia, Vindornyalak, Harasztifalu, Döröske, Tilaj, Nemesládony, Kerkáskápolna, Gyalóka, Pápoc, Kerkakutas, Kemeneskápolna, vagy Dötk. Olvasd tovább a Pénzcentrum cikkét ide kattintva. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!