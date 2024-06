Nő az igény erre a szolgáltatásra Baranyában: regionális központtá fejlődik a vidéki iroda

Délnyugat-magyarországi regionális központtá alakítja Pécsett működő leányvállalata irodáját a Prohuman. A vállalat nemrég stratégiai megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetemmel, most pedig a térség gazdasági fellendülésére és az ezzel együtt megugró HR-igényekre reagálva régiós központtá fejleszti pécsi irodáját.

A HR-Rent közel 20 éve segíti munkaerőpiaci szolgáltatásokkal a Baranya megyei vállalatokat, 2016 óta a Prohuman leányvállalataként, Feleki Attila vezetésével. A cég pécsi irodája júniustól már régiós központként működik tovább, amelynek ünnepélyes megnyitóján Zakor Sándor, a Prohuman Zrt. alapító-tulajdonosa és a társaság igazgatóságának elnöke mellett jelen volt és beszédet mondott Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, Decsi István, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja, és Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára is.

Baranya vármegye gazdasági fellendülését támogató HR-szolgáltatások

A cégcsoport együttműködik a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve 2023 nyarán stratégiai megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetemmel is, emellett idén a Prohuman Diákmunka ágazat is partnerségre lépett az egyetemmel.

Pécs mindig is egy önmagán és a vármegyén, régión is túlmutató jelentőségű gazdasági és szellemi központ volt, és bár az elmúlt két évtizedben sokszor talán halványulni látszott ez a vonzerő az ország más régióihoz képest, most újra a fellendülés évei érkezhetnek el

– mondta el Zakor Sándor, a Prohuman Zrt. igazgatósági elnöke az új központ megnyitása alkalmával. Hozzátette:

Tavaly nyáron a kormány 600 hektáros ipari területet jelölt ki Nyugat-Baranyában, hogy befektetők érkezzenek a térségbe, a Prohuman pedig a kormány stratégiai partnereként is mindent el fog követni azért, hogy segíteni tudja az ide érkező vállalatokat a munkaerő-igények kielégítésében.

Címlapkép: Getty Images

