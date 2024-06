Káció, Akáció, Vakáció, de hova tegyem a gyereket? Kimatekoltuk, ez a legolcsóbb megoldás

Hamarosan véget ér az iskolai tanév. A gyerekek várva várt 2 hónapos vakációja azonban, komoly kihívás elé állíthatja a szülőket. Ki vigyáz a gyerekekre nyáron? Hogyan oldhatja meg egy szülő a nyári felügyeletet? A Pénzcentrum körbejárta a témát, milyen milyen megoldások vannak, de azt is kiszámolták, mennyibe kerülhet a szünidő egy családnak.

A vakáció nemcsak logisztikai szempontból okozhat nehézséget, hanem gyakran súlyos anyagi terhet róhat a családi kasszára. A Pénzcentrum átnézte, milyen opciókat kínálnak 2024-ben a szülőknek és hogy mennyibe kerülnek ezek a szolgáltatások.

1. Napközis és ottalvós táborok

Minden évben egyre nagyobb a kínálat a táborok területén. A családok, időtartam, ár, helyszín, tematika alapján is sokszínű választékból szemezgethetnek. Segítség lehet a döntésben a Táborfigyelő, amely egy hazai táborozási lehetőségeket összegző gyűjtőoldal. A választékban szereplő több mint 1000 tábor alapján viszonylag széles spektrumot láthatunk a magyarországi nyári táborok áraira és keresettségére vonatkozóan. Az oldal vizsgálata szerint rövidebb lett ugyan a szünidő, de a táborok iránti kereslet növekedett, így a költségek is magasabbra rúgnak idén. Az árak 10-15 százalékkal növekedtek, miszerint mostanra már egy napközis tábor átlagára is 50 ezer forint felett mozog, az ottalvós lehetőségek pedig több mint 80 ezer forintba kerülnek. A Táborfigyelő kínálatában a legolcsóbbak között 42 ezerért választhatunk tábort, de találkozhatunk 350 ezer forintos turnusárral is.

A legnépszerűbb célpontok között továbbra is Pest a dobogós, majd szintén előkelő helyet foglal el a listán Bács-Kiskun és Veszprém vármegye is. Sokan választják még a Somogy és a Fejér vármegyei táborokat is.

A hagyományos nyelvi, sport, művészeti, kaland táborokon túl, egyre felkapottabbak az informatikával, különböző speciális tematikával vagy készségfejlesztéssel foglalkozó programok. Hatalmas előnye a táboroknak, hogy amellett, hogy szórakoztató elfoglaltságot jelentenek a gyerekeknek, a szakmai vezetők, pedagógusok segítségével új képességeket sajátíthatnak el.

2. Bébiszitterek és bébicsősz ügynökségek

Sok szülő szívesen választja ezt a lehetőséget, mivel jóval kényelmesebb és rugalmasabb, mint intézménybe vagy szervezett programra vinni a gyereket. A rugalmasságért és a kényelemért cserébe, viszont gyakran mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. Mind a magánhirdetéseknél, mind az ügynökségeknél elég változatosak az óradíjak. Összességében 1200-4900 forint/óráért válogathatunk a bébiszitterek ajánlatai között.

Az ügynökségek értelemszerűen a drágább kategóriát képviselik: 2000-4900 forintért óránként, szakképzettségtől és szolgáltatástól függően találhatjuk meg ezeken az oldalakon, megbízható referenciákkal a számunkra leginkább megfelelő segítőt.

3. Intézményi és önkormányzati lehetőségek

A többi tanév közbeni szünettel ellentétben, a nyári szünet időtartama alatt az intézmények nem kötelesek gondoskodni a gyerekek felügyeletéről. Sok önkormányzat azonban biztosít felügyeletet, étkeztetést, napközbeni programokat ingyenesen vagy napi néhány ezer forintos költségért cserébe.

Gyöngyösön napközis tábort kínál az önkormányzat napi háromszori étkezéssel, 985 Ft/fő/nap áron. Miskolcon pedig három turnusban várják a 6-13 év közötti gyerekeket: az önkormányzati fenntartású intézmények tanulói 820 forintért, a más intézményekből érkezők 2100 forintért vehetnek részt a programon. Az érdiek három differenciált árkategóriából választhatnak az alapján, hogy az iskolában teljes költséget fizetnek-e az étkezésért: 25000, 20000 vagy 15000 forintos heti díjon vakációzhatnak a gyerekek. Tatabányán napi 745 forintért táborozhatnak a helyiek, hét turnus közül választva. Budapesten is számos önkormányzat biztosít lehetőséget a takarékos nyári programokra: Józsefvárosban például 1300 forintért, Terézvárosban mindössze az étkezések áráért, Hegyvidéken a kerületi gyerekek 12900 forintos, a külsős gyerekek pedig 24500 forintos heti díjért, Zuglóban 889 forintért táborozhatnak.

Címlapkép: Getty Images