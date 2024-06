Szoros a verseny ezek között az üzletek között: imádják őket a magyarok, de melyik a legjobb?

A Pepco 2015 óta van jelen a magyar iparcikkes boltok piacán, azóta már közel 250 üzletet nyitott, több mint 2000 alkalmazottja van. Az évek során rengeteg kihívója akadt, akik szintén szerettek volna egy szeletet a vegyes háztartási cikk/ruházat kereskedelmi tortájából. A KiK jutott a legközelebb az évek során ahhoz, hogy megszorongassa a Pepcót, adózás utáni eredményben már sikerült is lehagynia, nettó árbevételt tekintve viszont még jócskán elmarad a nagy riválistól. A TEDi is szépen jön fel, három év alatt már 20 boltot nyitott és ebbe a versenybe szállt be idén új kihívóként a Primark. A Pénzcentrum friss elemzésében megvizsgálták, a legújabb üzleti évről szóló beszámolóik szerint melyik cég hogyan teljesített, növekedett, és hogy mennyire fizeti meg az alkalmazottait.

Ahogy a portál írja, az általános statisztikák is jól mutatják, hogy elviekben a 2023-as év nem kedvezett az iparcikkes és/vagy ruházati boltoknak, mint amilyen a Pepco, a KiK vagy a TEDi, illetve ebbe a szegmensbe érkezett új vetélytársként idén a Primark is. Az üzleti beszámolók azonban már jóval vegyesebb képet mutatnak. A Pepco nettó belföldi árbevétel tekintetében továbbra is messze előzi a vetélytársakat, az adózott eredményt tekintve azonban már második éve nem tud első lenni a vetélytársak között. A Pepco utolsó üzleti évében 95,47 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, 16,5 százalékkal többet, mint a megelőző üzleti éve során. Ezzel abszolút első, ami azonban nem is csoda annak tükrében, hogy 249 üzletet üzemeltet Magyarországon, míg a KiK legalább 120-at, a TEDi pedig mindössze 20 boltot. Adózott eredményben is jóval meghaladta a tavalyi nagy mínuszt (-1,96 milliárd forint), a 2,25 milliárd azonban nem volt elég, hogy a KiK-et meg tudja előzni ebben. A KiK több mint 120 magyarországi üzletének nettó belföldi árbevétele még a Pepcóénak a felét sem érte el, 34,64 milliárd forint volt. Ezzel azonban 20,1 százalékos növekedést könyvelhettek el az utolsó előtti üzleti évhez képest. Adózott eredményben azonban megelőzte a legfőbb vetélytársát: a megelőző évi -1,04 milliárdot 2,42-re húzták fel. A TEDi még friss versenyző a pályán, 2021-ben nyitották első üzletüket Pápán, 2022-ben nyílt az első budapesti bolt, azóta pedig már 20 helyen várják a magyar vásárlókat. Az utolsó ismert üzleti évben a nettó árbevétele is rengeteget nőtt, több mint 7-szeresére a megelőző üzleti évnek. A 3,71 milliárdos árbevétel ellenére az adózott eredmény még mindig mínuszos lett (-429 milliárd forint), de már kisebb volt a veszteség, mint a korábbi évben. Hol lehet a legjobban keresni? Milyen áruház törhet be a magyar piacra? További részletek a Pénzcentrum cikkében olvashatók, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images