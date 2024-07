Nem sajnálják a pénzt a magyarok a SUV-okra: ki nem találod, melyik most a legnépszerűbb modell

A magyar piac egészét hirdetésszámban és látogatottságban lefedő Használtautó.hu szakértője megnézte, milyen modelleket és milyen átlagáron keresnek az érdeklődők használt szabadidő-autók között. A Használtautó.hu aktuális adatait, vagyis a telefonos megkeresések volumenét megvizsgálva tavaly és idén is egyértelműen az Esztergomban gyártott Suzuki Vitara a magyar SUV-vásárlók kedvence.

Sőt, mi több 2023-hoz képest megközelítőleg 10-10%-ot nőtt a portálon meghirdetett darabok és a telefonos érdeklődések száma is, miközben a Vitarák átlagára tavalyhoz képest mintegy 5%-kal csökkent.

Melyik modellek követik a dobogón?

Emellett a tavalyi dobogóhoz hasonlóan az idein is a BMX X5-öt és a Toyota Rav 4-et láthatjuk. A BMW szabadidő-autóinak sikerét az is mutatja, hogy az X6 továbbra is a legnépszerűbb modellek között szerepel, miközben a Toyota RAV4 bronzérme is indokolt, ugyanis ezt tartják a kompakt SUV kategória megteremtőjének. Ez a modell töltötte be először a valódi terepjárók és a sima személyautók közötti űrt, és immár 1994 óta velünk él.

Melyik a legdrágább és a legolcsóbb SUV?

Mindeközben legmagasabb, több mint 17,5 millió forintos átlagáron a BMW X6-os, legalacsonyabb, 4 millió forintos átlagáron pedig a Mercedes-Benz ML-osztály egy-egy darabjával léphetünk be a szabadidő-autók világába. Érdekesség még, hogy a 2023-as toplistához képest idén a Toyota C-HR is megjelent a legnépszerűbb SUV-ok között, méghozzá 8,2 millió forintos átlagárral.

Címlapkép: Getty Images

