Fellélegezhetnek a mezőhegyesiek: rég várt fejlesztés indulhat meg a településen

Kétszázmillió forint uniós támogatásból korszerűsítenek öt belterületi utat a Békés vármegyei Mezőhegyesen.

A 196 millió forintot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerték el; az összegből öt utcában épül útburkolat a 4 500 lakosú, méneséről ismert dél-békési városban.

A beruházás során cserélik a meglévő útalapokat, egy réteg aszfaltot terítenek szét. A kapubejárók zúzalékos rámpakiegyenlítést kapnak. Az utcákban kiépítik a csapadékvíz-elvezető csatornákat is, és a beruházással csökken a szálló por koncentrációja is a városban, így a klímavédelmi célokhoz is hozzájárulnak. Az egyik helyszínen speciális, a csapadékvíz helybentartását segítő öko-burkolatot építenek.

A beruházás több mint egy kilométeren valósul meg, a munkálatokat jövő év január végéig kell befejezni. Mint írták, fontos szempont volt, hogy olyan utcákat válasszanak ki, amelyek rendelkeznek építési engedéllyel, hogy ezzel is gyorsítani lehessen a megvalósítást.

