Megkongatták a vészharangot: komoly veszélyben a hazai gyümölcsök, sürgős beavatkozásra lenne szükség

Egyre nagyobb gondot okoz a mezőgazdaságban az idénymunkások hiánya. Van, hol már napi 20 ezer forint körüli összeget is fizetnének, ha lenne kinek.

Az ATV Híradó beszámolója szerint hiába vannak a legmodernebb gépek a gazdáknál, alig találnak olyan szakembert, aki ezeket tudná használni. Egy a regölyi szántón dolgozó gazda azt monda az ATV stábjának, egyre nehezebb embereket találni, akik, ha értenek is az eszközökhöz, hajlandóak a földeken dolgozni.

Fiatalság nem akar a mezőgazdaságban dolgozni. Alkalmi munkások, barátok, ismerősök, régi emberek, öreg, idősebb emberek, a fiatalok ezek csak sok pénzt akarnak keresni, de dolgozni nem igen akarnak a mezőgazdaságban

– fogalmazott Dávid Zoltán gazdálkodó. A gazdák szerint már annyira nem találnak napszámosokat, hogy vannak olyan munkák, amelyeket kénytelenek kihagyni, mert nem találnak az elvégzéséhez munkatársakat.

Paczolai Csaba gazdálkodó pedig azt is hozzá tette: nagyon sokan elmentek külföldre dolgozni. Ott jobbak a bérek, jobbak a lehetőségek, munkakörülmények. „Mi erdészettel is foglalkozunk, növénytermesztéssel is foglalkozunk. Szinte lehet azt mondani, bizonyos munkafolyamatokat nem tudunk megcsinálni, mert nincs rá ember.

– tette hozzá.

Semmivel sem jobb a helyzet a Balatonhoz közeli szőlő ültetvényeken. Itt is nehezen találnak olyan embereket, akik hajlandóak, és tudnak is dolgozni. Gépekkel próbálják kiváltani a kézi munkát, de nem lehet mindent ember nélkül elvégezni. A gazdák azt mondják, hogy a szőlőkben is sokszor a családtagok, ismerősök, barátok segítenek. Hiába ígérnek egyre magasabb összeget, mert vagy a szakértelem hiány vagy az ilyenfajta munkától ódzkodás akadályozza a munkatársak keresését.

