Kifelé a mély gödörből?! Beindult a roham, de óriási buktatókat rejt az új otthonfelújítási támogatás

A 2024-re remélt felpörgés még várat magára, nincs elegendő állami megrendelés, miközben egyre kevesebb a hazai építőipari szakember. Július 1-étől viszont itt az új Otthonfelújítási Program, amelyben akár 6 millió forinttal is támogatja az állam az 1990 végéig épült családi házak energetikai korszerűsítését. A keretösszeg azonban a kb. 20 ezer házra lesz elegendő, a keret gyorsan kimerülhet- közölte Juhász Attila, az Újház Zrt. és az Évosz Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke, akivel a HelloVidék interjúzott.

Hellovidék: Látszik már, hogy megmozdult a lakosság az otthonfelújítási támogatásra?

Juhász Attila: 2024. májusban az Újháznál hálózatszinten elindítottunk egy olyan szolgáltatást, amelyben azoknak az ügyfeleknek, akik igénybe szeretnék venni ezt a támogatást, egy tanácsadói valamint pályázatíró rendszert alakítottunk ki. Ennek az volt a célja, hogy segítsük a bonyolult pályázati rendszerben való eligazodást. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy ez egy nagyon összetett rendszer, rengeteg buktatóval és olyan adminisztratív teherrel, amit egy átlagember elég nehezen tud megugrani. Csak az elmúlt pár hétben több mint 3000 ügyfél regisztrált erre a szolgáltatásra, ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy rengeteg embert érint ez a lehetőség, nagyon sokan igénybe akarják venni, de bizonytalanok abban, hogy ezt saját maguk meg tudják-e oldani.

Július 1-jétől már hivatalosan is be lehet adni az MFB pontokon a pályázatot, ezért is tartottuk fontosnak, hogy elsőként ott legyünk egy olyan ügyféllel, akinek már a teljes pályázati anyaga összeállt, és szerettük volna letesztelni, hogy ez mennyi idő, mennyi aktív munkát jelent. Így már valós tapasztalatból tudjuk elmondani, hogy

21 különböző típusú dokumentumot kellett beadni, amelynek az átvétele a bankfiókban kb. másfél órát vett igénybe.

Jól értjük, 21 féle dokumentum kell az igényléshez, és több mint egy óra csak feltölteni?

Igen, de az elkészítése még hosszabb idő volt. De ez még nem is tartalmi ellenőrzést jelent, csak a darabszámot vizsgálták, hogy mindenütt ott van-e az aláírás stb. A bank back office csapata ezt még át fogja nézni tartalmilag is, hogy rendben van-e. Az érintett OTP-fiókban ott volt ráadásul a fiókvezető is, ő is segített nekünk a dokumentumok vizsgálatában. Másrészt azért úgy gondoljuk, hogy a következő hetekben, amikor ez rutinszerűvé válik, sokkal olajozottabban működik majd a rendszer, de így is minimum egy óra lesz csak a tartalmi ellenőrzés nélküli átvétel. Ez jól mutatja, hogy nem egy egyszerű feladatról van szó.

Ez azért elég elrettentőnek tűnik.

Vélhetően sok embert fog visszafogni, hogy elinduljon a pályázaton, de a nagy számok törvénye azt mutatja, hogy Magyarországon kb. kétmillió olyan ingatlan van, ami 1990 előtt épült, és megfelel ennek a kritériumrendszernek. Ez a pályázat pedig kb. 20 ezer ingatlan felújítására lesz elég. Ez az érintett ingatlanállomány 1 százaléka. Ezért hiába lesznek jó néhányan, akik a program bonyolultsága miatt feladják,

megítélésem szerint a körülbelül 20 ezer házra elegendő támogatási keret gyorsan ki fog merülni.

De ez nem napokat jelent, inkább heteket, hónapokat, mert energetikai tanúsítványt kell készíteni, kivitelezői ajánlatokat kell bekérni, és számtalan olyan formai követelménynek kell megfelelni, ami a pályázatnál alapelőírás. Úgy vélem, hogy minimum 2-3 hónapnak el kell telni, hogy a keret teljesen kiürüljön.

Lehet tudni, mennyi időt kell várni, mikor állhatnak neki az igénylők a felújításnak?

A folyamat úgy néz ki, hogy amikor egy anyagot be tud fogadni egy MFB pont, egy időbélyeg rákerül a pályázati anyagra, és ez fogja eldönteni a sorrendet. Innentől még jön egy hitelelbírálási folyamat. Azt gondolom, hogy a sok pályázati anyag miatt ez néhány hetet is igénybe vehet. A bankoktól kapott információk szerint általában a jóváhagyási folyamat egy hónapon belül lezajlik, és a kivitelezés onnan indulhat meg. Erre a hitel jóváhagyását követően 24 hónap áll rendelkezésre, ami indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. Megítélésünk szerint a munkák el fognak húzódni a következő 1-2 évre. Ez jó helyzetet teremthet, hiszen nincs akkora nyomás, hogy ezt 20 ezer nagyon gyorsan kivitelezni is kell. Arra biztatok mindenkit, hogy minél előbb indítsa el ezt a folyamatot, és ehhez érdemes tanácsadót igénybe venni. Akkor tudnak leginkább problémamentesen részt venni a pályázatban, ha minél előbb teljes értékű, hibamentes anyagot adnak be az MFB pontokon.

Pár éve volt már volt egy hasonló, 3+3 milliós pályázat, de akkor szinte bármilyen felújítási munkát el lehetett végeztetni. Most minden szempontból jóval szűkebb a keret.

Egymillió forint önerő mellé jár 6 millió forint, amelynek nagyságrendileg a fele vissza nem térítendő, a másik fele 0 százalékos hitel. Hogy ez az arány hogyan alakul, ez a földrajzi helytől és a hiteligénylő anyagi helyzetétől függ. A korábbi 2020-2022-es otthonfelújítási támogatást kb. 300 ezer család tudta igénybe venni, összességében csaknem 600 milliárd forintot helyeztek ki a gazdaságba. Ehhez képest ez elenyésző, 108 milliárd forintról beszélünk, viszont sokkal inkább célzottan jobb helyre kerül. A korábbi programban akár olyan esztétikai és komfort javító beruházásokat is végre lehetett hajtani, mint a festés, konyhabútor csere, vagy beépített konyhagép csere, ami nem biztos, hogy feltétlenül indokolt lett volna.

Most jobb helyre kerül a támogatás, ezek az energetikai fejlesztések több célt is szolgálnak. Egyrészt megújul a hazai ingatlanállomány, ezek az ingatlanok ezáltal értékesebbé válnak, az energiafelhasználásuk nagyban mérséklődni fog.

Ezeknek az épületeknek a jelentős része a földgáztól van függővé téve, és úgy ítéljük meg, hogy az energiafüggőségünk is mérséklődni fog a külföldi energiahordozóktól.

Ez az egy százalék azért elég kevés, a 99% felújításra szoruló, elavult családi ház-állományhoz képest…

Igen, egyértelműen azt látjuk, hogy ebben jócskán van még lehetőség. Titkon arra is számítunk, hogy ez egy belépő lesz a támogatási rendszerben, és tulajdonképpen egy pilot projektként kezeli ezt a kormány. Arra számítunk, hogy ennek mindenképpen lesz folytatása. Erre nagyon nagy szükség lenne egyrészt a lakosság oldaláról, másrészt az építőipar fellendítése miatt.

Az elmúlt években bődületesen megemelkedtek az építőanyagárak. Mire lehet elég 7 millió forint? Úgy gondolom, hogy csak egy nagy projektre elegendő, vagy tetőcsere, vagy szigetelés.

Pontosítanék, az építőanyagárak 2022-ben nagyon megugrottak, de aztán jött egy nagy visszaesés is. Hogy a pénz mire elég, az nagyban függ az ingatlan méretéről, de az esetek túlnyomó többségében az igénylők köre a régi Kádár-kockákban élők lesznek, amiknek az alapterülete jellemzően 80-100 nm. Az nagy biztonsággal kijelenthető, hogy egy szigetelés nyílászárócserével kivitelezhető ebből az összegből. Talán még a födém szigetelése is belefér kőzetgyapottal. A fűtési rendszer korszerűsítése vélhetően már borsosabb tétel.

A rendszer alapvetően azt támogatja, hogy primer energiamegtakarításról beszéljünk, önmagában a fűtés-korszerűsítés nem is támogatható legalább 30%-os energetikai megtakarítás nélkül. Ez elsősorban a homlokzati szigetelést és a nyílászárócserét jelenti.

Ez a támogatás mennyire fogja felélénkíteni az amúgy elég pangó hazai építőipart?

2022 végéig volt egy jelentős növekedés, akkor futott ki a korábbi otthonfelújítási támogatás. A gazdaság is jobb állapotban volt, nagyon sok pénz maradt az embereknél pl. az szja-visszatérítések kapcsán. Számos olyan tényező volt, ami nagyon pozitívan hatott az akkori piacra. 2023-ban viszont óriási mélyrepülést tapasztalhattunk, 25-30 százalékkal csökkent az építőipar teljesítménye, ez nyilván az építőanyag-kereskedelemre is hatott. Ez a tendencia sajnos érdemben nem változott 2024 első felében sem, a visszaesés nem csökkent, nagyon gyenge hónapokat zárt az építőanyag-kereskedelem, különösen az idei év első 3 hónapjában. Tulajdonképpen egy mentsvárként tekintünk erre a programra, nagyon régóta vártuk a bejelentését, tavaly ősz óta zajlott az előkészítés. Kicsit sajnáljuk a bejelentés és az indulás között eltelt 3 hónapot, mert ezalatt egy erőteljes kivárást tapasztaltunk a lakosság körében, hiszen a tavaszi-nyári felújítást tervezők közül sokan elhalasztották a munkákat az új támogatás belépéséig.

Márpedig a pályázati rendszer bonyolultsága miatt szeptember előtt nem várható a kivitelezések felfutása.

Már tapasztaltak az építőanyagkereskedésekben élénkülést?

Egyelőre csak az érdeklődők számában és az ajánlatkérésekben látjuk az élénkülést. Nap mint nap jelentkeznek nálunk új ügyfelek, de ebből még nem lesz vásárlás. Minimum 3-4 hét kell ahhoz, hogy ennek érdemi hatása legyen a kivitelezésre, a megrendelt munkákra és az építőanyag-vásárlásra.

Az építőanyagárakra milyen hatása lehet ennek a pályázati lehetőségnek?

Azt azért érdemes látni, hogy az a jelentős forgalom-visszaesés, ami az építőiparban az elmúlt évben tapasztalható volt, annak legfőbb oka az állami megrendelések visszaesése volt. Hiszen az állam az építőipar legnagyobb megrendelője, és ez végiggyűrűzik az egész ellátási láncon. Azt tapasztaljuk, hogy ez a jelentős visszaesés a versenyben is megmutatkozott. A gyártók sem tudnak annyit eladni, kénytelenek belemenni jóval erősebb versenybe. Ugyanez igaz a kereskedelemre is, és a kivitelezőkre is. Úgy ítélem meg, hogy elég jó belépési szint van, hiszen az árak tavaly mérséklődtek a 2022-es szinthez képest, és ebben idén sem volt lényegi elmozdulás, sok termék ára még tovább csökkent a tavalyi szintekhez képest. Nem is számítunk lényegi változásra, ha lesz is valamekkora emelkedés, az elsősorban az infláció mértékével megegyező, és meggyőződésem, hogy ez az év második felében százalékosan egy számjegyű lesz. Nem a program hatására, hanem egy normál inflációs folyamat miatt.

Az építőanyagáraknál azért nem számítunk emelkedésre, mert ugyan nem kis tétel ez a 100 milliárd forint, de összességében nem eget rengető az egész építőipari vertikumra kivetítve.

Építőanyag van bőven, hiányt egyáltalán nem tapasztalunk, a verseny pedig annyira kiélezett a piaci szereplők között, hogy nem számítunk érdemi áremelkedésre. Néhány hiányszakma lesz a következő hetekben, hónapokban, mint a homlokzatszigetelők, a nyílászáró-beszerelők, épületgépészek, ahol élénkülni fog a kereslet, és elképzelhető, hogy a piac ezt be fogja árazni. De azt feltételezem, hogy ez sem lesz 10-20 százaléknál nagyobb mértékű.

Az elmúlt egy évben szűntek meg építőipari cégek?

Én elsősorban az építőanyag oldalról tudom megítélni, itt a kereskedelemben ilyet nem tapasztaltunk. Azt látjuk, hogy a kivitelezők egy része úgy próbál életben maradni, hogy a tartalékait emészti fel. Az elmúlt egy évben a kb. 380 ezer építőipari kivitelezőnél most 10-20 ezerrel kevesebb van. Aki a piacon nem tudott megélni, az keresett más feladatot, egyik része pedig külföldön, jellemzően Nyugat-Európában vállalt munkát. Azért is tartjuk nagyon üdvösnek, hogy az ilyen támogatások elinduljanak és folytatódjanak, mert ez tudja tartósan garantálni azt, hogy ne legyen elvándorlás az építőpari szereplőknél. Hosszú távon az a jó, ha van elég minőségi szakember az építőiparban is.

Vidéken is egyre több a kínai beruházás. Ennek kapcsán hallani azt, hogy nemcsak munkásokat hoznak, hanem építőanyagot is – ezt mennyire érzik meg a hazai piac szereplői?

Előfordul. Ez elsősorban azokra a nagyobb ívű beruházásokra igaz, amelyek kifejezetten az akkumulátorgyártást és a kínai eredetű személygépjármű-gyártást illetik. De talán nagyobb probléma, hogy külföldi munkavállalók is megjelentek ezeken a munkákon nagy számban. Az építőanyagra azért általában az a jellemző, hogy logisztikai szempontból nagyon érzékeny termék, és nagyon távolról nem feltétlenül érdemes szállítani. De látjuk, hogy sajnos elindult egy ilyen folyamat, és azok az ázsiai befektetők, akik megjelentek az országban, ott megjelentek a külföldi eredetű építőanyagok is. De a teljes építőipari vertikumot illetően ennek a számossága jelenleg még nem mérvadó, ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy ez a jelenség egyáltalán megjelent.

Végezetül, mit tanácsol annak, aki gondolkodik ezen az új otthonfelújítási támogatáson, hogyan vágjon bele?

Aki szeretne belevágni az otthonfelújítási programba, azt javaslom, hogy mivel támogatási keretösszeg, és így az időtartam a szűk keresztmetszet, minél előbb keressen energetikust, próbáljon meg találni olyan kivitelező szakembert, akinek a referenciáit le tudja kérni, akinek van olyan ellenőrizhető múltja, hogy jó minőségben tud kivitelezést vállalni. Mert attól is tartunk, hogy meg fognak jelenni a kóklerek is a piacon ebben a felfokozott hangulatban. Minél előbb kezdje el az ügyintézést! Ha van a környezetében olyan cég, ahol tanácsot tud kérni, mint a mi hálózatunkban, ott mindenképpen érdemes tanácsadó munkáját is igénybe venni, hogy ne maradjon le erről a lehetőségről.

