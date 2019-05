Visszavonult, de nem unatkozik: birtokfejlesztésbe kezdett a 91 éves bükki füvesember

Nemrég ünnepelte 91. születésnapját, de töretlen energiával és lelkesedéssel mesélt terveiről a portálnak a bükki füvesember. Fiatalkoráról azt meséli, rengeteg időt töltött a természetben, így került közel a növények világához. Viszont a gyógyfüvekkel és azok használatával a nagymamája ismertette meg, aki falusi gyógyítóként segítette az embereket.

Nyomdokaiba lépve, miután nyugdíjazták, minden idejét a gyógynövények megismerésével töltötte, majd folyamatosan képezte magát a témában itthon és a határon túl is. Ennek a munkának köszönhető, hogy számos tea és teakeverék áll most az emberek gyógyulásának szolgálatában.

A hosszú évek alatt felépített vállalkozást átadtam a lányomnak és az unokáimnak, lényegében mindent ők intéznek. Zsuzsa lányom megtanult mindent, amit én tudok, de ha szükségük van a tanácsaimra, akkor szívesen segítek nekik. Nem szeretek azonban pihenni, ezért vásároltam húsz hektár földet és tíz hektár erdőt, ahol gyógynövényeket termesztünk majd. A fejlesztésre azért is szükség van, mert ¬óriási a kereslet a gyógynövényekre, nemcsak itthonról, hanem például Japánból és az USA-ból is sokan érdeklődnek. Közben meg is érkeztünk a birtokra

– mondta el terveiről. Kiemelte azt is, hogy ő maga már nem nagyon kaszál vagy kapál, de folyamatosan jelen van a munkálatok alatt. Öt répáshutai asszony és három férfi dolgozik a földeken, de megemlítette még sofőrjét is, aki szintén sokat segít neki.

Azt a részt, ahol első körben gyógynövényeket ültetünk, körbekerítettük, felújítottunk egy pincét, amit raktárként is használunk. Ástunk továbbá négy darab 10-12 köbméteres víztározó medencét, amelyekből gerincvezetéket építünk. A tározókban összegyűjtjük az esővizet, a vezetékre pedig rá tudjuk kapcsolni a locsolókat. Ez nagyon fontos, mert ha szárazság van, akkor az ültetvényeket locsolni kell

– mesélte Gyuri bácsi, aki bármeddig képes lenne sorolni a birtokon található növények listáját. De ugyan így van a terveivel is. Úgy képzeli, öt-tíz év múlva körömvirág, fekete nadálytő, szurokfű, citromfű, kakukkfű, levendula, citromillatú macskamenta, orbáncfű, cickafark, csipke, sarlós gamandor és őszi margitvirág borítja majd a birtok területét, mivel az itt található növényekből rendkívül hatásos keveréket lehet készíteni, például fejfájásra. Emellett ültetett néhány gyümölcsfát is a birtoka, amik között található például birsalma- és szilvafa – bár ezeket a gyógyításban nem alkalmazzák.

Reménykedik abban, hogy birtoka az elkövetkezendő években egy kiemelkedő példa lesz a kiváló környezetben termesztett, vegyszer nélkül gondozott gyógynövényekre. Mivel ennek nagyon nagy jelentőssége van: hazánkban például nagyon sok helyen termesztenek gyógynövényeket, de csak kevesen tudják, hogy ahol DDT-vel permeteztek a krumplibogarak ellen, ott a vegyszer csak nagyon lassan bomlik le, sőt a kemikália a növényekbe is beépül.

Fontosak a tiszta és egészséges környezetben termesztett gyógynövények, mivel rengeteg betegség kezelésére, megelőzésére alkalmasak. Gyuri bácsi is rendszeresen fogyaszt gyógynövényteákat, például magas vérnyomásra. Pont ezért vágott bele a bírtok fejlesztésébe, hogy tanácsait és tapasztalatait átadhassa másoknak. Ennek köszönhető, hogy folyamatosan tanácsadásokat, előadásokat, nyáron egy- és háromnapos gyógynövénygyűjtő túrákat is szervez.

Az utóbbi másfél évtizedben több mint nyolcszáz előadásom volt, a tanácsadási óráim száma pedig meghaladja a kétezret, tízezrekkel kerültem kapcsolatba. A gyógynövényhasználat egyre terjed, a kiskereskedelmi forgalom évről évre négy-öt százalékkal növekszik

– mondja örömmel Gyuri bácsi, aki elégedett az életével, mint mondta, megtalálta a lelki békéjét. A következő tíz évre megvannak a tervei, de addig is sokat mozog, kerüli az idegeskedést és igyekszik egészségesen élni.