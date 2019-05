Itt a természetes ellenszer: így zavard el a kártevőket a veteményesből!

Annak, aki veteményessel rendelkezik, az a legjobb, ha minél több a ragadozó rovar van a kertjében, mivel így távol tarthatóak a kártékony bogarak, írja a Modern Farmer. Még ha a környéken fellelhetőek is a húsevő rovarok, ők sem jelentenek garanciát növényeink védelmére, ugyanis van, hogy túl későn érkeznek, illetve nem nyújtanak védelmet azok ellen a kártevők ellen, melyek a föld alól támadják meg a veteményest. A legjobb védelmet úgy alakíthatjuk ki, ha kertünket vonzóvá tesszük a ragadozó rovarok számára. Néhány példa a ragadozó és a kártékony rovarok legsűrűbben jelentkező fajtáira:

Ragadozó rovarok:

imádkozó sáska, katicabogár, fátyolka, közönséges zengőlégy, virágpoloska

Kártékony rovarok:

levéltetű, levélvágó hangya, molytetű, káposztalepke

Ahhoz, hogy a ragadozó rovarok kertünkben maradjanak, élelmet és menedéket kell biztosítanunk nekik, ehhez nem kell mást tennünk, csak el kell ültetnünk a megfelelő növényeket, melyek biztosítják a ragadozó rovarok túlélését. Van néhány olyan fajta, melyet a húsevő rovarok kifejezetten kedvelnek, mert leveleik közt biztonságban elbújhatnak, és szaporodhatnak. Néhányuk nektárral is táplálkozik egyes fejlődési szakaszában, vagy akkor, ha nem jut proteintartalmú táplálékhoz.

Bár sok növény nyújthat menedéket a számunkra hasznos rovaroknak, van néhány fajta, amit különösen kedvelnek, így ezekkel biztosra mehetünk.

1. Közönséges cickafark

Ezt az évelő virágot sokféle ragadozó rovar kedveli, többek között a pillangók, amik nagy, nektárral teli virágai miatt keresik fel. A virágok a vörös, sárga és fehér árnyalatokban pompáznak, leveleik csipkések, és kellemes, gyógynövényes illatuk van. Száruk 20 és 80 cm magasra is megnőhet. Rovar és önmegporzású elterjedését a szél és a hangyák is segítik, így ne lepődjünk meg, ha idővel több is felbukkan belőlük kertünkben.

2. Körömvirág

Ezt az egynyári, narancs és sárga színű virágot könnyedén elültethetjük akár zöldségeink mellé is, ezzel egyszerre tehetjük veteményesünket színesebbé, és kártevőktől védetté. Azon felül, hogy a körömvirág kedvez a rovaroknak, gyökerei mérgezőek, így elhárítja a föld alól támadó kártevőket is, mint például a hengeresférgeket.

3. Mézvirág

A növénynek méz illatú, fehér virágai vannak, innen kapta nevét is. A növekedési időszakában szirmai teljesen eltakarják a virág többi részét. Mivel alacsony növésű, vannak kertészek, akik a magasabb növények köré ültetik őket – például kelkáposzta, vagy fehérrépa mellé –, hogy úgynevezett talajtakaróként védelmezzék meg a földet. A mézvirág bár egynyári növény, képes arra, hogy beporozza saját magát, így elég, ha egyszer elültetjük, újra fog nőni évről évre. Könnyű gondozni, mivel igénytelen, ráadásul nyugodtan ültethetjük olyan helyre is, ahol egész nap tűz a nap, azt is kibírja. A mézvirág nem érzékeny se kártevőkre, se betegségekre.

4. Kasvirág

A kasvirág hosszú szárú növény, akár 60 centiméter magasra is megnőhet. A legszerencsésebb a veteményeskertünk határaihoz ültetnünk őket, ugyanis rengeteg pillangót és ragadozó rovart vonzanak. Ez első sorban a virág nektárral teli, feltűnő, lila virágainak köszönhető. A kasvirág kedveli a sok fényt és a meleget, de egyúttal fagytűrő is.

5. Aranyvessző

Ez a mérgező cserje főként tavasszal és nyáron virágzik, és rengeteg hasznos rovart vonz, ezért jó választás a kertbe. Az aranyvessző 3-5 méter magasra is megnő, vékony vesszői hosszúak, és hajlékonyak, ezeket virágzás után érdemes visszavágni, hogy megújulhassanak.