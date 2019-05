Kiakadt a magyar természetfilmes: ezt nem teszik zsebre az esküvőre készülők

Ezúton is szeretnék gratulálni az ifjú párnak... viszont legközelebb ha kérhetném ne eregessenek lufit, ugyanis ezek nem párolognak el a légkörben, sőt a mennyországba se mennek fel, hanem bizony valahol földet érnek, mint ezúttal a Hortobágyi Nemzeti Park kellős közepén.

- írja Facebook bejegyzésében a Vad Magyarország.

Török Zoltán elmondása szerint biztos benne, hogy csupa jóindulat van a lufieregetés mögött, de kéri, gondolkozzunk el a következményeken.

Ez tök olyan, mint szemetet eldobálni, ezek a ballonok is itt maradnak évekig és addig is rengeteg problémát okoznak, még ha azt is állítja a lufiipar hogy ezek nagy része természetesen lebomló anyagokból van, ami elég nagy csúsztatás.

- írja a természetfilmes.

Török Zoltán arra is figyelmeztet, hogy a lufik veszélyt jelenthetnek az állatokra nézve, ugyanis a madarak belegabalyodnak, mert fészekanyagnak nézik és aztán akár bele is halhatnak tévedésükbe. A természetfilmes szerint máshogy is lehet ünnepelni:

Mondok helyette pár ötletet: lehet a bulin óriásbuborékot fújni, az nagyobb poén vagy miért nem inkább fát ültetni közösen, az sokkal cukibb, mint ezek a ronda lufik. Előre is köszönöm és mindeniknek, aki fontolóra veszi vagy kiköti a rendezvényszervező cégnek, hogy ne eregessenek lufikat az égbe. A világ minden táján találkozok ezekkel, erdőkön, mezőkön, mocsarakban, kinn a tengeren és egyszerűen nem értem... Azért mert eltűnik a szemünk elől, ezek még bizony valahol landolnak. Talán ez a poszt is segít kicsit. Köszönöm.

- írja Török Zoltán.