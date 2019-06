Hadd irigykedjenek a szomszédok: ennyire egyszerű a gyönyörű pázsit titka

Magvas gondolatok

Évente legalább egyszer érdemes utánvetni a füvet. A legfontosabb a megfelelő fűmag kiválasztása. A leggyakoribb típusok a pázsit-, sport-, taposást tűrő, nyírást ritkán igénylő, illetve az árnyék- vagy szárazságtűrő fűmagkeverékek. A pázsit fűmagok képezik a legszebb fűtakarót, de igénylik a rendszeres gondoskodást és öntözést. A sport fűmagkeverékek jó ellenálló-képességgel rendelkeznek, könnyebben regenerálódnak. Gyerekek, házi kedvencek miatt ajánlott elvetni. A szárazságtűrő fűmagok jobban viselik az aszályos időket. A kert árnyékos részeire az árnyéktűrő fűmagkeverék ajánlott. Akár többféle magot is elvethetünk szezon kezdetén, a kertrész funkciójának és elhelyezkedésének megfelelően.

A talaj titka

Amatőrök sokszor nem tudják, miért is fontos mozzanata a fűápolásnak a gyepszellőztetés. Időről időre a gyakori csapadék miatt tömött pórusúvá válik a kertünk talaja. A gyepszellőztetés funkciója a talaj frissítése és fellazítása, extra oxigénnel való ellátása. Segít eltávolítani a talajon kialakult szerves réteget, ami főleg elhalt növényi anyagokból, mohából tevődik össze. A kert sajátosságaitól függően használhatunk kézi gyepszellőztetőt, ami karom formájú fogakkal ellátott, gereblyére hasonlító eszköz. A piacon kaphatók komplett elektromos mélyszellőztető berendezések, ezekkel igen gyorsan nagy felületeket is meg tudunk dolgozni. A késeket illetve a kézi eszközt pár centi mélységre állítsuk be, és forgassuk fel vele a talajt. Érdemes először a felszíni réteget megmozgatni, majd kicsit mélyebbre is szánthatunk vele. A Praktiker áruházaiban kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb eszközt.

Etessük a gyepet!

Szellőztetés után kell elszórni a trágyát vagy a gyephez árusított tápanyagot. Ha kicsit ritkás a pázsit, akkor érdemes beszórni új vetőmagokkal, hiszen így azok közvetlenül a tápanyagban és az oxigéndús talajban tudnak fejlődni. A Praktikerben a trágyáknak és növényi tápanyagoknak igen széles kínálatát találhatjuk meg. Érdemes kikérni szakemberek véleményét az összetételről, a környezeti hatásokról és az ár/érték arányról. Általában ezeknél a termékeknél is igaz az, hogy a drágább verziók jobbak, szebbé teszik a gyepet.

Természetes öntözés

A kert egyik legjobb barátja az esővíz. Az egyre szélsőségesebb időjárás miatt egyre többen döntenek hasznosítása mellett. Legelső pozitív tulajdonsága, hogy ingyen van. Kis fáradtsággal sok pénzt spórolhatunk vele. Bár nem helyettesíti a háztartásban felhasznált összes vizet, de a kert öntözésére, WC öblítésre kiváló. Környezetvédelmi szempontból is optimális, nem olyan kemény, mint a vezetékes vagy a fúrt kutakból származó víz. Ezért érdemes esővíz gyűjtő tartályokat beszerezni. Számos esztétikus gyűjtőedényt beszerezhetünk, melyek kertünk díszeivé válhatnak és olyan termékekből is válogathatunk, amik megkönnyítik az esővíz végső felhasználását.

A fűnyírás alapszabályai

Gondoskodjunk a fűnyíró szokásos karbantartásáról! Kései mindig legyenek élesek, hiszen ha tompa állapotban használjuk, a fűszálakat tépdesni fogja, és ettől a gyep kinézete kaotikus, rendetlen lesz. A rendszeres fűnyírás nem csak esztétikai kérdés, hanem a gyep állagát is dúsabbá teszi. Használhatunk kézi fűnyírót, ami igen praktikus a kerítés vagy a fal melletti részek gondozásánál.