10 szuperfinom zöldség: nemcsak egészségesek, de jól is mutatnak a konyhakertben

A nyár a virágok ideje: ilyenkor rengeteg növény hoz színpompás virágokat, melyek szép díszei lesznek kertünknek. A mindenki által ismert virágfajták egy idő után unalmassá válnak, de mivel minden növénynek más és más a fény- és vízigénye, mindenképp olyan növényeket érdemes virágaink mellé ültetni, melyeknek hasonló feltételek kedveznek. Sokan nem is gondolnák, de sok olyan zöldség van, mely gyönyörű virágokat hoz, ráadásul rendkívül fényigényes, így jó lehetőséget kínál a virágoskert színesítéséhez, ráadásul el is fogyaszthatjuk őket, így két legyet ütünk egy csapásra – írja a Family Handyman.

1. Mángold

Ez a nagylevelű zöldség kevésbé ismert hazánkban, pedig igazán tápláló, és nagyon mutatós is. A mángoldnak minden fajtája nagy levelekkel rendelkezik, de ha igazán esztétikusat szeretnénk, akkor érdemes a Bright Light fajtát választanunk, melynek szárai rózsaszín, narancs, fehér és zöld színekben pompáznak. A mángold nem csak mutatós, hanem egészséges is: méregtelenítő hatása az egyik legerősebb a zöldségek között.

2. Eper

Az eperre általában ízletes nassként gondolunk, azonban ha saját magunk ültetjük, hamar feltűnik, hogy színes virágaival mennyire feldobja kertünket. Az epret ültethetjük virágágyásba, de akár növényládába is, virágai rózsaszín, piros, vagy fehér árnyalatúak. Miután levirágzott az eper, búcsút kell intenünk szépségének, de kárpótol helyette az ízletes gyümölcs.

3. Vérsóska

A vérsóska megjelenésében hasonló a mángoldhoz; nagy zöld levelei vannak, melyeket vörös erezet jellemez, azonban a levelek mérete valamivel kisebb, mint a mángoldé. A vérsóska kitűnő alapanyag salátákhoz, de köretként is fogyaszthatjuk, ez esetben leginkább hirtelensültekhez illik. Más zöldségektől és salátaféléktől eltérően a vérsóska igen ellenálló a kedvezőtlen időjárással szemben is.

4. Tűzbab

A tűzbab alapvetően Mexikóban és Guatemalában őshonos, de mérsékelt éghajlaton is megél. Nevét élénkpiros terméséről kapta, mely különlegességével feldobja a virágoskertet, ezt csak tetézik nagy, vörös és fehérben játszó virágai. Vigyázat: nyersen a bab hüvelye és magja egyaránt mérgező hatású, friss, zsenge hüvelye csak főzve fogyasztható. A tűzbab futónövény, így karóra, vagy kerítésre is fel lehet futtatni, de akár az erkélyen is jó helye van, sokan árnyékoló tulajdonsága miatt kedvelik.

5. Bazsalikom

Kevesen tudják, de a bazsalikom nagyon mutatós: amennyiben nem vágjuk vissza leveleit, fehér virágokat hoz. A bazsalikomnak több fajtája is létezik, melyek még egzotikusabbak: a Spicy Globe fajta például apró zöld leveleket hoz, melyek fürtökben nőnek, míg a Dark Opal fajtának különleges, lila levelei vannak, és akár 40-50 centiméter magasa is megnőhet. Amellett, hogy rendkívül dekoratívak, és finom az illatuk, mindig jó, ha van a háznál egy kis bazsalikom, főképp, ha kedveljük az olasz konyhát.

6. Színes karfiol

Az egyszerű, fehér karfiol is igen mutatós, de lila változata kifejezetten dekoratív. Sokféle felhasználása mellett további jó tulajdonsága, hogy igen ellenálló a rovarokkal. Sokan ódzkodnak a furcsa színű karfioltól, pedig tulajdonságaikban majdhogynem teljesen azonosak fehér testvérükkel.

A lila karfiol az anthocianin nevű antioxidánstól kapja különleges színét, ugyanez az anyag található meg például a vörös káposztában is. Léteznek narancssárga karfiolok is, melynek színe egy genetikai mutáció eredménye, aminek köszönhetően a növény több béta-karotint tartalmaz, valamint 25%-kal több A-vitamin található benne, mint a fehér karfiolban.

7. Lollo rosso tépősaláta

A Lollo rosso tépősaláta jóval mutatósabb külsővel rendelkezik, mint a többi salátaféle, ez első sorban a vörösbarnára színeződő levélzetének köszönhető. A saláta vörös levelei általában ombre-mintával rendelkeznek; a növény színe a gyökereken még zöld, majd felfelé, fokozatosan fordul át barnás-vörösbe. A levelek nem csak színükkel, hanem formájukkal is kitűnnek a többi növény közül, ugyanis fodrosak.

A Lollo rosso tépősaláta nagyon jól mutat másféle salátával kombinálva vagy sajttálak, szendvicsek díszeként. Nagy előnye a fejes salátával szemben, hogy mivel keményebbek a levelei, ezért tovább megőrzi frissességét.

8. Articsóka

Az articsóka jó tulajdonsága, hogy nem csak virágzáskor rendkívül dekoratív, hanem azután is. Virágzásuk előtt kör formájúak, és zöldek, virágaik pedig lilás árnyalatúak. Az articsóka évelő növény, körülbelül 3-4 éven keresztül ad jó termést, de ha magból ültetjük, akkor csak a második évben virágzik. Az articsóka régen igazi ínyencségnek számított, megtölthető húsfélével, vagy készíthető belőle előétel fűszeres mártással. Markáns íze miatt nem fűszerezik, csak egy kis citromlével szokták meglocsolni.

9. Csípős paprika

A csípős paprikák igazán mutatósak, mivel színük fajtától függően lehet zöld, sárga, narancs, lila, vagy vörös. A palántákon általában fürtökben lógnak a paprikák, melyek a növény zöld leveleivel különleges összhatást eredményeznek. Amennyiben kedveljük a csípős ételeket, mindenképp érdemes ültetni egyet.

10. Fodros petrezselyem

A fodros petrezselyem nem cáfol rá nevére, levelei ívesek és fodrosak, ezáltal pedig megjelenése is érdekesebb, mint a hagyományos petrezselyemé. A növény akár 60 centiméterre is megnőhet, és elültetés után két évig marad életben, ugyanis az első évben a lombja és gyökere fejlődik ki, míg a másodikban a szára, és annak a csúcsán a virágzat, mely fehér színű. A fodros petrezselyem szép dísz a virágoskertben, emellett pedig mivel alapvető fűszernövény, mindig jó, ha van belőle a háznál.