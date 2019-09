Last minute veteményezés: 20 zöldség és gyümölcs, amit szeptemberben kell elültetni

Még nem zárhatod be kerted kapuit, hiszen nagy hasznod lehet belőle, ha még munkálkodsz benne kicsit. Mi értelme van annak, hogy ismét feltúrd a földet az udvaron is nekiláss ültetni és veteményezni? Nagyon egyszerű. Ha előre gondolkodunk, profitálhatunk a szeptemberi kertészkedésből. Nagyon sok olyan növény van, amit, ha most elültetünk vagy elvetünk, már kora tavasszal termést fog hozni.

Ki ne szeretne firss, saját maga termesztett zöldséget enni a hideg, téli hónapok után? Nem csak vitaminban gazdag terményt szüretelhetsz be, de biztonsággal tudhatod majd, hogy nem volt semmilyen vegyszerrel kezelve. Mellesleg sokat spórolhatsz is így!

A szeptember még kiváló időt biztosít arra, hogy elvessünk olyan növényeket, amelyek nagyon rövid idő alatt szedhetővé fejlődnek vagy még idén betakaríthatjuk őket. A következő pár sorban azok a növények következenek, amelyek bírják a hideget és nem kell miattuk aggódnunk egy-egy hűvösebb napon sem. Melyek azok a növények, amiket most még ültess el a kertben? Mutatjuk!

Zöldségek:

fejessaláta, madársaláta, spenót, sóska, brokkoli, káposzta, kelkáposzta, őszi fokhagyma, dughagyma, póréhagyma, petrezselyem, hónapos retek

Gyümölcsök:

szamóca, málna

Gyógy-és fűszernövények:

kapor, lestyánt, orvosi zsálya, citromfű, a menta, tárkony

