Ne halogasd: ezt a 8 kerti munkát végezd el, mielőtt fagyni kezd!

Míg a fákról le nem hullanak az utolsó levelek, a kertben mindig akad tennivalónk. Készítsük fel növényeinket gondosan a télre, hogy a kertünk tavasszal frissen és egészségesen pompázhasson. Ehhez profi tippeket ad Beh Mariann, a Stihl kertápolási szakértője – írja közleményében a Stihl International.

1. Gyepápolás ősszel a tavaszi egészséges pázsitért

Ősszel sem hanyagolhatjuk el a gyep ápolását, ha tavasszal friss és egészséges pázsitot szeretnénk. Az őszi gyeptrágyázás mellett a gyepszellőztetésről se feledkezzünk meg. Gyeptrágyázáshoz a nitrogénben szegény vagy nitrogénmentes, káliumban gazdag gyeptrágyát válasszuk. Éjszakai fagyok esetén már ne nyírjuk a gyepet 4-5 cm-nél alacsonyabbra, a fűnyírások számát fokozatosan csökkentsük.

2. Használjuk ki minél jobban a komposztálót

Rengeteg szerves hulladék keletkezik a kertben ősszel, amelyek mind a komposztálóba kerülhetnek. Mielőtt a komposztba tennénk, az összegyűjtött kerti hulladékot, még a lehullott lombot és a levágott füvet is érdemes kisebb darabokra vágni, meggyorsítva ezzel a komposztálás folyamatát. A komposztálóba tehetjük az ősszel hervadásnak indult, a talajból gyökerestől kihúzott egynyári dísznövényeket, fűszernövényeket, vagy az évelőkről levágott és felaprított elszáradt növényi részeket is.

3. Most érdemes facsemetét ültetnünk!

Ősszel érdemes megtervezni a facsemete-ültetést, megkeresni megfelelő helyet, valamint megásni a legalább 60-80 cm mély ültetőgödröt. Ha a felásott talaj tápanyagban szegény, dúsítsuk átszitált komposzttal, szerves trágyával. Fontos, hogy a korábban betegség miatt kivágott fák helyére ne ültessük ugyanazt a fajtát, mert itt a talajban még jelen lehet a fára ártalmas kórokozó, kártevő. A gyümölcsfacsemeték ültetésének optimális időpontja az október, november. A csemetéket az ültetés előtt érdemes egy napra vízbe állítani, ültetés után pedig alaposan megöntözni.

4. Gondoskodjunk a mediterrán növényekről

A mediterrán cserepes növényeket még az első éjszakai fagyok előtt tegyük fagymentes, jól szellőző helyre, ahol télen sem csökken a hőmérséklet 5 °C alá. Öntözővizük mennyiségét folyamatosan csökkentsük. Akármilyen szépek is, kerüljön most már be a kertből a citrom-, a babér-, az olajfa és a leander is.

5. Itt az ideje a irágültetésnek

A hagymás dísznövények, mint például a nárcisz, tulipán vagy jácint hagymáit kora ősszel ültessük, hogy a fagyok beálltáig meggyökeresedjenek. A dísznövények hagymáinak méretéhez képest kétszer olyan mély ültetőgödröt ássunk, amelynek aljába tápanyagban szegény talaj esetén szórjunk szervestrágyát vagy átszitált komposztot.

6. Ültessük el a szamócát

A kora ősz a legmegfelelőbb a szamócapalánták szabadföldi elültetésére, valamint az elszaporodott szamócatövek szétültetésére. Az előkészített ágyásokba szórjunk házi komposztot vagy trágyát, az elültetett növények tövét öntözzük be alaposan, hogy még a tél előtt gyökeret fejleszthessenek. A kert napfényben gazdag területeit válasszuk ki a szamócák ültetésére. Új palánták vásárlása esetén friss és élénk lombozatú, erős gyökérzetű növényeket válasszunk.

7. Gondoljunk a gyógy- és fűszernövényekre is

Metsszük vissza a levendulát és a zsályát, hogy ne érje őket fagykár. A cserjék töveit körülbelül a felére vágjuk vissza, a zsálya leveleit szárítsuk meg, és tegyük el télire. A kertben elterjedt citromfüvet és a különböző mentafajtákat tőosztással szétültethetjük. Ilyenkor föld alatti hajtásaikkal együtt ássuk ki az egész fűszernövényt, majd válasszuk szét úgy, hogy 3-4 növény együtt maradjon, ezeket ültessük külön-külön új helyükre. Mivel gyorsan növekedő növényekről van szó, hogy megfékezzük a túlszaporodásukat, érdemes cserepestül elültetni őket.

8. Készítsük fel a sövényt is a télre

A kertünkben lévő örökzöld cserjéken és sövényeken a kora őszi időszakban még végezhetünk egy formára nyírást, amelynek gondozott alakja jól mutat majd télen is a kertben. Fontos, hogy a fagyok beálltakor már ne nyírjuk a sövényt, ez fagykárokhoz vezethet. Nagyobb területek gondozásánál javasolt ezt a munkát benzines gépekkel elvégezni. Ha a csendes működés, precíz munka és könnyű kezelhetőség a fő célunk, akkor az akkumulátoros gépek a megfelelőek számunkra.