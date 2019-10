Négylábú védelem: 5+1 tipp, hogy a kutyánk is biztonságban utazhasson

Magyarországon minden második felnőttnek van kutyája, a kutyatartók 57 százaléka pedig szokta szállítani négylábúját, vagyis minden második kutya utazik autóval bizonyos időközönként

- derül ki biztosító országos, reprezentatív kutatásából. Ugyanakkor csupán elenyésző számban rögzítik őket biztonságosan, és ez nem csak a kutya, de az utasok, sőt más autósok biztonságát is veszélyezteti.

Csak abban az esetben mondhatjuk, hogy biztonságosan szállítják a kiskedvencet, ha valamilyen passzív biztonsági eszközt, például speciális hámot vagy rögzített boxot alkalmaznak

- összegzi tapasztalatait dr. Tokodi Panna az ORFK Balesetmegelőzési Osztályának r. főhadnagya.

Egy 2 kilogrammos Yorkshire terrier rögzítetlen teste 50 km/h sebességű ütközésnél vagy fékezésnél 60 kilogrammos tárgynak megfelelő súllyal csapódik az éppen útjában álló akadálynak, adott esetben a szélvédőnek vagy az autóban utazóknak

- tette hozzá. Majd kitért arra is, hogy ebben az esetben nem csak szabálysértést követünk el, de a kutya épsége is kockán forog, ráadásul az utasok sincsenek biztonságban, hiszen ekkora tömegű becsapódás komoly sérüléseket tud okozni.

Az 1992-ben létrehozott ORFK-OBB tevékenysége sokrétű, a balesetmegelőzés csaknem valamennyi területére kiterjed. Tevékenysége ellátása során koordinálja a Rendőrség balesetmegelőzéssel összefüggő feladatait és a közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenységét. Munkájának központi eleme az a tájékoztató és felvilágosító jellegű közlekedésbiztonsági kommunikáció, melyet a közlekedők valamennyi rétegére kiterjesztve végez.

Így utazunk mi

A kutatásból kiderült, hogy biztonságos módon csupán az esetek 21 százalékában utaznak a kutyák: csak minden ötödik autózás esetén óvják a gazdik házi kedvencüket speciális hám, biztonsági öv vagy boksz használatával. A felmérés szerint a kutyák szállításakor leggyakrabban valamelyik utas fogja az állatot az ölében (37 százalék) vagy a kutya a hátsó ülésen ül szabadon (27 százalék). Mindkét módszer magában hordozza a baleset veszélyét. Nem csak hirtelen fékezésnél okozhat gondot az efféle szállítás, könnyen előfordulhat, hogy a kutyát olyan inger éri, amelyre ösztönösen reagál – felpattan, előreugrik a vezetőhöz vagy elkezd ugatni. Ezek bármelyike megzavarhatja, megijesztheti a sofőrt, ami szintén szerencsétlenséghez vezethet.

Miközben a megkérdezettek közül sokan választanak kevésbé biztonságos szállítási módot, tartanak is ennek következményeitől. A kutyát azok is féltik autózás közben, akik az ölükben utaztatják a négylábút. Esetükben 40 százalék tart attól, hogy valami baja lesz a kutyának.

Társaságunk kiemelten fontosnak tartja, hogy részt vegyen a biztonságos közlekedés elősegítésében, ezért célul tűztük ki, hogy együttműködő partnereinkkel egyfajta útmutatást nyújtsunk a kutyák biztonságos szállításához. Külön örülünk annak is, hogy idén is egy olyan szervezet számára tehettünk felajánlást, akik nagyon fontos, gyakran életmentő feladatot látnak el, ráadásul önkéntesen, és ehhez rengeteget kell vezetniük is, miközben kiképzett kutyájukat is szállítják autójukban

- mondta el Magyar János, a biztosító gépjárműbiztosítási főosztályvezetője.

A nők a kutyáért aggódnak, a férfiak a kárpitért

A kutatásból az is kiderült, hogy a tulajdonosok számára kedvencük utaztatása sok esetben okoz frusztrációt. Csupán 20 százalékuk vallotta, hogy semmi sem zavarja őket, amikor kutyájukat szállítják. A férfiak elsősorban autójukat féltik: 40 százalékuk sorolta a zavaró tényezők közé, hogy kutyaszőrös, sáros vagy nyálas lesz a járművük. A nők közül valamivel kevesebben tartják ezt bosszantónak, 30 százalékuk jelölte meg problémaként. Ám amikor a kutya komfortérzete a kérdés, a férfiakhoz képest 10 százalékkal több nő tart attól, hogy az állatnak rossz érzést okoz az autóban utazás.

5+1 tipp az utazáshoz

A téma kapcsán megrendezett sajtóesemény házigazdája, Kovács Patrícia volt. A színésznő, valamint további két résztvevő, Nagy Réka és Szabó Kristóf influencerek – akik maguk is lelkes kutyatulajdonosok – megosztották tapasztalataikat négylábú barátaik utaztatásával kapcsolatban. Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetsége segítettek összefoglalni a legfontosabb tanácsokat. Ha ezekre figyelnek a kedvencükkel utazók, nemcsak a kutya érzi majd magát jobban az autózás alatt, de nagyobb biztonságban is lesz.

1. Használjunk kifejezetten kutyák számára fejlesztett biztonsági eszközt: hámot, biztonsági ülést vagy biztonsági övet

2. Ha nincs speciális rögzítő eszközünk, a kutya a hátsó ülésen, egy utas felügyelete mellett utazzon, de semmiképp sem szabadon

3. Ne engedjük, hogy a kutya kilógassa a fejét az ablakon, mert ez a járművezetőre, a többi közlekedőre és házikedvencünkre nézve is balesetveszélyes lehet

4. Csomagtérben csak akkor szállítsuk a kutyát, ha azt rács választja el az utastértől

5. Hosszú út esetén érdemes 2-3 óránként megállni, megmozgatni, megitatni a kutyát

+1. Az ismerős szagok megnyugtatják a kutyát, ezért vigyünk magunkkal valamilyen otthoni, saját játékot vagy egyéb tárgyat