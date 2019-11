Munkahelyteremtés: mutatjuk, milyen képzésekkel segítenék a munkanélkülieket Szolnokon és környékén

A képzésen a kiskerti növények termesztésével, ápolásával, betakarításával és tárolásával kapcsolatban jutnak hasznos ismeretekhez a résztvevők. Mindez a munkaerőpiaci integrációjuk mellett abban is segít, hogy otthon, a ház körül is eredményesen gazdálkodhassanak, ami szintén jelentős mértékben javíthat élethelyzetükön.

Nagy reményekkel indítjuk el az itteni szakmai képzésünket, hiszen a kiskerti növénytermesztőknél a korábbi helyszíneken alig volt lemorzsolódás, és nagyon magas volt az elhelyezkedettek aránya

- mondta Sztojka Attila, a programot koordináló Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) főigazgatója. A képzést teljesítők a tapasztalatok szerint magángazdaságokban, szociális szövetkezetekben, városgazdálkodásnál, mezőgazdasági jellegű kft.-kben, valamint nonprofit szervezeteknél helyezkednek el. Az elméleti és gyakorlati órák helyszínét biztosító, és az előkészületekben is szerepet vállaló helyi Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezet elnöke szerint a sikerre Szolnokon is jó esély van.

Alaposan felmértük a hátrányos helyzetűek igényeit, és úgy láttuk, jelentős az érdeklődés a képzés iránt, amely olyan tudást nyújt, amivel sokan találhatnak majd munkát

- közölte Rafael Csaba.

A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. is jelezte, tárt karokkal várja az újdonsült kiskerti növénytermesztőket, akik a most megszerzendő tudásukkal egyébként is keresettek lehetnek, hiszen a megye csaknem összes mezőgazdasággal foglalkozó cégének nehézséget jelent a toborzás.

Nagy öröm számunkra, hogy a program jóvoltából várhatóan sokan el tudnak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, és ezáltal csökken a munkanélküliség

- tette hozzá Szalay Ferenc, Szolnok város polgármestere.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében az „Aktívan a tudásért” nevű projekt keretében eddig összesen 32 alapkompetencia-fejlesztő képzésre került sor, amelyeken 620, alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező személy vett részt.

Novembertől ezekre a tanfolyamokra a helyi munkáltatói és önkormányzati igényekhez igazítva szakmai alapozó képzések épülnek 3 területen:

szociális gondozó segítője,

betanított takarító

és kiskerti növénytermesztő.

A fentivel együtt novemberben Jászapátiban, Tiszaburán és Szolnokon összesen 8 képzés indul, 198 fő bevonásával. A TEF 2020 márciusáig további 10 képzés megvalósítását tervezi.