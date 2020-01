Ez a 14 csodaszép virág télen is nyílik: a kerted ékkövei lehetnek

Mielőtt azonban nagy lelkesedéssel belevágnánk, hogy kertünkben meghonosítsuk valamelyik fajtát, nem árt alaposan utánanézni, pontosan milyen kondíciók az ideálisak számukra. Fontos az elültetés megfelelő ideje is: a legtöbb téli virágot, beleértve a hagymásakat, ősszel kell földbe dugni ahhoz, hogy a leghidegebb évszakban teljes pompájukban tündökölhessenek.

Most pedig lássuk a listát!

1. Hunyor

Kora télen virágzik enyhe klímában, a hideg régiókban pedig tél vége felé. Annak ellenére, hogy törékenynek tűnik, nem kell túlgondozni, mert igénytelen és nagyon jól tűri a hideget.

2. Hóvirág

A hófehér szirmok a zöld levelek ölelésében a tél végén tűnnek fel, gyakran még a hólepte talajon – nem véletlenül hívják őket úgy, ahogy. Legjobb, ha egyszerre több hagymát ültetünk el ősszel, így pont télen nyílnak majd. A kikeleti hóvirág 2005 augusztusában, az uniós jogszabályváltozásoknak köszönhetően lett védett növény Magyarországon (is), mivel akkor a növényfajt az Európai Közösség egész területén védetté nyilvánították. Természetvédelmi eszmei értéke 10000 Ft, egyetlen szál letépését is pénzbírsággal büntetik.

3. Ibolya

A színes szirmú apró virágok enyhe klímában egész télen kitartanak. Habár éves növények, könnyen szaporíthatóak (magról, gyökereztetéssel vagy tőosztással is), így az elvirágzást követő években sem kell apró palánták nélkül maradnunk.

4. Téltemető

Ez a boglárkaféle vidám, sárga virágaival, a havon át kihajtva azonnal napfényt csempész a legzordabb, legsötétebb téli napokba is. Bónusz: a szarvasok, őzek, rágcsálók általában békén hagyják, azoknak tehát kifejezetten jó választás, akik féltik növényeiket a megdézsmálástól. Ősszel kell elültetni.

5. Ciklámen

Rózsaszín, fehér, lila színeivel mindenkit elkápráztat. Gyakran árulják őket szobanövényként is, bár enyhe éghajlatú területen kiválóan megélnek a talajban. Kint a természetben lombhullató fák alatt érzik jól magukat, így magukba tudják szívni a téli napfényt, de a nyári forróságtól védve maradnak.

6. Téli jázmin

Ez a cserje bájos, sárga virágait késő télen hajtja ki. Jellegzetesek az ívesen visszahajló vesszői. Kínai eredetű, 1,5-2 méterre is megnőhet, bogyótermése májusban-júniusban érik. Nincs illata, ellentétben a többi jázminfajtával, de a téli tájban úgy néz ki, mint egy igazi nyári napsugárbomba.

7. Árvácska

Rokonához, az ibolyához hasonlóan kora tavasszal bontogatja csodaszép színű szirmait. A könnyű fagyot túléli, enyhe időjárás esetén télen is virágzik.

8. Alpesi vagy havasi hanga

Egy kis örökzöld apró, rózsaszín virágzattal, amiket januártól márciusig csodálhatunk. Már az enyhébb téli napokon nyitogatja a bimbóit. Ágai vékonyak, rövid nyelű levelei laposak, tűszerűek. A virágai fürtökbe tömörülnek, lehetnek pirosak és fehérek is. Félárnyékos helyen érzi jól magát, párásabb klímájú helyeken napra is lehet ültetni.

9. Fehérszemű hófény

A pici, kék virágok már akkor kibújnak, amikor még hó lepi a földeket. A kék szín mellett gyakori a fehér vagy a rózsaszín változat is. Könnyen meghonosodik a kertben, évről évre több lesz belőle. Ősszel ültessük.

10. Barka

Külsőre nem hasonlít a felsorolásban szereplő többi, feltűnő és színes virághoz, de abban mindenképpen, hogy még télen hozhatja apró, bolyhos, gömbölyű virágait. Vázában gyönyörűen mutat, és biztos jele annak, hogy a tavasz már nagyon közel van. Tulajdonképpen a fűzfélék füzérvirágzata, amit virágzás előtti állapotban kell begyűjteni. Főleg a kecskefűz és rekettyefűz barkáit gyűjtik.

11. Krókusz

Késő télen, kora tavasszal nyílnak csészeszerű virágai. Sajnos vonzzák a rágcsálókat, ezért ne lepődjünk meg, ha végül máshol látjuk virágozni, mint ahova eredetileg elültettük. A rákapó állatok ugyanis szeretik kiásni a hagymákat, és máshol eldugni a földben azzal a céllal, hogy rejtett éléskamra legyen belőlük.

12. Csodamogyoró

Az egészen bohém kinézetű virágok februárban vagy márciusban jelennek meg a cserje ágain, dacára a hidegnek. Érdemes kifejezetten téli virágzású fajtát választani belőle, mert többféle is van. Őszi lombja élénksárga. Külsejében egészen hasonlít a közönséges mogyoróbokorhoz.

13. Algériai írisz

Ellentétben a kertben megtalálható többi íriszfajtával, ez a kevésbé ismert típus téltől kora tavaszig virágzik. Jellegzetes, ezüstös-lilás szirmainak édes illata van, és nem rettentik meg a hideg napok. Hátránya, hogy sajnos nem könnyű találni és beszerezni.

14. Angol kankalin

Piros, rózsaszín, lila, sárga vagy fehér virágai mélyzöld levelek közül bukkannak elő. Magyarországon a kankalin védett növény, de kertekben is telepítik, és termeszthető is. Régebben kulcsvirágnak is hívták, mert a középkori hiedelem szerint minden zárat kinyit.

Forrás: Country Living

Címlapkép: Getty Images