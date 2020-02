Ezek a legfontosabb tavasz előtti kerti munkák: itt a februári feladatlista

A lombhullató fák a lombhullás óta nyugalmi állapotban vannak, ám egyáltalán nem érzéketlenek a szélsőséges időjárással szemben. A növények mélynyugalmi állapota január végén, február elején ér véget. Előbb a csonthéjasok, majd az almástermésű fák kezdenek ébredezni.

Bálint gazda, a népszerű kertészmérnök szerint ebben az időszakban megindul a gyökértevékenységük, vizet vesznek fel a talajból, sejtjeik megduzzadnak, állományuk hígabb lesz, így egy átmeneti meleg időszak utáni fagyban könnyebben megfagyhat a növény. A kerti feladatokkal kapcsolatban szinte lehetetlen lenne egy örök érvényű listát összeállítani, hiszen a teendők időpontjait erősen befolyásolja az időjárás alakulása. Ennek ellenére lássuk, milyen feladatokat tartogathat számunkra a februári kert!

1. Összegezzünk és tervezzünk!

Első lépésként, ha még eddig nem tettük meg fontos lehet, hogy átgondoljuk a tavalyi év kerttel kapcsolatos pozitív eredményeit és hibáit. Ezeket mérlegelve tanulmányozzuk, esetleg olvassunk utána a lehetséges okoknak, hogy idén már sikeresebben tudjuk a kerti feladatokat elvégezni, a növényeket termelni. Ezt követően tervezzük meg új kertünket, készüljünk fel fejben is a munkára.

2. Szükség esetén „takarítsunk”!

A tavaly lehullott lombokat gyűjtsük össze és ha tudjuk komposztáljuk, illetve forgassuk meg a komposzthalmot.

3. Metszésre fel!

A február egyik legjellemzőbb feladata az lombullató sövények és a gyümölcsfák metszése. Mindenképpen melegebb napot válasszunk a feladatra, mivel a hidegben még fagyosak és sérülékenyek az ágak. Fontos, hogy a málna előző évi sarjait ritkítsuk. Elkezdhetjük a gyümölcsfák koronáinak ritkítását, ifjító metszését is például a bogyósok (ribizli, egres), a körte és almafák metszését.

A metszést a korona ritkításával és a sérült gallyak eltávolításával kezdjük, majd a befelé törő, túl sűrűn, párosan álló vesszőket, gallyakat, valamint kisebb ágakat metszőollóval, a nagyobbakat fűrésszel vágjuk le. Alapszabály, hogy bármilyen időpontban is végezzük el a munkát, soha ne feledkezzünk meg a sebek gondos kezeléséről, valamilyen sebzáró anyag használatáról. Az egészséges lemetszett ágakat ne dobjuk el: használjuk később támasztéknak!

4. A legfontosabb az egészség!

A kiszáradt, elhalt fákat ilyenkor jó kiszedni, illetve a régi, fán maradt gyümölcsöktől, termésektől, száraz virág maradványoktól is szabadítsuk meg a növényeket. Folytassuk a kártevők, betegségek megelőzésével a munkát: február a fatisztogatási munkák hónapja is. A beteg gallyakat vágjuk le, távolítsuk el éles késsel a kártevők jól látható alakjait: vágjuk le a galagonya pille néhány összeszáradt levélből álló fészkét, illetve az aranyfarkú pille telelő hernyóinak nagyobb fészkét és a gyapjaspille tojáscsomóit. A leszedett kaparékot, lemetszett fertőzött ágrészeket gyűjtsük össze, és lehetőség szerint égessük el.

5. Magvak, palánták előkészítve

Az igazán előrelátó kertész már beszerezte a tavaszi vetéshez szükséges magvakat és a zöldségfélék, virágok palántázására is gondol. Hónap közepén érdemes elvetni a szabadföldi termesztésre szánt középkorai paradicsomot a palántanevelő ládákba, valamint elvethetjük az első spenótokat is. A korai káposztafélék magvai, a fejes saláta és tépősaláta is földbe kerülhet és ha még nem tettük vessünk el petrezselymet.

+1 „Szezon előtti" eszközfrissítés

Készítsük elő a kerti szerszámokat és ne felejtsük el megolajozni a fűnyírót!

+2 Ne feledkezzünk el kis vendégeinkről!

Folytassuk a madarak etetését és gondoskodjunk az itatásukról is! Tegyünk ki nekik egy lapos, 2-3 cm. magas tálkát, ha enyhül az idő és töltsük fel vízzel, majd hagyjuk, hogy fürödjenek, tisztálkodjanak benne.

Címlapkép: Getty Images