Elkeserítő adatok: minden eddiginél melegebb nyarak jönnek 

Ahogy a portál írja, ebbe a kategóriába azok a napok számítanak, amelyeknek legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklete a felső 10 százalékban szerepelt az 1960-2012 közötti periódusban. Így azokon a napokon, amikor éjszaka és nappal is kiugróan magas a hőmérséklet, különösen veszélyeseknek tekintik, hiszen a szervezet nem képes lehűlni napnyugta után sem.

Minden eddiginél melegebb nyarak jönnek

A kutatók az egyes területekre jellmő adatok felhasználásával modellezték, hogyan is néz majd ki a jövőben egy-egy évszak. Ennek alapján úgy vélekednek, hogy emelkedni fognak a szélsőségesen forró napok száma. Elkeserítő tényként közölték azt is, hogy ha az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni is tudjuk, a globális felmelegedés mértéke 2 Celsius-fok marad. Ennek fejében az extrém forró napok száma várhatóan megnégyszereződik 2100-ig.

A szakemberek szerint ennek növekedése nem csak növekedni fog, de fel is gyorsul majd. Mint mondták, a kutatócsapat vizsgálatai alapján egyértelmű összefüggés mutatható az emberi tevékenységből származó kibocsátás és az extrémforró 24 órás periódusok növekedése között.

Címlapkép: Getty Images