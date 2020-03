Ezek a legfontosabb kora tavaszi kerti munkák: itt a márciusi feladatlista

Mostanra szinte csak a naptár árulkodik arról, hogy milyen évszak is van valójában: a tavasz már-már összemosódott a téllel és a nyárral. A kertben tevékenykedők munkáját jelentősen megnehezítheti, hogy a tavasz kezdete és vége kiszámíthatatlanná vált és az évszak érezhetően rövidebb, mint korábban. A hideg téli hetek után, ahogy kisüt a nap hirtelen egyre több feladat halmozódhat fel a kertben elvégzendő munkák listáján.

Érdemes figyelemmel kísérni a meteorológiai előrejelzéseket és elkezdeni minél hamarabb a teendőket, mivel az első tavaszi hónapban elvégzett munkánk lehet az alapja a teljes éves sikerünknek. Márciusban a nappalok egyre hosszabbak és melegebben, a növények tenyészideje pedig már mondhatni el is kezdődött, így a februári előkészületek után kezdődhet a munka. A HelloVidék összegyűjtötte a márciusi kerti feladatokat.

1. Első az egészség és a tisztaság!

Ebben a hónapban folytatódhat a gyümölcsfák és a bokrok metszése. Az előtört tősarjakat távolítsuk el és metszés után soha ne feledkezzünk meg a lemosó permetezésről sem. Ilyenkor érdemes az idősebb termő gyümölcsfákra is gondolni és megtisztítani a felváló kéregpikkelyektől a törzsüket és vastagabb ágaikat, ha a téli időszakban nem tettük meg. Most a koronaritkítás ideje érkezett el. Érdemes a sűrűn álló, egymást keresztező ágrészeket és vesszőket tőből kimetszeni, hogy a későbbiekben minden gyümölcsöt elegendő napfény érjen. A fagyok elmúlásával a rózsákról is leszedhetjük a takarás és megejthetjük a metszésüket, hiszen tapasztalt kertészek szerint a rózsákat akkor kell metszeni, ha virágzik az aranyeső.

A metszés utáni lemosó permetezést márciusban ajánlott elvégezni a kert minden lombhullató növényén és a fából készült tárgyakon is (kerítés, kapu). Így megelőzhetjük a gombás megbetegedések terjedését.

2. Itt az évelők ideje

Március elején a legsürgősebb feladat a gyümölcsfák, a díszfák és díszbokrok, a szőlőoltványok és a rózsatövek ültetése és bőséges megöntözése, mivel gazdag vízellátás nélkül a csemeték nem gyökeresednek meg.

3. Irány a szabad!

A fagymentes helyen teleltetett növényeket például a leandereket, a babér és pálmafákat kedvező idő esetén már kivihetjük a szabadba.

4. Az alapok: készülj föld!

A gyep ápolása az első melegebb napokon indul. Ahogy a fű elkezd növekedni és az időjárási és talajviszonyok is engedik, gereblyézzük el a gyepről a leveleket, egy lombseprűvel fésüljük át alaposan, hogy levegőhöz jusson és elkerülhessük a rothadásos betegségeket. Még túl erősen ne gereblyézzünk, mert károsíthatja a füvet. Az első nyírással inkább csak a fű csúcsát vágjuk majd le, mivel a korai alacsonyra nyírás súlyos sárgulást okozhat.

5. Technikai részletek

Ideje ellenőriznünk a télire elzárt vízvezetékeket és eltávolítani a csapról a védőtakarást. Ha a tavasz eleji nagy vizsgálat során hibát találunk még idejében elvégezhetjük a szükséges javításokat. Ha februárban nem tettük meg még most érdemes pótolnunk a kerti szerszámok, eszközök közül azokat, amik esetleg elhasználódtak vagy hiányoznak.

Címlapkép: Getty Images