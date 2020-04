Ezek a leggyorsabban növekvő zöldségek: mutatjuk, mit ültess a gyors szüret reményében

A zöld leveles zöldségek a legegészségesebb, legtáplálóbb élelmiszerek közé tartoznak, mégis rendkívül keveset fogyasztanak belőle a magyarok. Ha valóban jó minőségű, friss és olcsó zöldségeket szeretnél fogyasztani, akkor az a legegyszerűbb, ha a saját kertedben neveled őket.

Ha eddig az tartott vissza, hogy mennyire melós egy kiskert fenntartása, akkor van egy jó hírünk: ezeknek a növényeknek nincsenek nagy igényeik, rendkívül gyorsan nőnek, cserébe pedig biztosan tudhatod, hogy honnan származnak az élelmiszereid.

Zöldbab

Ha otthon szeretnéd termeszteni a zöldbabot, több száz fajta közül választhatsz. Talán a bokros babok nevelése a legegyszerűbb, ugyanis kevés helyet igényelnek és gyorsabban érnek, mint a karózásra szoruló fajták. A legtöbb zöldbab a laza, jó vízelvezetésű talajt és a sok napsütést kedveli. Az első termést néhány héten belül be is lehet takarítani, valamint egy második szedés is belefér az idénybe.

Retek

A retek az összes zöldség közül a leggyorsabban növekvő faj, és nagyon egyszerűen, sikeresen termeszthető. Több fajta létezik, amelyekkel érdemes kísérletezi, de mindegyik nagyon gyorsan növekszik. Közel 30–45 napon belül már szüretelhetjük is.

Zöldborsó

A zöldborsó egy szívós, gyorsan növő, hidegtűrő növény, amely akár a fagypont közelében is képes kicsírázni. Szinte bárhol megnő, de nem szereti a száraz, forró időjárást. Függőleges terjeszkedése miatt kevés helyen is elfér, és további előnye, hogy nagyon gazdag termést ad.

Bébi sárgarépa

A különleges, bébi sárgarépa meglehetősen gyorsan növekvő növény, általában 90 nap mire kifejlődik a teljes növény.

Spenót

A kertben elültetve 3-5 hét után már le is szedhető, ezért érdemes már a tavasz kezdetén elvetni. Elég csak ollóval levágni a leveket, heteken belül minden gond nélkül visszanő majd.

Újhagyma

A kertben rendkívül gyorsan növekszik, nincs vele túl sok gond. A zöldhagyma magvait kora tavasszal kell sorokban, mélyen a földbe szórni. Sok napsütést igénylő növény.

Cékla

A cékla rendkívül gyorsan nő, szinte bárhol termeszthető, és nem igényel különösebb figyelmet. Tavasz elején már el is ültethető, a leveleket pedig 5-10 centiméteres magasság környékén, zsenge korban érdemes leszüretelni.

