Egyre több a kóbor eb: százezres bírságot is fizethet a felelőtlen gazda

Ahogy a portál írja, megelégelték a kialakult helyzetet Alsómocsoládon, és egy szigorú szabályozást léptettek érvénybe. A problémát igazolja, hogy az elmúlt hetekben több bejelentés érkezett az önkormányzathoz a településen kóborló ebekről, éppen ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy

közigazgatási bírság kiszabását rendelik el azon kutyatulajdonosokkal szemben, akiknek a kutyája elkóborol és veszélyezteti az emberek épségét.

Mint írták, a gyakori bejelentések miatt úgy döntött az önkormányzat, hogy több alkalommal is véletlenszerűen gyepmestert hív a községbe, aki ezután összegyűjti az utcákon kóborló ebeket. Az új szabályozás szerint a gyepmesteri szolgálatot kiszámlázzák a kutya tulajdonosának. Ez megközelítőleg hetvenezer forint körüli összeget tesz ki. Ezen felül az ebtartó további pénzbírsággal is sújtható, ami akár ötvenezer forint is lehet. Ennek fejében az összbüntetés elérheti a százhúszezer forintot is.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.